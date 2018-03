AGC Biologics étend son implantation à Bothell, dans l'État de Washington

Ce nouveau complexe est adjacent à l'installation existante d'AGC Biologics située à Bothell, et s'étend sur plus de 14 000 mètres carrés (plus de 150 000 pieds carrés). Le complexe accueillera les laboratoires de développement de procédés de la société ainsi que ses bureaux administratifs d'entreprise, et offrira un espace d'expansion pour héberger des capacités de fabrication supplémentaires.

Ces nouvelles installations permettent à AGC Biologics de poursuivre son expansion aux États-Unis, et incluront un nouveau centre de R&D dédié aux technologies novatrices de fabrication, pour un développement plus rapide de protéines thérapeutiques.

« L'expansion de notre site de Bothell marque une nouvelle étape importante pour AGC Biologics, ainsi qu'un engagement en faveur de nos activités dans l'État de Washington. Nous continuons de démontrer notre implication en faveur d'une croissance durable, afin de soutenir la demande croissante de nos clients en services de fabrication et de développement mammalien et microbien », a déclaré Gustavo Mahler, président et PDG d'AGC Biologics. « Ces nouvelles installations de pointe nous permettront de faire progresser significativement et d'intégrer davantage le développement, la fabrication, et les fonctions commerciales au sein de notre siège social mondial dynamique, et nous fourniront une implantation supplémentaire pour une expansion future de fabrication. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) leader mondiale, qui est fermement engagée à délivrer le niveau de service le plus élevé à ses clients et partenaires. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH, et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes à travers le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents, grâce à des installations conformes aux BPFa basées à Seattle, dans l'État de Washington ; à Berkeley, en Californie ; à Copenhague, au Danemark ; à Heidelberg, en Allemagne ; à Yokohama, au Japon ; et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines ; de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques cellulaires et leur stockage, ainsi que l'expression protéique — notamment notre système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. D'autres informations sont disponibles sur www.agcbio.com.

