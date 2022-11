Aetion leitet branchenübergreifende Initiative zum Verständnis der Stärken und Grenzen der regulatorischen Nutzung von Real-World-Evidence

Aetion will mit seiner CARE-Initiative zum Standardvertreter für Best Practices und Effizienz in der RWE-Entwicklung und Entscheidungsfindung werden

NEW YORK, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Aetion, der weltweit führende Anbieter von Technologie für Real-World-Evidence (RWE) und Analysen, gab heute den Start der CARE-Initiative (CARE steht dabei für „Coalition for the Advancement of RWE through Randomized Controlled Trial Emulation") bekannt. Die erste Phase der Initiative wird sich auf die Onkologie konzentrieren und umfasst eine Gruppe verschiedener Partner, darunter AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Baylor College of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, ConcertAI, Duke-Margolis Center for Health Policy, Friends of Cancer Research, Gilead, Loopback Analytics, Pfizer, Reagan-Udall Foundation, Tempus, TriNetX und xCures.

Die CARE-Initiative von Aetion wird sich darauf konzentrieren, ein besseres Verständnis davon zu gewinnen, welche Arten von regulatorischen Fragen mit Hilfe von RWE und randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) beantwortet werden können und wann und warum RWE und RCTs die gleichen oder unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Das Team wird mehrere Studienemulationen in verschiedenen Datenquellen durchführen und sich dabei zunächst ein Jahr lang auf die Onkologie konzentrieren. Mithilfe der Aetion Evidence Platform® wird die Initiative ermitteln, wann und wie RWE die Ziele eines effizienten Zugangs zu Medikamenten und einer besseren Patientenversorgung unterstützen kann.

„Wenn wir etwas aus der weltweiten COVID-19-Pandemie gelernt haben, dann ist es, dass kein Unternehmen und keine Branche Alleingänge machen sollte, wenn es darum geht, die Versorgung und die Behandlungsmöglichkeiten für Menschen in Not zu beschleunigen und die öffentliche Gesundheit auf globaler Ebene zu verbessern", sagte Lauren Becnel, Vice President of Real-World Evidence bei Pfizer. „Dank der Führung von Aetion werden die Teilnehmer der CARE-Initiative zusammenarbeiten, um echte, greifbare Veränderungen in der Art und Weise voranzutreiben, wie RWE in der Onkologie und darüber hinaus genutzt werden kann."

„Datenqualität, Zugänglichkeit und Analysewerkzeuge entwickeln sich in rasantem Tempo", sagte Carolyn Magill, Chief Executive Officer bei Aetion. „Wir und unsere Partner haben die CARE-Initiative von Aetion ins Leben gerufen, um die weltweite Abstimmung wissenschaftlicher Methoden voranzutreiben, um Evidenz aus der Praxis zu erzeugen und deren Interpretation zu unterstützen."

Diese Initiative kann die im Rahmen des RCT-DUPLICATE-Demonstrationsprojekts gewonnenen Erkenntnisse vertiefen. RCT-DUPLICATE hat gezeigt, dass RWE-Studien unter bestimmten Umständen RCT-Evidenz sinnvoll ergänzen oder sogar einige groß angelegte randomisierte Sicherheitsstudien ersetzen können. Die RWE-Studien waren besonders erfolgreich bei der Emulation von Studien, die selbst das reale Szenario des Vergleichs einer Behandlung mit einer alternativen Therapie untersuchten. Um die Objektivität des Studiendesigns zu gewährleisten, wird das Projekt von einem Lenkungsausschuss geleitet, der sich aus akademischen Vordenkern, großen Biopharma-Herstellern und Datenlieferanten zusammensetzt. Die Ergebnisse der Studienemulation für die CARE-Initiative von Aetion werden im Laufe des Jahres 2023 vorgelegt, wobei die Veröffentlichung eines Prozessdokuments für das vierte Quartal 2022 geplant ist. Weitere Informationen finden Sie auf https://aetion.com/resources/care-initiative/.

