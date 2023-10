AeroPress, Inc. lance une gamme complète d'accessoires pour cafetière

Le fabricant de l'emblématique cafetière à piston intègre à sa gamme un support de rangement, une carafe et d'autres produits, simplifiant et personnalisant davantage l'expérience de préparation du café

PALO ALTO, Californie, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. propose désormais aux amateurs de café de nouvelles façons de personnaliser leur boisson avec une nouvelle gamme d'accessoires conçus pour ranger et compléter l'emblématique cafetière à piston vendue dans plus de 60 pays et qui a recueilli plus de 45 000 évaluations cinq étoiles. La nouvelle gamme d'accessoires comprend le support de rangement AeroPress, la carafe AeroPress, les couvercles décoratifs AeroPress Go et les coques décoratives AeroPress.

Le support de rangement AeroPress est une solution de rangement compacte et élégante avec des compartiments pour votre cafetière à piston, votre agitateur, votre bouchon de filtre et vos filtres en papier ; il est idéal pour maintenir en ordre vos plans de travail et vos placards à la maison et au bureau. Le support de rangement est compatible avec les cafetières AeroPress Original, Clear et XL. L'assemblage nécessite moins d'une minute. Les fans d'AeroPress peuvent acheter un support de rangement AeroPress dès aujourd'hui au prix de 34,95 $ sur le site d'AeroPress et sur Amazon.

La carafe AeroPress , la seule carafe spécialement conçue pour les cafetières AeroPress, est compatible avec les modèles AeroPress Original, Clear et XL, et permet d'infuser jusqu'à 20 onces (environ 560 grammes) de café directement dans la carafe. Les amateurs de café peuvent désormais profiter du récipient de brassage idéal pour leur AeroPress, qui leur permet ensuite de verser leur café dans une tasse de n'importe quelle capacité et de n'importe quelle forme pour un plaisir instantané. Fabriquée en Tritan™ transparent et incassable et adoptant la forme hexagonale caractéristique de la marque, la carafe compacte AeroPress est aussi bien adaptée au plan de travail de la cuisine qu'aux déplacements et aux aventures de plein air. La Carafe AeroPress est disponible dès aujourd'hui au prix de 24,95 $ sur le site AeroPress et sur Amazon.

Les cafetières AeroPress sont plus personnalisables que jamais avec de nouveaux couvercles et coques disponibles dans une variété de couleurs vives et de motifs dynamiques qui s'adaptent à toutes les humeurs. Les amateurs de plein air et de déplacements qui apprécient depuis longtemps l'AeroPress Go compact et durable peuvent désormais égayer leurs aventures grâce aux nouveaux couvercles décoratifs AeroPress Go , quant aux utilisateurs des emblématiques des AeroPRess Original et Clear, ils peuvent personnaliser leur cafetière grâce aux coques décoratives AeroPress . Les couvercles décoratifs AeroPress Go et les coques décoratives AeroPress sont aujourd'hui exclusivement disponibles aux États-Unis sur le site Web AeroPress pour 14,95 $ chacun.

« Depuis longtemps, AeroPress prépare des tasses de café inégalées, et nos nouveaux accessoires offrent aux consommateurs davantage de moyens de personnaliser leur expérience de dégustation de café, d'améliorer leur boisson et de mettre en avant leur propre style de préparation de café avec AeroPress, que ce soit dans leur cuisine ou en déplacement », a déclaré Gerard Meyer, directeur général.

À PROPOS D'AEROPRESS

Les cafetières AeroPress permettent aux amateurs de café de plus de 60 pays de préparer la tasse parfaite, n'importe où et en une minute environ. Notre technologie brevetée combine de manière unique le meilleur de trois techniques d'infusion en une seule machine facile à utiliser, extrêmement portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café au caractère généreux d'une presse française, à la douceur d'une tasse à piston et à la richesse d'un expresso, avec une finition équilibrée, complexe et qui se prolonge après la dernière gorgée. Les cafetières AeroPress sont les préférées des baristas, des champions du monde du café et des consommateurs de café exigeants de tous les jours ; nos plus de 45 000 avis cinq étoiles en ligne parlent d'eux-mêmes. Pour plus d'informations sur AeroPress, consultez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram (@ aeropress ) et TikTok ( @aeropress ).

