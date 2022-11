Aetina lance de nouveaux systèmes et plateformes alimentés par NVIDIA Jetson AGX Orin pour la nouvelle génération d'applications d'IA et de vision par ordinateur

NEW TAIPEI CITY,, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina a lancé de nouveaux systèmes et plateformes Jetson conçus pour être utilisés dans des applications avancées d'IA et de vision par ordinateur. Les systèmes et les plateformes sont alimentés par le module NVIDIA® Jetson AGX Orin™ , qui délivre jusqu'à 275 TOPS de performances d'IA, soit jusqu'à 8 fois les performances du Jetson AGX Xavier™. Les ordinateurs d'intelligence artificielle NVIDIA Jetson AGX Orin d'Aetina conviennent à divers types de systèmes d'intelligence artificielle dans les villes intelligentes, les usines intelligentes, les soins de santé intelligents et la vente au détail intelligente.

Aetina Launches New AI Inference Systems and Platforms Powered by NVIDIA Jetson AGX Orin

Les nouveaux systèmes et plateformes Jetson (séries AIE-KX et AIB-MX) offrent différentes options d'extension, notamment 1 emplacement M.2 B-Key pour LTE/5G, 1 emplacement M.2 E-Key pour Wi-Fi/Bluetooth/GPS, 1 emplacement M.2 M-Key pour la mise à niveau du stockage, et disposent d'une plage d'alimentation d'entrée flexible allant de 9 à 36 VCC, ainsi que d'un ventilateur intégré permettant de maintenir la puissance suffisamment froide pour fonctionner dans des températures extrêmes allant de -25 °C à au moins 70 °C.

Certains modèles des séries AIE-KX et AIB-MX prennent en charge le module de gestion à distance hors bande (OOB) d'Innodisk, et disposent de 1 port GbE, 1 port 10GbE et 2/4 ports GbE PSE IEEE 802.3af, tandis que les autres modèles disposent de 1 port GbE et 1 port 10GbE LAN. Avec le port LAN 10GbE, ces modèles offrent une vitesse de données élevée, jusqu'à 10 milliards de bits par seconde, grâce à un capteur externe. Les séries AIE-KX et AIB-MX, comme les autres systèmes et plateformes d'Aetina alimentés par NVIDIA Jetson, sont compatibles avec une variété de périphériques matériels, ce qui les rend capables de s'adapter à différentes applications d'IA.

Outre les modèles standard, Aetina fournit des cartes mères et des boîtiers d'ordinateur personnalisés pour tous les développeurs d'IA qui ont un besoin particulier de connecteurs d'E/S et d'emplacements d'extension. Le service de personnalisation s'applique également à d'autres solutions d'Aetina alimentées par NVIDIA Jetson, aidant les partenaires d'Aetina à développer des systèmes alimentés par l'IA qui nécessitent différents types de capteurs et de mises à niveau fonctionnelles.

En tant que membre d'élite du réseau de partenaires NVIDIA , Aetina propose des ordinateurs d'intelligence artificielle qui prennent en charge de nombreux systèmes sur module (SoM) de la famille NVIDIA Jetson , notamment Jetson Nano ™, Jetson TX2 NX , Jetson Xavier NX et Jetson AGX Xavier . Aetina lancera également bientôt de nouveaux systèmes et plateformes alimentés par NVIDIA Jetson Orin NX et Orin Nano afin d'apporter davantage de solutions informatiques de pointe sur le marché mondial.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1946338/Aetina_Launches_New_AI_Inference_Systems_Platforms_Powered_NVIDIA_Jetson.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpg

SOURCE Aetina Corporation