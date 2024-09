Compte à rebours pour IBC : PGYTECH fait ses débuts aux Pays-Bas avec la série OnePro

AMSTERDAM, 7 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'International Broadcasting Convention 2024 (IBC 2024) se tiendra du 13 au 16 septembre au centre d'exposition et de congrès RAI à Amsterdam. En tant que plus grand salon d'Europe pour les équipements de diffusion, IBC exerce une influence étendue et significative sur l'industrie de la diffusion et des médias. PGYTECH, une marque leader dans le domaine des accessoires photo, fera ses débuts à l'IBC cette année, se présentant ainsi pour la première fois aux fans européens.

Countdown to IBC: PGYTECH to Make Its Debut in the Netherlands with the OnePro Series

PGYTECH présentera l'ensemble de sa gamme de produits au stand 12.C82. L'accent sera mis sur le sac à dos OnePro pour la photographie professionnelle en plein air, qui a remporté un grand succès sur Kickstarter. Cette gamme est la première de sa catégorie à être équipée d'un système de portage adapté à l'alpinisme, offrant une capacité de stockage et une protection robustes. Le OnePro a été très bien accueilli par les photographes du monde entier pour son design innovant. PGYTECH présentera également d'autres produits phares, dont le très populaire sac photo OneMo 2, les Mantispods et l'étui pour lecteur de cartes haute vitesse CreateMate. Ces produits, réputés pour leur qualité supérieure et leur facilité d'utilisation sans faille, sont devenus des équipements incontournables pour les amateurs de photographie. Les derniers produits, dont l'étui lecteur de cartes CF-express Creatmate, la sangle d'épaule pour appareil photo Air et le support pour téléphone MagFlex Photography Stand, seront également exposés et viendront compléter la gamme complète d'accessoires photo professionnels de PGYTECH.

Pour entrer en contact avec ses fans, PGYTECH organisera un jeu-concours pendant le salon, où les visiteurs auront la chance de gagner des prix passionnants. Du 13 septembre à la fin du salon, les fans de PGYTECH pourront également bénéficier d'une réduction de 10 % sur tous les produits en utilisant un code de réduction spécial, disponible sur le salon et valable sur le site officiel de PGYTECH.

À propos de CIB

IBC est l'un des salons les plus influents d'Europe en matière d'équipement de diffusion, attirant des marques de renommée mondiale telles que Sony, Canon et DJI. Les exposants présentent des technologies de pointe et les tendances de l'industrie et offrent une excellente plate-forme d'échange d'idées entre les professionnels de ce secteur.

À propos de PGYTECH

Fondée en 2015, PGYTECH s'est donné pour mission de rendre la photographie plus agréable. Elle se concentre sur le développement de trépieds photo, de sacs et de produits périphériques pour appareils photo et drones. En octobre 2023, PGYTECH avait obtenu plus de 150 brevets et était reconnue internationalement, notamment par les prestigieux prix de design Red Dot et iF. Après neuf années de croissance régulière, PGYTECH est devenu un leader mondial dans le domaine des accessoires photographiques, permettant aux passionnés de photographie de plus de 100 pays et régions de prendre des photos de manière plus efficace et plus agréable, tout en leur facilitant la tâche.

