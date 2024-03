Affidea schließt eine Vereinbarung zur Übernahme von MedEuropa Rumänien ab

DEN HAAG, Niederlande, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Affidea Group, Europas größter Anbieter von fortschrittlicher Diagnostik, Polikliniken mit mehreren Fachgebieten und Exzellenzzentren, gab heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von MedEuropa Rumänien, einem renommierten Anbieter von Krebsbehandlungen, getroffen hat.

MedEuropa Rumänien betreibt vier medizinische Zentren in Rumänien, die sich auf Constanta, Bukarest, Brasov und Oradea verteilen, und ein weiteres Zentrum soll in Iasi eröffnet werden. Das Unternehmen ist bekannt für sein Fachwissen im Bereich der fortgeschrittenen Krebsbehandlung, einschließlich Strahlentherapie, Chemotherapie und umfassenderer onkologischer Dienstleistungen, die alle in das primäre Diagnose- und Poliklinikportfolio von Affidea in Rumänien integriert sind. Die Akquisition erweitert Affideas Kapazitäten in Rumänien um Strahlentherapiedienstleistungen und ergänzt die bestehenden Strahlentherapiedienstleistungen, die Affidea in seinem gesamten europäischen Wirkungsbereich anbietet.

Razvan Predica, Landesgeschäftsführer von Affidea Rumänien und Ungarn, erklärte: „Dem Krebs erliegen viel zu viele Menschenleben in unseren Gemeinden, denn in Rumänien wird jedes Jahr bei etwa 100.000 Menschen eine onkologische Erkrankung diagnostiziert. Bei dieser Übernahme geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch darum, dem National Health System und den von dieser unerbittlichen Krankheit Betroffenen zur Seite zu stehen. Wir freuen uns darauf, nach dem Abschluss mit dem großartigen Team von MedEuropa zusammenzuarbeiten und weiterhin einen Mehrwert für jeden von Krebs betroffenen Menschen zu schaffen, indem wir den Zugang zu einer umfassenderen Krebsversorgung von der Diagnose bis zur Behandlung und Nachsorge verbessern."

Guy Blomfield, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Affidea Group, fügte hinzu: „Wir bei Affidea haben eine langjährige Erfahrung in der Bereitstellung umfassender Krebsbehandlungspfade in mehreren europäischen Ländern, mit einem Netzwerk von Gemeinschaftskliniken und Kompetenzzentren, die sich dem Zugang und der hochwertigen Versorgung der von uns betreuten Patientengemeinschaften widmen. Der rumänische Gesundheitsmarkt stellt sich der Herausforderung, die Überlebensraten bei Krebs zu verbessern, und Affideas integriertes Servicemodell wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Früherkennung und Diagnose zu verbessern und den Zugang zu Strahlentherapiedienstleistungen in kommunalen Einrichtungen in ganz Rumänien zu erleichtern. Affidea und MedEuropa haben beide einen beeindruckenden Ruf für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Integration der Dienstleistungen die Ergebnisse für onkologische Patienten in ganz Rumänien weiter verbessern wird."

Philippe Jacobs, Vorsitzender, und Silviu Savin, Geschäftsführer von MedEuropa, kommentierten: „Wir sind stolz darauf, ein Netzwerk von Kliniken auf der grünen Wiese aufgebaut zu haben, das eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung und Behandlung in ganz Rumänien bietet. Wir möchten unseren Ärzten und Mitarbeitern für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren danken. Wir glauben, dass eine integrierte Versorgungslösung für Onkologiepatienten optimal ist und sehen daher die Integration von MedEuropa in die größere Affidea-Familie als idealen Weg, um Krebspatienten in Rumänien die beste Versorgung und die besten Ergebnisse zu bieten."

Die Übernahme muss noch von der rumänischen Wettbewerbsbehörde genehmigt werden. Die Affidea Group wurde von Rizoiu & Asociatii und Clifford Chance als Rechtsberater beraten, während Deloitte als Finanzberater fungierte. Die Verkäufer wurden von Biris Goran und Linklaters als Rechtsberater beraten.

Informationen zu Affidea Rumänien

Affidea Romania ist einer der führenden Gesundheitsdienstleister des Landes, der mit 50 medizinischen Zentren in 26 Städten fortschrittliche Diagnostik, Laboranalysen und fachübergreifende Beratungen anbietet. Das Team von Affidea Rumänien besteht aus mehr als 1.500 Fachleuten, darunter über 900 Kliniker, die jährlich integrierte medizinische Dienstleistungen für mehr als 2 Millionen Patienten erbringen.

Informationen zu MedEuropa

Telemos Capital ( www.telemoscapital.com ) gründete gemeinsam mit einem lokalen Team von Unternehmern MedEuropa, um den unterversorgten rumänischen Markt für Strahlentherapie anzugehen, mit der Vision, ein Netzwerk von Kliniken auf der grünen Wiese im ganzen Land aufzubauen. MedEuropa setzt sich für eine hochmoderne Krebsbehandlung ein, wobei der Schwerpunkt auf der Strahlentherapie liegt. Das Unternehmen betreibt vier Kliniken in ganz Rumänien (in Brasov, Bukarest, Constanta und Oradea) und baut derzeit ein weiteres Behandlungszentrum in Iasi.

Informationen zur Affidea Group

Affidea ( www.affidea.com ) ist der größte europäische Anbieter von fortschrittlicher diagnostischer Bildgebung, außerklinischer Behandlung und Krebsvorsorge. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt 355 Zentren in 15 Ländern und versorgt jährlich fast 13 Millionen Patienten mit hochwertigen medizinischen Leistungen. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich der Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie zum meistausgezeichneten Anbieter diagnostischer Bildgebung in Europa, da über 80 % der auf der Eurosafe Wall of Stars anerkannten Zentren zu Affidea gehören. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investment-Holdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden Basis von Familienaktionären konzentriert.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg