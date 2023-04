Aeroplan y Parkland se unen para lanzar una nueva alianza de programas de lealtad

El acuerdo plurianual creará más formas para que los canadienses ganen y rediman puntos de Aeroplan

Cuando se lance la alianza, en el otoño de 2023, los miembros de Aeroplan y JOURNIE™ Rewards que vinculen sus cuentas de los programas de lealtad tendrán más oportunidades de ganar y redimir, así como más opciones de acceso a nuevos beneficios

Participan todas las marcas canadienses de combustible y tiendas de conveniencia de Parkland, incluidas Ultramar, Chevron, Pioneer, Fas Gas y ON the RUN, al igual que Marché Express

Las recompensas por recargas de vehículos eléctricos también forman parte del plan de JOURNIE™ Rewards y Aeroplan

MONTREAL, 18 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Aeroplan de Air Canada, el destacado programa de lealtad para viajes de Canadá, y Parkland Corporation (TSX: PKI), la compañía detrás de las populares marcas canadienses de combustible y tiendas de conveniencia Chevron, Ultramar, Pioneer, Gas Fas, ON the RUN y Marché Express, se complacen en anunciar una nueva alianza de programas de lealtad que se lanzará en el otoño de 2023.

Ian White, presidente de Parkland Canada (izquierda) y Mark Nasr, presidente de Aeroplan (derecha). Logos

"Estamos encantados de integrarnos con la familia de marcas Parkland a fin de ofrecer a los miembros de Aeroplan una nueva forma de ganar y redimir puntos todos los días", expresó Mark Nasr, presidente de Aeroplan. "Nuestros miembros han pedido un aliado para combustible durante mucho tiempo, y el amplio alcance de Parkland en Canadá, su experiencia minorista de alto nivel y sus inversiones en combustibles de bajas emisiones de carbono e infraestructura de recarga de VE los convierte en el ajuste perfecto".

"Nuestra alianza estratégica con Aeroplan une dos grandes programas de lealtad canadienses e impulsa las estrategias en materia de lealtad y crecimiento orgánico de Parkland", señaló Ian White, presidente de Parkland Canada.

"El propósito de Parkland es impulsar los viajes, y asociarnos con el principal programa de lealtad para viajes y la aerolínea más grande de Canadá es una extensión natural de nuestra propuesta para los clientes. Nos entusiasma trabajar con Aeroplan para impulsar nuestro programa JOURNIE™ Rewards y ofrecer a nuestros clientes más opciones y mayor valor".

Juntos, los programas de lealtad de Aeroplan y JOURNIE Rewards™ contarán con una plataforma más amplia para generar una participación más profunda de millones de miembros en Canadá, lo que ofrecerá mayores oportunidades para ganar y redimir, más opciones de acceso a nuevos beneficios y una experiencia de lealtad inigualable. A medida que se acerque el lanzamiento en el otoño de 2023, se comunicarán más detalles.

Aeroplan ofrece la posibilidad de ganar o redimir puntos en la mayor red de aerolíneas aliadas a nivel global, conformada por más de 45 compañías que prestan servicios a cerca de 1,400 destinos en todo el mundo. Los miembros de Aeroplan pueden redimir recompensas para viajar en cualquier vuelo de Air Canada disponible, sin bloqueos ni restricciones, y no tienen que pagar recargos por las redenciones. Los vuelos de redención de Aeroplan operados por Air Canada se compensan automáticamente utilizando compensaciones de carbono proporcionadas por CHOOOSE, el proveedor de Air Canada. Para obtener más información sobre Aeroplan, visite aircanada.com/aeroplan

El programa de lealtad JOURNIE™ Rewards de Parkland ofrece a sus clientes acceso a recompensas y beneficios al comprar en su red de más de 1,100 estaciones de combustible y tiendas de conveniencia de costa a costa que participan. Con descuentos en combustible en tiempo real, productos gratuitos y ofertas específicas, los miembros ganan puntos al comprar combustible, artículos de conveniencia, alimentos y otros servicios en sus sucursales participantes Chevron, Ultramar, Pioneer, Fas Gas y ON the RUN. Con la integración de su familia de marcas de consumo, Parkland les ofrece a los clientes una excelente experiencia y les ayuda a sacarle el mayor provecho a cada parada.

