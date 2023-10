AeroPress, Inc. bringt ein umfassendes Sortiment an Coffee Maker Accessories auf den Markt

Der Hersteller der kultigen Kaffeepresse fügt seinem Produktsortiment einen Organizer, eine Carafe und mehr hinzu und vereinfacht und personalisiert das Kaffeebrauerlebnis somit noch weiter

PALO ALTO, Kalifornien, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. bietet kaffeliebenden Verbrauchern jetzt mehr Möglichkeiten, ihr Gebrautes mit einem neuen Sortiment an Zubehör zu individualisieren, das dazu entwickelt wurden, die kultige Kaffeemaschine zu gestalten und zu ergänzen, die in mehr als 60 Ländern verkauft wird und mehr als 45.000 Fünf-Sterne-Bewertungen aufweist. Die neue Zubehörreihe umfasst denAeroPress Organizer Stand, die AeroPress Carafe, dieAeroPress Go Decorative Lids und dieAeroPress Decorative Sleeves.

Der AeroPress Organizer Stand ist eine kompakte, schnittige Aufbewahrungslösung mit Fächern für die Kaffeepresse, Rührer, Filterkappe und Papierfilter, wodurch sie ideal dafür ist, Heim- und Büroarbeitsflächen und Schränke ordentlich zu halten. Der Organizer ist kompatibel mit derAeroPress Original, der Clear und den XL Coffee Makers. Der Zusammenbau nimmt weniger als eine Minute Zeit in Anspruch. AeroPress-Fans können jetzt auf der AeroPress-Website und Amazon einen AeroPress Organizer Stand für 34,95 $ kaufen.

Die AeroPress Carafe, die einzige Karaffe, die speziell für AeroPress-Kaffeemaschinen entwickelt wurde, ist mit den Modellen AeroPress Original, Clear und XL kompatibel und ermöglicht so, dass bis zu 20 Unzen Kaffee direkt in die Karaffe gebrüht werden können. Kaffeeliebhaber haben jetzt das ideale Braugefäß für ihre AeroPress, das es ihnen ermöglicht, ihren Kaffee in jeder Menge und in jede Kaffeetassen-Form zum sofortigen Genuss auszugießen. Die kompakte AeroPress Carafe besteht aus kristallklarem, bruchfestem Tritan™ in der charakteristischen sechseckigen Markenform und eignet sich hervorragend für die Arbeitsfläche in der Küche sowie für Reise- und Outdoor-Abenteuer. Die AeroPress Carafe ist ab sofort auf der AeroPress-Website und Amazon für 24,95 $ erhältlich.

AeroPress Kaffeemaschinen sind mit ihren neuen Deckeln und Hüllen individualisierbarer als je zuvor, mit einer Reihe strahlender Farben und lebendiger Muster, die man nach Laune anpassen kann. Outdoor-Enthusiasten und Reisende, die seit langem Fans der praktisch kompakten und haltbaren AeroPress Go sind, können jetzt ihre Abenteuer mit den neuen AeroPress Go Decorative Lids aufheitern, während Nutzer der kultigen AeroPress Original and der Clear jede Kaffeemaschine mit AeroPress Decorative Sleeves personalisieren können. AeroPress Go Decorative Lids und AeroPress Decorative Sleeves sind ab sofort ausschließlich in den USA auf der AeroPress-Website für jeweils 14,95 $ erhältlich.

„AeroPress bereitet seit langem unübertroffenen Kaffee zu, und unser neues Zubehör gibt Verbrauchern noch mehr Möglichkeiten, ihr Kaffee-Trinkerlebnis individuell anzupassen, ihr Gebrautes auf die nächste Stufe zu heben und ihren eigenen persönlichen AeroPress-Kaffeezubereitungsstil zur Schau zu stellen, sei es in ihrer Küche oder unterwegs", sagt CEO Gerard Meyer.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress Kaffeemaschinen geben Kaffeeliebhabern in mehr als 60 Ländern die Möglichkeit, ihre vollkommene Tasse überall in etwa einer Minute zu brauen. Unsere patentierte Technologie kombiniert auf einzigartige Weise die besten drei Brautechniken in einer benutzerfreundlichen, hochgradig tragbaren und erschwinglichen Presse. Kaffeeliebhaber erhalten eine Tasse Kaffee mit dem ganzen Körper einer French Press, der Gleichmäßigkeit eines Filterkaffees, der Fülle eines Espressos und mit einem ausgeglichenen, komplexen Abgang, der noch lange nach dem letzten Schluck nachklingt. AeroPress Kaffeemaschinen sind bei Baristas, Welt-Kaffee-Champions und anspruchsvollen tagtäglichen Kaffeetrinkern beliebt — und unsere 45T+ 5-Sterne Online-Bewertungen sprechen für sich. Weitere Informationen über AeroPress finden Sie unter aeropress.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@aeropress) und TikTok (@aeropress).

