AFRIKA: DER GRÜNE WANDEL NIMMT FAHRT AUF

DIE INTERNATIONALEN EREIGNISSE Auf die Besucher wartet ein umfangreiches Angebt an globalen Konferenzen, die von den technisch-wissenschaftlichen Ausschüssen Ecomondo und Key Energy unter dem Vorsitz von Fabio Fava und Gianni Silvestrini entwickelt wurden und an denen auch die Europäische Kommission teilnehmen wird. Eine Reihe von Konferenzen und Seminaren mit internationalen, nationalen und lokalen Institutionen, öffentlichen und privaten Unternehmen und der wissenschaftlichen Welt.

AFRICA GREEN GROWTH, DAS FORUM

Afrikanische Botschaften, Regierungen und Institutionen treffen sich auf der 2. Ausgabe von „Africa Green Growth": Diskutiert werden Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen „Green Hydrogen" und „Water Energy and Food Nexus" mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft und Jungunternehmer in Afrikas ständig zunehmender Integration in die Kreisläufe der Weltwirtschaft. Die Veranstaltung wird von RES4Africa und dem wissenschaftlichen Ausschuss Ecomondo-Key Energy mit Unterstützung der italienischen Handelsagentur ITA , des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und des Ministeriums für den ökologischen Wandel organisiert.

NEUE ENERGIEN

Die Abkehr von fossilem Kohlenstoff wird im Rahmen der Veranstaltung „ Transition towards carbon neutrality " (dt. Übergang zur Kohlenstoffneutralität), thematisiert, die von der OECD -Taskforce für Bio-, Nano- und konvergierende Technologien (BNCT) geleitet wird, und sich mit der dringenden Notwendigkeit einer weltweiten Kohlenstoffmanagement-Strategie für den Chemiesektor befasst, die den Ansatz einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft unterstützt.

DÜRRE UND ALTERNATIVE WASSERQUELLEN

Darüber hinaus wird die Europäische Kommission an „ Water Projects Europe: Actions needed for water scarcity and drought (focus on Mediterranean)" (dt. Maßnahmen gegen Wasserknappheit und Dürre (Schwerpunkt Mittelmeer)") teilnehmen, die mit Water Europe zu EU-finanzierten Projekten zu Herausforderungen der Wasserknappheit organisiert werden. Die Nachmittagssitzung wird von Francesco Fatone geleitet.

Das ständig aktualisierte Programm:

https://en.ecomondo.com/events/program/seminars-and-conferences?date=2022-11-08