Acerca de Air Canada

Air Canada es la mayor aerolínea de Canadá, la transportadora de bandera del país y es miembro fundador de Star Alliance, la red de transporte aéreo más completa del mundo. Presta servicios directos programados a más de 180 aeropuertos en Canadá, Estados Unidos y seis continentes a nivel internacional. En Skytrax, tiene una clasificación de cuatro estrellas. El programa Aeroplan de Air Canada es el principal programa de lealtad para viajes de Canadá, donde los miembros pueden ganar o redimir puntos en la mayor red de aerolíneas aliadas a nivel mundial conformada por 45 compañías, y en una amplia gama de recompensas en productos, hoteles y alquiler automóviles. Air Canada Cargo, su división de carga, proporciona transporte de carga aérea y conectividad a cientos de destinos en seis continentes utilizando la aeronave de pasajeros y carga de Air Canada. Air Canada tiene el compromiso de alcanzar la meta de cero emisiones netas de todas sus operaciones globales para 2050. Las acciones de Air Canada se cotizan públicamente en la TSX en Canadá y la OCTQX en Estados Unidos.

Acerca de Parkland

Parkland es un distribuidor y minorista internacional de combustible con operaciones en 25 países. Su propósito es impulsar los viajes y energizar a las comunidades. Cada día les proporcionamos a más de un millón de clientes los combustibles esenciales, los artículos de conveniencia y los alimentos de calidad de los que dependen.

Con alrededor de 4,000 sucursales minoristas y comerciales en Canadá, los Estados Unidos y la región del Caribe, Parkland ha desarrollado capacidades de suministro, distribución y comercio para acelerar el crecimiento y el desempeño de la empresa. Además de satisfacer las necesidades de combustibles esenciales de sus clientes, Parkland les ofrece una variedad de opciones para ayudarlos a reducir su impacto ambiental. Estas incluyen el comercio de carbono y energías renovables, energía solar, fabricación de energías renovables y carga ultrarrápida de vehículos eléctricos.

El modelo de negocio comprobado de Parkland se centra en el crecimiento orgánico y en su ventaja en materia de suministro, y está impulsado por la escala, su refinería integrada e infraestructura de suministro, así como un enfoque en adquisiciones prudentes e integraciones exitosas. La estrategia de Parkland se centra en desarrollar su negocio actual en mercados resilientes, hacer crecer su negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y energía renovable, y ayudarles a los clientes a descarbonizar. El negocio de Parkland se basa en su gente, así como en sus valores de seguridad, integridad, comunidad y respeto, los cuales están profundamente arraigados en su organización. Para obtener más información sobre JOURNIE™ Rewards, visite journie.ca.

Declaración prospectiva en nombre de Parkland

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información y declaraciones prospectivas (en conjunto, "declaraciones prospectivas"). El uso en este comunicado de prensa de palabras como "espera", "hará", "planea", "estrategia", "enfoque" y expresiones similares tiene como objetivo identificar declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con respecto, entre otras cosas, a objetivos comerciales, estrategias, proyectos y planes de Parkland, y su ejecución e impacto; así como a la nueva alianza de programas de lealtad entre Aeroplan y Parkland; los consecuentes detalles relacionados, beneficios, oportunidades y experiencia del cliente; y el lanzamiento, la ejecución y el cronograma.

Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas. No se puede dar ninguna garantía de que estas expectativas sean correctas. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Parkland no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, salvo cuando así lo exija la ley de valores. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos en estas declaraciones prospectivas como resultado de numerosos riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluidos, entre otros, los siguientes: las condiciones económicas generales, del mercado y de las empresas; las medidas competitivas de otras empresas; los márgenes del refinado y el marketing; la capacidad de los proveedores para cumplir sus compromisos; las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y otros reguladores, incluidos, entre otros, los aumentos de los impuestos o el acceso restringido a los mercados; los cambios y desarrollos en materia de normativa ambiental y de otros tipos; y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de Parkland. Consulte también los riesgos e incertidumbres descritos en las "Declaraciones cautelares con respecto a la información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el Formulario de información anual de Parkland con fecha 21 de marzo de 2023, así como en "Información prospectiva" y "Factores de riesgo" incluidos en el MD&A T4 2022 con fecha 2 de marzo de 2023, archivados en SEDAR y disponibles en el sitio web de Parkland en www.parkland.ca. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa están expresamente sujetas a esta declaración precautoria.

Lea nuestro informe anual aquí

Regístrese para recibir noticias de Air Canada: aircanada.com

Recursos para los medios:

Fotografías

Videos

Material de archivo

Artículos

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2056336/Air_Canada_Aeroplan_and_Parkland_Join_Together_to_Launch_New_Loy.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2056338/Air_Canada_Aeroplan_and_Parkland_Join_Together_to_Launch_New_Loy.jpg

Contactos: [email protected]. Internet: aircanada.com/media. Preguntas de los medios para Parkland: Simon Scott, director de Comunicaciones Corporativas, 403-956-9272, [email protected]. Preguntas de inversionistas para Parkland: Valerie Roberts, directora de Relaciones con el Inversionista, 403-956-9282, [email protected]

FUENTE Air Canada; Parkland Corporation

SOURCE Air Canada; Parkland Corporation