Afeto que move economia: Instituto Consulado da Mulher promove roda de conversa sobre empreendedorismo feminino

O evento também celebrou o lançamento do livro em comemoração aos 20 anos da ação social da marca Consul, que já beneficiou mais de 38 mil mulheres em todo o País

SÃO PAULO, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- "Mulheres movem a economia, transformam a sociedade, e essa é a nossa razão de ser". A afirmação foi feita pela Diretora Executiva do Instituto Consulado da Mulher, Leda Böger, durante evento promovido pela ação social da marca Consul que apoia o empreendedorismo feminino há mais de 20 anos. A roda de conversa "Afeto que move economia" aconteceu na última terça-feira, dia 28, na sede da Whirlpool em São Paulo, e contou com a presença de Antônia Lopes e Bell Rezende, empreendedoras assessoradas pelo Instituto. A mediação foi da jornalista Cris Bartis, fundadora da Plataforma Mamilos de Diálogo e apresentadora do Podcast Mamilos.

De acordo com levantamento realizado pelo Consulado, mais de 80% das participantes continuam a aumentar sua renda após o período em que receberam assessoria. "Quando uma mulher tem acesso à renda e à educação ela afeta de forma concreta o crescimento econômico. Segundo a iniciativa Educação de Meninas, das Nações Unidas, quando uma mulher tem acesso à educação formal, ela investe 90% dessa renda na família. E nada melhor que trazer para este debate mulheres reais que, com o auxílio do Consulado, conseguiram empreender e realizar o sonho delas, de suas famílias e poder inspirar tantas outras", disse Cris.

O evento também celebrou o lançamento do livro "Consulado da Mulher - 20 anos", disponível para download gratuito no site do Instituto, com relatos de mulheres apoiadas pelo Consulado e pessoas que contribuíram para a criação e desenvolvimento do projeto, como integrantes do Consulado, executivos, ex-executivos e colaboradores da Whirlpool, detentora das marcas Consul, Brastemp e KitchenAid.

Inspirar foi uma das palavras de ordem durante o encontro. Antônia Lopes, dona da Doce Encanto, começou vendendo bolos e salgados em frente ao campus de uma universidade. "Hoje, quando vejo uma empreendedora vendendo seu produto na feira, eu conto sobre o Consulado e o quão importante ele foi na minha história. Eu me considero uma embaixadora, porque minha história está no livro em comemoração aos 20 anos, mas tantas outras podem ter suas histórias transformadas e contadas também", comenta.

"Não somos concorrentes, estamos aqui uma para apoiar a outra. O importante da vida é poder semear e contribuir para que a outra também possa crescer. É poder impulsionar outras mulheres a não desistirem dos seus sonhos. Eu não desisti, e sou grata ao Consulado por isso", afirma Bell Rezende, fundadora do Coletivo Feira das Pretas, de Rio Claro/SP.

A ação social da marca Consul está ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 5 - alcançar a equidade de gênero; ODS 8 - promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável; ODS 1 - erradicar a pobreza), e faz parte da agenda ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança) da Whirlpool que, há mais de 60 anos, tem um forte compromisso com os três pilares.

Sobre o Instituto Consulado da Mulher

O Instituto Consulado da Mulher é a Consul transformando sonhos em realidade. Incentivamos e viabilizamos geração de renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo no empreendedorismo feminino. Apoiamos mulheres, que fazem de conquistas pessoais transformações em cadeia, conseguem impactar as suas comunidades e não deixam ninguém de fora dessa história. Em nossos 20 anos de atuação, são mais de 38 mil pessoas beneficiadas e 2202 projetos apoiados por todo o Brasil. A gente faz história! Outras informações: www.consuladodamulher.org.br .

