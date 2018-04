Aeroflot est de nouveau nommée marque la plus forte de l'industrie du transport aérien par Brand Finance

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )

Le transporteur national russe maintient sa position au sommet de ce classement mondial pour la deuxième année consécutive, et a également été nommé l'une des meilleures marques russes, tous secteurs confondus.

Brand Finance mesure l'influence des marques d'aviation selon un certain nombre de facteurs, tels que l'investissement en marketing, la familiarité, la fidélité, la satisfaction des employés et la réputation de la compagnie. Aeroflot a reçu la note la plus élevée, AAA. Le score de notoriété de la marque Aeroflot place la compagnie aérienne en tête devant de nombreux autres transporteurs mondiaux, notamment American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China et Singapore Airlines, qui a été nommée meilleure au monde dans de nombreux classements au fil de années.

La valeur de la marque Aeroflot a également enregistré une forte croissance, de 13 % en glissement annuel, pour atteindre 1,429 milliards de dollars US.

« Aeroflot a maintenu sa position de marque de transport aérien la plus familière au monde pour la deuxième année consécutive », a déclaré Vitaly Savliev, PDG d'Aeroflot. « C'est pour nous un grand honneur et un accomplissement remarquable que de conserver notre supériorité dans le prestigieux classement Brand Finance. C'est également la confirmation d'un fait important - le renforcement de notre position mondiale n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une véritable stratégie et de son exécution constante et continue. Le développement et le renforcement de la marque Aeroflot impliquent un certain nombre de dimensions différentes, et nous allons continuer à la développer à la fois sur le marché du transport aérien international et le marché russe. »

« Aeroflot a investi massivement dans sa jeune flotte afin d'offrir un produit et une expérience client de qualité supérieure, à l'heure où les attentes sont de plus en plus grandes », a déclaré David Haigh, PDG de Brand Finance. « Cela s'est accompagné d'activités de marketing, particulièrement en Asie. » Le partenariat d'Aeroflot avec Manchester United, l'un des clubs de football les plus populaires et les plus performants au monde, a également eu un fort impact positif sur la réputation de la marque, d'après David Haigh.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est le transporteur aérien phare de Russie et membre de l'alliance de compagnies aériennes mondiale SkyTeam. Aeroflot dessert 146 destinations dans 52 pays.

Aeroflot exploite une flotte de 232 appareils, constituant l'une des plus jeunes compagnies aériennes au monde à détenir plus de 100 avions. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers pour Aeroflot Group, qui inclut ses filiales).

Aeroflot détient le statut de compagnie aérienne quatre étoiles de Skytrax et a été nommée meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la sixième fois lors des prix Skytrax World Airline Awards de 2017. Aeroflot s'est également vu remettre une note de compagnie aérienne internationale cinq étoiles par l'association américaine des passagers APEX.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde et la marque la plus puissante de Russie d'après Brand Finance, un cabinet de conseil en stratégie de marque de premier plan.

