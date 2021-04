Afiliada da Koch Equity Development celebra acordo para adquirir a Transition Network Services, posicionando-se para crescimento estratégico

A TNS, líder global em infraestrutura como serviço, continuará a operar sob a equipe de gestão atual da empresa em sua sede em Reston, VIRGÍNIA. A TNS é uma das principais plataformas de conectividade de rede gerenciada com a visão de expandir seu alcance para novos mercados de alto crescimento, incluindo 5G, negociação segura de latência ultrabaixa, carregamento de VE, estacionamento inteligente, pagamentos digitais e outros elementos verticais da IoT, ao mesmo tempo em que continua a inovar juntamente com clientes em ofertas de serviços essenciais de suporte a pagamentos, serviços financeiros e comunicações. A TNS também é fornecedora líder de soluções de gerenciamento de chamadas móveis por meio de sua oferta da marca Cequint, que permite que os provedores de telecomunicações protejam os consumidores com detecção de robocall/spam, promovam comunicações pessoais confiáveis por meio de serviços de identidade de chamadas aprimorados e desenvolvam soluções de marca para interações confiáveis entre empresas e consumidores.

A TNS ajudará a aumentar a abordagem contínua da Koch para a transformação tecnológica. As empresas do grupo Koch aplicaram mais de 30 bilhões de dólares em investimentos relacionados à tecnologia nos últimos anos, transformando um portfólio global de negócios que abrange vários setores. O investimento destaca a crença da Koch no compromisso da TNS com seus clientes e a experiência em gerenciamento de rede da empresa, aproveitando as capacidades da TNS em todo o mundo. Como parte do grupo Koch, a TNS terá uma base proprietária estável e amplo acesso a capital, permitindo o foco acelerado em oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.

"Hoje marca o início de um novo capítulo empolgante para a TNS, nossos funcionários e nossos clientes, atuais e futuros. Como resultado dessa aquisição, poderemos acelerar nossa missão de permitir que nossos clientes se concentrem no crescimento de seus negócios sem se preocupar com as complexidades cada vez maiores associadas à transmissão segura de dados transacionais essenciais e sensíveis ao tempo", disse Mike Keegan, CEO da TNS. "Tivemos uma estreita parceria com a Koch nos últimos cinco anos, e este acordo é uma progressão natural desses anos de trabalho conjunto. Como parte da Koch, forneceremos mais valor a nossos clientes mais rapidamente, com maior investimento em novas tecnologias e serviços atuais e futuros, que são fundamentais para nossa estratégia de crescimento de longo prazo."

"Nossa aquisição da TNS é resultado de mais de cinco anos de engajamento com a empresa, não apenas como investidora, mas também como cliente", disse Brett Watson, presidente do Koch Equity Development. "Estamos entusiasmados em continuar apoiando a empresa em sua próxima fase de crescimento e queremos agradecer à equipe excepcional da Siris à medida que concluímos nossa parceria de sucesso." Matt Hewitt, diretor da Koch Equity Development acrescentou: "À medida que o mundo continua a avançar para um futuro mais interoperável e conectado, estamos entusiasmados com o trabalho inovador que a TNS está fazendo para atender seus clientes em todo o mundo. Esta é uma equipe exemplar que traz soluções verdadeiramente diferenciadas para o mercado."

"Esta transação reconhece o esforço e o sucesso da equipe da TNS em executar uma visão estratégica para gerar um crescimento rentável", disse Robert Aquilina, presidente da TNS e sócio-executivo da Siris."Meus colegas da Siris e eu estamos orgulhosos de ter feito parte da jornada e estamos confiantes de que a empresa está preparada para o crescimento de longo prazo como parte da Koch."

Os termos da transação não foram divulgados. Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2021. A Rothschild & Co e o Credit Suisse serviram como consultores financeiros da Koch, e o Jones Day atuou como consultor jurídico da Koch. A Evercore e a Macquarie Capital serviram como consultores financeiros da TNS, e o Sidley Austin LLP atuou como consultor jurídico da TNS.

Sobre a TNS

A TNS é uma das principais provedoras globais de soluções de infraestrutura como serviço para aplicações essenciais e uma parceira confiável para milhares de instituições financeiras, provedores de telecomunicações e varejistas em todo o mundo. Atuando desde 1990, a TNS presta serviços a clientes em mais de 60 países nas Américas, Europa e região da Ásia-Pacífico. Em sua plataforma global gerenciada, a TNS permite bilhões de chamadas diárias e a negociação de títulos eletrônicos, com segurança, bem como mais de 34 bilhões de transações de pagamento anuais. A TNS também é uma provedora líder de serviços aprimorados de identificação de chamadas móveis e proteção contra spam/robocall por meio de sua subsidiária, Cequint (https://www.cequint.com/). Para saber mais, acesse www.tnsi.com.

Sobre a Koch Equity Development LLC (KED)

Com escritórios em Wichita e Londres, a KED é responsável pelas atividades de fusões e aquisições na Koch Industries, Inc. e pela gestão de um amplo portfólio de investimentos de capital próprio. Os investimentos de capital próprio significativos incluem Infor, Getty Images, MI Windows and Doors, Global Medical Response, Meredith/Time Inc., Solera Holdings Inc., e The ADT Corporation. Desde 2012, a KED investiu mais de 30 bilhões de dólares em aquisições e investimentos de capital próprio.

Sobre a Koch Industries, Inc.

Com sede em Wichita, Kansas, a Koch Industries, Inc. é uma das maiores empresas privadas da América, com receitas anuais estimadas de até 115 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes. Possui um grupo diversificado de empresas envolvidas em refino, produtos químicos e biocombustíveis; produtos florestais e de consumo; fertilizantes; polímeros e fibras; sistemas de controle de processos e de poluição; eletrônica, software e análise de dados; minerais; vidro; componentes automotivos; pecuária; comércio de commodities e investimentos. Desde 2003, as empresas da Koch investiram quase 133 bilhões de dólares em crescimento e melhorias. Para mais notícias e informações, acesse www.KOCHind.com.

Sobre a Siris

A Siris é uma empresa líder no setor de private equity que investe principalmente em tecnologias maduras e empresas de telecomunicações com produtos e serviços essenciais, enfrentando mudanças na indústria ou outras transições significativas. O desenvolvimento da pesquisa proprietária da Siris para identificar oportunidades e sua ampla colaboração com seus parceiros executivos são parte integrante de sua abordagem. Os parceiros executivos da Siris são executivos de operações sênior experientes que participam ativamente dos principais aspectos do ciclo de vida da transação para ajudar a identificar oportunidades e gerar valor estratégico e operacional. A Siris está sediada em Nova York e no Vale do Silício e arrecadou quase 6 bilhões de dólares em compromissos de capital cumulativo. www.siris.com.

