Aftellen tot IBC: PGYTECH debuteert in Nederland met de OnePro-serie

AMSTERDAM, 6 september 2024 /PRNewswire/ -- De International Broadcasting Convention 2024 (IBC 2024) wordt van 13 tot en met 16 september gehouden in de RAI, het beurs- en congrescentrum in Amsterdam. Als Europa's grootste tentoonstelling voor uitzendapparatuur heeft de IBC een verstrekkende en belangrijke invloed op de uitzend- en media-industrie. PGYTECH, een toonaangevend merk op het gebied van fotoaccessoires, maakt dit jaar zijn debuut op de IBC, waar het voor het eerst met Europese fans in contact komt.

Countdown to IBC: PGYTECH to Make Its Debut in the Netherlands with the OnePro Series

PGYTECH zal zijn volledige productassortiment laten zien op stand 12.C82, met een spotlight op de OnePro professionele outdoorfotografierugzak, die groot succes oogstte op Kickstarter. Deze serie is de eerste in zijn categorie met een beschermend draagsysteem dat geschikt is voor bergbeklimmers en een robuuste opslagcapaciteit heeft. De OnePro is door fotografen wereldwijd geprezen om zijn innovatieve ontwerp. Daarnaast zal PGYTECH andere paradepaardjes tonen, waaronder de zeer populaire OneMo 2 fototas, Mantispods en CreateMate High-speed Card Reader Case. Deze producten, die bekend staan om hun superieure kwaliteit en naadloze gebruikerservaring, zijn apparatuur die de fotografieliefhebber niet kan missen. De nieuwste releases worden op het congres uitgestald. Zoals de CF-express Creatmate Card Reader Case, de Camera Shoulder Strap Air en het MagFlex-telefoonstatief, waarmee PGYTECH de mogelijkheden van zijn diverse aanbod van professionele fotografie-accessoires nog verder uitbreidt.

Om fans aan te spreken, zal PGYTECH tijdens de beurs een loterij organiseren, waarbij bezoekers kans maken op spannende prijzen. Van 13 september tot het einde van het congres kunnen PGYTECH-fans ook profiteren van 10% korting op alle producten met behulp van een speciale kortingscode die beschikbaar is op de tentoonstelling en op de officiële PGYTECH-website kan worden aangevraagd.

Over IBC

IBC is een van Europa's meest invloedrijke beurzen voor uitzendapparatuur en trekt wereldwijd bekende merken aan zoals Sony, Canon en DJI. Exposanten zullen de allernieuwste technologie en trends in de sector laten zien, wat een uitstekend platform biedt voor professionals in de sector om ideeën uit te wisselen.

Over PGYTECH

PGYTECH is opgericht in 2015 en richt zich op het leuker maken van fotografie door het ontwikkelen van fotostatieven, tassen en randapparatuur voor camera's en drones. Vanaf oktober 2023 heeft PGYTECH meer dan 150 octrooien en internationale erkenning ontvangen, waaronder de prestigieuze Red Dot en iF design awards. Na negen jaar van voortdurende groei is PGYTECH nu een wereldleider op het gebied van fotografieaccessoires, die fotografieliefhebbers in meer dan 100 landen en regio's een efficiëntere en leukere fotografie-ervaring biedt en het maken van foto's gemakkelijker maakt.

