Affidea réévalue avec succès le prix de sa dette et lève une facilité de crédit supplémentaire de 200 millions d'euros pour soutenir les plans de croissance continue de l'entreprise

LA HAYE, Pays-Bas, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Affidea, le plus grand fournisseur de services ambulatoires communautaires en Europe, avec un noyau en imagerie diagnostique qui s'est développé pour offrir un large portefeuille de services adjacents symbiotiques, notamment des services ambulatoires, des services de laboratoires et des soins contre le cancer, annonce la réévaluation réussie de sa dette et la conclusion d'un prêt à terme fongible B de 200 millions d'euros. Il s'ajoute à son prêt à terme de 770 millions d'euros. Cette récente facilité de crédit soutient la stratégie de croissance de l'entreprise.

Affidea a accéléré sa stratégie de croissance tout au long de 2023, en investissant dans l'expansion des cliniques existantes et nouvelles, ainsi que dans des acquisitions relutives pour élargir son portefeuille de services, en ajoutant de nouvelles polycliniques et de nouveaux centres d'excellence. Au total, en 2023, Affidea a réalisé 14 acquisitions dans 8 pays (dont la Suisse, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Roumanie), ajouté 24 nouveaux centres à son réseau et ouvert 9 investissements entièrement nouveaux (Lituanie, Pologne, Roumanie, Grèce).

Affidea envisage en permanence un certain nombre d'acquisitions ciblées afin d'ancrer son échelle locale et la diversification de ses services afin de mieux répondre aux besoins de ses patients et de ses médecins dans chaque communauté. La nouvelle facilité de crédit vient soutenir l'entreprise dans la poursuite de ses plans d'expansion pour les prochaines années.

Guy Blomfield, PDG d'Affidea et président du conseil de direction, a déclaré : « Je suis très fier de ce qu'Affidea a accompli en 2023 et de la façon dont nous avons commencé l'année 2024. Au cours des deux premiers mois de l'année, nous nous sommes développés dans 5 de nos pays avec 3 acquisitions en Italie, en Espagne et en Roumanie et 2 investissements entièrement nouveaux au Portugal et en Suisse. Le succès de cette injection de capitaux constitue un vote de confiance dans notre stratégie, dans nos performances opérationnelles et financières et dans notre modèle commercial solide. Cette nouvelle ligne de crédit nous donne la flexibilité de capitaliser sur nos initiatives stratégiques et d'accélérer nos plans d'expansion, offrant de la valeur à nos plus de 13 millions de patients qui visitent chaque année nos 355 centres à travers l'Europe. »

Ronald Voordendag, directeur financier par intérim d'Affidea, a ajouté : « Nous sommes heureux du soutien des investisseurs dans notre prêt à terme refinancé, avec des frais d'intérêt réduits qui soutiennent nos plans de croissance. Il s'agit d'une réussite qui reflète la confiance dans la résilience de l'entreprise et dans nos initiatives visant à renforcer les flux de trésorerie et à réduire l'effet de levier au cours des prochaines années. La réduction de l'effet de levier sera stimulée par nos perspectives de croissance organique et plus large et par la capacité de l'entreprise à réaliser d'importantes économies de coûts. »

La nouvelle facilité de crédit a été organisée conjointement par BNP Paribas, Goldman Sachs et KKR en tant que teneurs de livres physiques, Citi et Unicredit agissant en tant que teneurs de livres passifs et RBI en tant qu'arrangeurs principaux mandatés. Unicredit agit en tant qu'agent intérimaire.

À propos du groupe Affidea

Affidea ( www.affidea.com ) est le plus grand fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique avancée, de soins extrahospitaliers et de soins du cancer. Fondée en 1991, la société exploite 355 centres dans 15 pays, fournissant des services médicaux de haute qualité à près de 13 millions de patients chaque année. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, l'entreprise est devenue le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé en Europe par la Société européenne de radiologie, car plus de 80 % des centres reconnus sur le Eurosafe Wall of Stars appartiennent à Affidea. Affidea est détenue majoritairement par Groupe Bruxelles Lambert (GBL), une société à portefeuille de premier plan, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien.