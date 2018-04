Aeroflot est désignée comme compagnie aérienne internationale préférée en Chine pour la deuxième année consécutive

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )

Les prix bénéficient du soutien de China Aviation Magazine, le magazine de bord de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) et principale publication du secteur. Les gagnants sont sélectionnés par le jury et par les votes des passagers fréquents et des voyageurs.

Ces prix prestigieux récompensent des participants exceptionnels sur le marché du tourisme en Chine. Parmi les gagnants des éditions précédentes figurent les principales compagnies aériennes mondiales, notamment les transporteurs qui ont obtenu le titre de « compagnie aérienne 5 étoiles » de la part de Skytrax.

Aeroflot a conservé le titre de compagnie aérienne internationale préférée lors des prix compétitifs Flyer Awards grâce à la qualité de son service, à ses billets à des prix abordables et ses vols de correspondance pratiques exploités depuis son aéroport central de Chérémétiévo, qui s'est engagé dans l'initiative « China Friendly ».

« Cette reconnaissance d'Aeroflot comme compagnie aérienne internationale préférée en Chine est une réussite importante pour le transporteur mondial et national que nous sommes », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Cela représente un autre témoignage de l'efficacité des efforts stratégiques que nous menons en Chine - un marché primordial pour Aeroflot. Nous sommes heureux de voir que les passagers chinois apprécient la grande qualité de nos produits et nous choisissent pour leurs voyages en Russie et dans le monde entier. Aeroflot va consolider sa position en Chine, en attirant des flux de touristes et en élargissant son offre de transit entre l'Europe et l'Asie via Moscou. Aeroflot est fière d'apporter une notable contribution au développement des relations économiques entre la Russie et la Chine dans le cadre de la coopération stratégique entre ces deux grands pays. »

Les routes pratiques exploitées par Aeroflot englobent quatre destinations essentielles en Chine : Pékin, Shanghai, Hong Kong et Guangzhou. Aeroflot ne cesse d'ajouter de nouveaux services orientés vers le marché chinois. En été 2017, Aeroflot a signé un accord de partenariat avec Alipay, le système de paiement le plus populaire de Chine. Le site officiel d'Aeroflot propose une version en chinois. Les passagers reçoivent les menus en chinois et le système de divertissement en vol est disponible en chinois. Les annonces à bord sont effectuées en chinois et le menu offre un choix asiatique spécial.

À propos d' Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de Russie et est heureuse de faire partie de SkyTeam, alliance internationale de compagnies aériennes. Aeroflot et ses partenaires desservent 1 074 destinations dans 177 pays à l'échelle planétaire. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers en tant que groupe Aeroflot, qui englobe les filiales).

En 2017, Aeroflot est devenue la première compagnie aérienne russe à recevoir le statut de compagnie aérienne quatre étoiles de la part de Skytrax, en reconnaissance de la grande qualité de son service client. Elle a aussi été désignée meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la sixième fois lors des Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot a été nommée marque la plus importante en Russie, et marque de compagnie aérienne la plus forte au monde par le grand cabinet d'évaluation et de conseil en stratégie, Brand Finance. Aeroflot a également été désignée meilleure grande compagnie aérienne d'Europe par les voyageurs de TripAdvisor et reconnue comme compagnie aérienne internationale préférée en Chine lors de la cérémonie de remise des Flyer Awards 2017.

Aeroflot exploite l'une des flottes les plus jeunes au monde, composée de 232 appareils. Aeroflot est basée à Moscou, à l'aéroport international Chérémétiévo.

Aeroflot compte parmi les leaders mondiaux en matière de sécurité aérienne. Elle a obtenu un indice comparable à celui de ses homologues mondiaux dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des avions étrangers (SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft) de la Communauté européenne, principal paramètre de sécurité mondialement reconnu.

Premier transporteur russe inscrit au registre IOSA (programme de vérification de la sécurité des procédures d'exploitation de l'IATA), Aeroflot a renouvelé son inscription pour la septième fois en 2017. Elle a passé avec succès l'ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations - audit de sécurité pour les opérations au sol), et est en outre en totale conformité avec les normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004.

Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.aeroflot.com/

SOURCE Aeroflot