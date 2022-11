Aetion dirige une initiative intersectorielle visant à comprendre les forces et les limites de l'utilisation réglementaire des données concrètes

L'initiative Aetion CARE vise à devenir le modèle des meilleures pratiques et de l'efficacité dans le développement et la prise de décision en matière de données concrètes

NEW YORK, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetion , leader mondial de la technologie et de l'analyse des données concrètes (RWE), a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative CARE (Coalition for the Advancement of RWE through Randomized Controlled Trial Emulation, coalition pour l'avancement des données concrètes par l'émulation des essais contrôlés randomisés). La première phase de cette initiative portera sur l'oncologie et réunira divers partenaires, notamment AbbVie , Amgen , AstraZeneca , Bayer , Baylor College of Medicine , Brigham and Women's Hospital , Harvard Medical School , ConcertAI , Duke-Margolis Center for Health Policy , Friends of Cancer Research , Gilead , Loopback Analytics , Pfizer , la fondation Reagan-Udall , Tempus , TriNetX , et xCures .

L'initiative Aetion CARE permettra de mieux comprendre les types de questions réglementaires auxquelles il est possible de répondre grâce aux données concrètes et aux essais contrôlés randomisés (ECR), et de savoir quand et pourquoi ces éléments peuvent donner des résultats identiques ou différents. L'équipe réalisera plusieurs essais en émulation dans diverses sources de données, et se consacrera d'abord pendant un an à l'oncologie. Grâce à la Aetion Evidence Platform®, l'initiative contribuera à identifier quand et comment les données concrètes peuvent contribuer aux objectifs de promotion d'un accès efficace aux médicaments et d'amélioration des soins aux patients.

« Si la pandémie mondiale de COVID-19 nous a appris quelque chose, c'est qu'aucune entreprise ou industrie ne doit faire cavalier seul lorsqu'il s'agit de favoriser les soins et les possibilités de traitement pour les personnes dans le besoin et d'améliorer la santé publique au niveau mondial, a déclaré Lauren Becnel, vice-présidente du département des données concrètes chez Pfizer. Grâce au leadership d'Aetion, les participants à l'initiative CARE travailleront ensemble pour apporter des changements réels et tangibles dans la façon dont les données concrètes peuvent être exploitées dans le domaine de l'oncologie et dans d'autres domaines. »

« La qualité des données, leur accessibilité et les outils d'analyse progressent rapidement, a ajouté Carolyn Magill, directrice générale d'Aetion. Avec nos partenaires, nous avons lancé l'initiative Aetion CARE afin de faire progresser l'alignement mondial sur les méthodologies scientifiques permettant de créer des données concrètes et de faciliter leur interprétation. »

Cette initiative peut approfondir les connaissances acquises dans le cadre du projet de démonstration RCT-DUPLICATE . RCT-DUPLICATE a indiqué que dans certaines circonstances, l'examen des données concrètes peut compléter de manière significative les données obtenues via les ECR ou même remplacer certains essais de sécurité randomisés à grande échelle. Les examens des données concrètes ont particulièrement bien réussi à imiter les essais qui ont eux-mêmes analysé le cas réel de la comparaison d'un traitement à une thérapie alternative. Afin de garantir l'objectivité de la conception des études, un comité de direction multipartite composé de leaders d'opinion universitaires, de grands fabricants de produits biopharmaceutiques et de fournisseurs de données dirigera le projet. Les résultats des essais d'émulation de l'initiative Aetion CARE seront fournis en 2023, et la publication d'un document sur ce processus est prévue pour le quatrième trimestre 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://aetion.com/resources/care-initiative/ .

À propos d'Aetion Aetion est une société d'analyse médicale qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de réglementation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la faculté de médecine d'Harvard ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin d'orienter le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/664868/Aetion_Logo.jpg

SOURCE Aetion