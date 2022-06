AFRIQUE, ACCÉLÉRATION DE LA TRANSITION VERTE

LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX Les visiteurs pourront profiter d'un important programme de conférences globales, avec notamment la participation de la Commission européenne , mise au point par les comités techniques et scientifiques d'Ecomondo et Key energy, dirigés respectivement par Fabio Fava et Gianni Silvestrini . Un programme de congrès et séminaires où les protagonistes seront les institutions internationales, nationales et locales, des entreprises publiques et privées et le monde scientifique.

AFRICA GREEN GROWTH, LE FORUM

Ambassades, gouvernements et institutions africains se donneront rendez-vous à la 2e édition de « Africa Green Growth » : au programme, les opportunités de croissance dans le domaine « Green Hydrogen » et « Water Energy and Food Nexus », avec comme thèmes mis en évidence l'économie circulaire et l'entrepreneuriat des jeunes générations, avec une intégration de plus en plus importante de l'Afrique dans les circuits de l'économie mondiale. Le rendez-vous est réalisé par RES4Africa et le comité scientifique Ecomondo-Key Energy avec le support de ITA-Italian Trade Agency, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le ministère de la Transition écologique.

NOUVELLES ÉNERGIES

La transition énergétique du charbon trouvera sa place dans « Transition towards carbon neutrality » événement dirigé par le groupe de travail Bio-, Nano- and Converging Technologies (BNCT) de l'OCDE sur la nécessité et l'urgence d'une stratégie globale de gestion du charbon pour le secteur chimique qui réglemente l'approche durable de l'économie circulaire.

SÉCHERESSE ET SOURCES HYDRIQUES ALTERNATIVES

En outre, la Commission européenne sera présente à « Water Projects Europe: Actions needed for water scarcity and drought (focus on Mediterranean) », organisé avec Water Europe sur les projets financés par l'UE sur les défis hydriques ; la séance de l'après-midi sera dirigée par Francesco Fatone.

Le programme des événements toujours à jour sur :

https://en.ecomondo.com/events/program/seminars-and-conferences?date=2022-11-08

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847948/Ecomondo_Logo.jpg

Contacts Presse Italian Exhibition Group

Press Office Manager: Marco Forcellini, [email protected],

International Press Office Coordinator: Silvia Giorgi, [email protected], P. +39-0541-744814