Affidea conclut un accord pour l'acquisition de MedEuropa Roumanie

LA HAYE, Pays-Bas, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Affidea, le plus grand fournisseur européen de diagnostics avancés, de polycliniques multispécialités et de centres d'excellence, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord contraignant pour l'acquisition de MedEuropa Romania, un prestataire de soins cancérologiques renommé.

MedEuropa Romania exploite quatre centres médicaux en Roumanie, à Constanta, Bucarest, Brasov et Oradea, et un autre centre devrait ouvrir à Iasi. La société est réputée pour son expertise dans les soins avancés du cancer, notamment la radiothérapie, la chimiothérapie et les services d'oncologie au sens large, qui s'intègrent tous dans le portefeuille de diagnostics primaires et de polycliniques d'Affidea en Roumanie. Cette acquisition ajoute des services de radiothérapie à la capacité d'Affidea en Roumanie, complétant ainsi les services de radiothérapie existants qu'Affidea fournit dans toute l'Europe.

Razvan Predica, PDG d'Affidea Roumanie et Hongrie, a déclaré : « Le cancer fait beaucoup trop de victimes dans nos communautés : environ 100 000 personnes sont diagnostiquées atteintes d'une maladie oncologique en Roumanie chaque année. Cette acquisition n'est pas seulement une question de croissance ; il s'agit de soutenir le système national de santé et les personnes touchées par cette maladie impitoyable. Nous sommes impatients de travailler avec la grande équipe de MedEuropa après la clôture de l'opération et de continuer à apporter de la valeur à chaque personne touchée par le cancer en améliorant l'accès à un parcours de soins plus complet, du diagnostic au traitement et au suivi. »

Guy Blomfield, PDG et président du conseil d'administration du groupe Affidea, a ajouté : « Chez Affidea, nous sommes réputés pour la mise en place de parcours de soins complets contre le cancer dans plusieurs pays européens, avec un réseau de cliniques communautaires et de centres d'excellence qui se consacrent à l'accès à des soins de haute qualité pour les communautés de patients que nous suivons. Le marché roumain des soins de santé relève le défi d'améliorer les résultats en matière de survie au cancer, et le modèle de service intégré d'Affidea jouera un rôle important dans l'amélioration de la détection et du diagnostic précoces, ainsi que dans l'amélioration de l'accès aux services de radiothérapie en milieu communautaire dans toute la Roumanie. Affidea et MedEuropa ont tous deux une réputation impressionnante en matière de soins de haute qualité, et je suis convaincu que l'intégration des services améliorera encore les résultats pour les patients en oncologie dans toute la Roumanie. »

Philippe Jacobs, président du conseil d'administration, et Silviu Savin, directeur général de MedEuropa, ont commenté cette opération : « Nous sommes fiers d'avoir mis en place un réseau de cliniques qui fournissent des soins et des traitements de haute qualité aux patients dans toute la Roumanie. Nous tenons à remercier nos médecins et notre personnel pour leur contribution au cours des dernières années. Nous pensons qu'une solution de soins intégrée est optimale pour les patients en oncologie et, par conséquent, nous considérons l'intégration de MedEuropa dans la grande famille Affidea comme un moyen idéal de fournir les meilleurs soins et résultats aux patients atteints de cancer en Roumanie. »

La réalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation du Conseil roumain de la concurrence. Le groupe Affidea a été conseillé par Rizoiu & Asociatii et Clifford Chance en tant que conseillers juridiques, tandis que Deloitte a agi en tant que conseiller financier. Les vendeurs ont été conseillés par Biris Goran et Linklaters en tant que conseillers juridiques.

À propos d'Affidea Roumanie

Affidea Roumanie est l'un des principaux prestataires de soins de santé du pays, qui propose des diagnostics avancés, des analyses de laboratoire et des consultations multi-spécialités, et dispose de 50 centres médicaux dans 26 villes. L'équipe d'Affidea Roumanie se compose de plus de 1 500 professionnels, dont plus de 900 cliniciens, qui fournissent chaque année des services médicaux intégrés à plus de 2 millions de patients.

À propos de MedEuropa

Telemos Capital ( www.telemoscapital.com ), en partenariat avec une équipe locale d'entrepreneurs, a créé MedEuropa pour répondre à l'insuffisance de l'offre sur le marché roumain de la radiothérapie, avec l'ambition de construire un réseau de cliniques à travers le pays. MedEuropa s'engage à fournir des traitements de pointe contre le cancer, en mettant l'accent sur la radiothérapie. La société exploite quatre cliniques en Roumanie (à Brasov, Bucarest, Constanta et Oradea) et construit actuellement un centre de traitement supplémentaire à Iasi.

À propos du groupe Affidea

Affidea ( www.affidea.com ) est le plus grand fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique avancée, de soins extrahospitaliers et de soins du cancer. Fondée en 1991, la société exploite 355 centres dans 15 pays, fournissant des services médicaux de haute qualité à près de 13 millions de patients chaque année. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, l'entreprise est devenue le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé en Europe par la Société européenne de radiologie, car plus de 80 % des centres reconnus sur le Eurosafe Wall of Stars appartiennent à Affidea. Affidea est détenue majoritairement par Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une société à portefeuille de premier plan, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien.