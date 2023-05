Aetion® lance une nouvelle application d'analyse descriptive et d'informations rapides et fiables

Aetion® Discover aide à définir et à comprendre les populations, les résultats, les traitements et les tendances d'intérêt.

NEW YORK, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetion®, le leader mondial de la technologie et de l'analyse des preuves dans le monde réel, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Aetion® Discover, une nouvelle application d'analyse exploratoire. L'application fournit aux utilisateurs une interface intuitive pour générer des hypothèses et des informations rapides tout au long du cycle de vie biopharmaceutique et medtech. Comme pour Aetion® Substantiate – aussi intégré à Aetion Evidence Platform® –, Discover permet d'obtenir des résultats rapides, fiables et évolutifs

Lors du développement et de la commercialisation d'actifs, les scientifiques, les technologues et les analystes recherchent des moyens plus rapides et plus simples de comprendre de grands ensembles de données longitudinales et les informations que ces données contiennent. Avec Discover, les utilisateurs peuvent afficher, évaluer et sélectionner des ensembles de données pour leur objectif analytique spécifique. Dans et entre les ensembles de données, les utilisateurs peuvent définir et décrire les populations d'intérêt, et obtenir et interpréter les résultats sur un certain nombre de questions critiques pour la mission et le travail, telles que la génération d'hypothèses liées à l'expansion des étiquettes.

Discover a été spécialement conçu pour offrir :

Rapidité — y compris la création accélérée de cohortes via des modèles personnalisables.

Auditabilité — itération rapide avec transparence et cohérence assurées.

Compatibilité — flexibilité entre les ensembles de données, les modèles et les applications Aetion.

Aucun compromis — expérience utilisateur intuitive et visuelle avec des méthodes scientifiques fiables.

« Maintes et maintes fois, nous avons entendu l'intérêt de nos clients pour l'expansion de notre technologie vers des « informations quotidiennes » et, surtout, pour que ce travail d'exploration [visuelle] s'étende facilement à la génération de preuves avancées en cas de besoin », a déclaré le Dr Jeremy Rassen, Président, co-fondateur et directeur de la technologie d'Aetion. « Nous sommes ravis d'apporter notre logiciel à un ensemble plus large de cas d'utilisation, afin de créer des informations essentielles et des gains d'efficacité parmi les groupes d'utilisateurs. Comme toutes les offres d'Aetion, Discover est basée sur la science la plus récente et la meilleure et fonctionne sur un large éventail de données du monde réel. »

Discover est entièrement compatible avec Substantiate, l'application d'Aetion pour les analyses descriptives et causales de qualité réglementaire. Discover et Substantiate sont alimentés par la plateforme technologique principale d'Aetion — Aetion Evidence Platform.

Les préventes et les démonstrations d'Aetion Discover sont mises en ligne aujourd'hui à l' ISPOR 2023 . Pour plus d'informations, rendez-vous sur aetion.com/discover .

À propos d'Aetion®

Aetion est une société d'analyse des soins de santé qui fournit des preuves concrètes aux fabricants, acheteurs et régulateurs de technologies et de traitements médicaux. Aetion Evidence Platform® analyse les données du monde réel pour produire des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur. Fondée par des membres du corps professoral de la Harvard Medical School possédant des décennies d'expérience dans la recherche sur l'épidémiologie et les résultats pour la santé, Aetion éclaire les décisions les plus critiques des soins de santé - ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand - pour guider le développement de produits, la commercialisation et l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur LinkedIn .

