Aetion® bringt neue Anwendung für deskriptive Analysen und schnelle, verlässliche Einblicke auf den Markt

Aetion® Discover hilft dabei, Populationen, Ergebnisse, Behandlungen und Trends von Interesse zu definieren und zu verstehen.

NEW YORK, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetion®, der weltweit führende Anbieter von Real-World-Evidence-Technologie und -Analysen, gab heute den Launch von Aetion® Discover bekannt, einer neuen Anwendung für explorative Analysen. Die Anwendung bietet den Nutzern eine intuitive Schnittstelle, um schnell Hypothesen und Erkenntnisse über den gesamten biopharmazeutischen und medizintechnischen Lebenszyklus zu generieren. Wie Aetion® Substantiate – das ebenfalls auf der Aetion Evidence Platform® basiert – ermöglicht auch Discover schnelle, zuverlässige und skalierbare Ergebnisse.

Bei der Entwicklung und Kommerzialisierung von Daten suchen Wissenschaftler, Technologen und Analysten nach schnelleren und einfacheren Wegen, um große Längsschnittdatensätze und die in diesen Daten enthaltenen Erkenntnisse zu verstehen. Mit Discover können Benutzer Datensätze für ihr spezifisches Analyseziel anzeigen, bewerten und auswählen. Innerhalb von Datensätzen und datenübergreifend können die Benutzer die interessierenden Populationen definieren und beschreiben und Ergebnisse zu einer beliebigen Anzahl von auftrags- und arbeitsrelevanten Fragen erhalten und interpretieren, wie z. B. die Erstellung von Hypothesen zur Etikettenerweiterung.

Discover wurde in einzigartiger Weise entwickelt, um dies zu erreichen:

Schnelligkeit - einschließlich einer beschleunigten Kohortenerstellung via anpassbare Vorlagen.

Auditability - schnelle Iteration mit gesicherter Transparenz und Konsistenz.

Kompatibilität - Flexibilität zwischen Datensätzen, Modellen und Aetion-Anwendungen.

Keine Kompromisse - intuitive, visuelle Benutzererfahrung mit bewährten wissenschaftlichen Methoden.

„Wir haben immer wieder gehört, dass unsere Kunden daran interessiert sind, unsere Technologie auf „alltägliche Erkenntnisse" auszuweiten, und, was besonders wichtig ist, dass diese [visuelle] Explorationsarbeit bei Bedarf problemlos in eine fortgeschrittene Evidenzgenerierung übergehen kann", so Dr. Jeremy Rassen, Präsident, Mitbegründer und Leiter der Technologieabteilung von Aetion. „Wir freuen uns, unsere Software einem breiteren Spektrum von Anwendungsfällen zur Verfügung stellen zu können, um wichtige Einblicke und Effizienzsteigerungen für alle Nutzergruppen zu schaffen. Wie alle Angebote von Aetion basiert auch Discover auf den neuesten und besten wissenschaftlichen Erkenntnissen und eignet sich für ein breites Spektrum an realen Daten."

Discover ist uneingeschränkt kompatibel mit Substantiate, der Anwendung von Aetion für deskriptive und kausale Analysen auf regulatorischer Ebene. Discover und Substantiate werden von Aetions zentraler Technologieplattform - der Aetion Evidence Platform - unterstützt.

Der Vorverkauf und die Vorführungen von Aetion Discover werden heute auf der ISPOR 2023 gestartet. Weitere Informationen finden Sie auf aetion.com/discover.

Informationen zu Aetion®

Aetion ist ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das Herstellern, Käufern und Regulierungsbehörden von medizinischen Behandlungen und Technologien reale Erkenntnisse liefert. Die Aetion Evidence Platform® analysiert Daten aus der realen Welt, um transparente, schnelle und wissenschaftlich validierte Antworten auf Fragen der Sicherheit, der Wirksamkeit und des Nutzens zu erhalten. Aetion wurde von Fakultätsmitgliedern der Harvard Medical School gegründet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Epidemiologie und der Erforschung von Gesundheitsergebnissen verfügen. Aetion liefert Informationen zu den wichtigsten Entscheidungen im Gesundheitswesen - was funktioniert am besten, für wen und wann -, um die Produktentwicklung, die Vermarktung und die Zahlungsinnovation zu steuern. Erfahren Sie mehr unter aetion.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/664868/Aetion_Logo.jpg

SOURCE Aetion