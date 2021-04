Une société affiliée de Koch Equity Development conclut une entente pour acquérir Transaction Network Service dans une stratégie de croissance à long terme

TNS, leader mondial du domaine de l'infrastructure en tant que service, continuera ses activités sous la direction actuelle de l'entreprise depuis son siège social à Reston, en Virginie. Il s'agit de l'une des principales plateformes de connectivité de gestion de réseau. Elle vise à poursuivre l'innovation auprès de ses clients dans ses offres de services de base portant sur les paiements, les services financiers et les communications ainsi qu'à étendre sa portée à de nouveaux marchés à forte croissance, notamment la 5G, les opérations sécurisées à très faible latence, la recharge des véhicules électriques, le stationnement intelligent, les paiements numériques et d'autres secteurs verticaux de l'Internet des objets (IdO). TNS, par le biais de son offre de marque Cequint, est également un fournisseur de premier plan de solutions de gestion d'appels mobiles, grâce auxquelles les entreprises de télécommunications peuvent protéger les consommateurs au moyen de la détection des appels automatisés et des spams, promouvoir la fiabilité des communications personnelles par le biais de services d'identification des appelants améliorés, et mettre au point des solutions de marque pour des interactions de confiance entre les entreprises et les consommateurs.

TNS contribuera à renforcer l'approche continue de Koch en matière de transformation technologique. Au cours des dernières années, les entreprises de Koch ont investi plus de 30 milliards de dollars dans la technologie, transformant ainsi un portefeuille mondial d'entreprises couvrant de multiples secteurs. Cet investissement souligne la confiance de Koch à l'égard de l'engagement de TNS pour ses clients et de son expertise en gestion de réseau qui permet à l'entreprise de tirer parti de ses capacités à l'échelle mondiale. Sous la propriété de Koch, TNS sera détenue de façon stable et aura un accès considérable au capital. L'entreprise pourra ainsi se concentrer plus rapidement sur les possibilités de croissance organique et inorganique.

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour TNS, ses employés et ses clients actuels et futurs. Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure d'accélérer notre mission qui consiste à donner à nos clients la possibilité de se concentrer sur la croissance de leur entreprise sans se préoccuper des difficultés de plus en plus complexes associées à la transmission sécurisée de données transactionnelles essentielles et urgentes, a déclaré Mike Keegan, PDG de TNS. Nous avons bénéficié d'un partenariat étroit avec Koch au cours des cinq dernières années, et cette entente marque l'aboutissement naturel de ces années de collaboration. Au sein de Koch, nous offrirons plus de valeur à nos clients plus rapidement en investissant davantage dans les nouvelles technologies et les services actuels et futurs, ce qui est essentiel à notre stratégie de croissance à long terme. »

« L'acquisition de TNS fait suite à plus de cinq ans d'engagement auprès de la société, non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que client, a déclaré Brett Watson, président de Koch Equity Development. Nous sommes heureux de continuer à soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance et nous tenons à remercier l'équipe exceptionnelle de Siris alors que nous concluons notre partenariat fructueux. » Matt Hewitt, directeur chez Koch Equity Development, a ajouté : « Alors que l'ensemble des marchés mondiaux continuent de progresser vers un avenir plus interopérable et connecté, le travail innovant que TNS déploie pour servir ses clients du monde entier nous intéresse fortement. Il s'agit d'une équipe exemplaire qui apporte des solutions qui se distinguent vraiment sur le marché. »

« Cette transaction se veut une marque de reconnaissance des efforts et du succès de l'équipe de TNS à mettre de l'avant une vision stratégique visant à générer une croissance rentable », a déclaré Robert Aquilina, président de TNS et associé directeur de Siris. « Avec mes collègues de Siris, nous sommes fiers d'avoir participé à cette aventure, et nous sommes convaincus que l'entreprise est prête pour une croissance à long terme au sein de Koch. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées. La clôture est prévue au cours du deuxième trimestre de 2021. Rothschild & Co et Credit Suisse ont agi à titre de conseillers financiers de Koch, et Jones Day a agi à titre de conseiller juridique de Koch. Evercore et Macquarie Capital ont agi à titre de conseillers financiers de TNS, et Sidley Austin LLP a agi à titre de conseiller juridique de TNS.

À propos de TNS

TNS est un leader mondial en matière de solutions d'infrastructure en tant que service pour les applications essentielles et un partenaire de confiance pour des milliers d'institutions financières, de fournisseurs de télécommunications et de détaillants du monde entier. Menant ses activités depuis 1990, TNS fournit des services à des clients dans plus de 60 pays dans les Amériques, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La plateforme mondiale gérée de TNS permet de sécuriser des milliards d'appels téléphoniques chaque jour et de transactions de valeurs électroniques sur valeurs ainsi que plus de 34 milliards d'opérations de paiement par an. Par l'entremise de sa filiale, Cequint, TNS est également un fournisseur de services améliorés d'identification de l'appelant sur mobile et de protection contre les spams et les appels automatisés de premier plan (https://www.cequint.com/). Pour en savoir plus, consultez le site www.tnsi.com.

À propos de Koch Equity Development LLC

Possédant des bureaux à Wichita et à Londres, Koch Equity Development LLC (KED) est responsable des activités de fusions et d'acquisitions de Koch Industries, Inc. et de la gestion d'un vaste portefeuille de placements majeurs. La filiale a notamment effectué des investissements majeurs dans Infor, Getty Images, MI Windows and Doors, Global Medical Response, Meredith/Time Inc., Solera Holdings Inc. et The ADT Corporation. Depuis 2012, KED a investi plus de 30 milliards de dollars en capitaux propres dans des placements majeurs et des acquisitions.

À propos de Koch Industries, Inc.

Koch Industries, Inc., dont le siège social se trouve à Wichita, au Kansas, est l'une des plus grandes sociétés fermées aux États-Unis, avec des revenus annuels estimés à 115 milliards de dollars, selon Forbes. Elle possède un groupe diversifié d'entreprises œuvrant dans les domaines du raffinage, des produits chimiques et des biocarburants; des produits forestiers et de consommation; des engrais; des polymères et des fibres; des systèmes de contrôle des procédés et de la pollution; de l'électronique, des logiciels et de l'analyse de données; des minéraux; du verre; des composants automobiles; de l'élevage; du commerce des marchandises; et des investissements. Depuis 2003, les entreprises de Koch ont investi près de 133 milliards de dollars dans la croissance et les améliorations. Pour plus de nouvelles et d'information, visitez www.KOCHind.com.

À propos de Siris

Siris est une société de capital-investissement de premier plan qui investit principalement dans des entreprises de technologie et de télécommunications bien établies offrant des produits et des services essentiels et faisant face à des changements dans l'industrie ou à d'autres transitions importantes. Elle met au point des recherches exclusives visant à cerner les possibilités et collabore largement avec ses associés directeurs, ce qui fait partie intégrante de son approche. Les associés directeurs de Siris sont des cadres supérieurs expérimentés qui participent activement à des aspects clés pendant tout le cycle d'une opération financière pour aider à déterminer les possibilités et à promouvoir la valeur stratégique et opérationnelle. Siris possède des bureaux à New York ainsi que dans la Silicon Valley et a recueilli près de 6 milliards de dollars en engagements de capitaux cumulés. www.siris.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1487161/Koch_Equity_Development_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487160/Transaction_Network_Services.jpg

SOURCE Koch Equity Development