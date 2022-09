Ageas arbeitet mit eBaoTech zusammen, um eigene digitale Plattform-Strategie zu unterstützen

SINGAPUR, 6. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- eBaoTech Gesellschaft (eBaoTech), ein globaler Anbieter digitaler Lösungen für die Versicherungsbranche, freut sich mitteilen zu können, dass die Ageas Group (Ageas) die eBaoTech InsureMO®-Plattform von eBaoTech für die digitale Transformation ausgewählt hat. Dies ist Teil der Impact24-Strategie der Gruppe, die darauf abzielt, neue Wachstumsmotoren zu erforschen und in diese zu investieren, indem neue Fähigkeiten hinzugefügt werden, die die Stärken von Ageas ergänzen und das Unternehmen zukunftssicher machen. Die Ageas Group wird InsureMO, eine PaaS-Plattform für Versicherungen, nutzen, um ihr Wachstum über B2B2C-Kanäle zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Systeme und ihre betriebliche Flexibilität zu verbessern, die Konnektivität ihres Ökosystems zu erhöhen und ihre technologischen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen.

Hans De Cuyper, CEO der Ageas Group, kommentierte: „Es werden neue Wege zur Verbindung mit den Kunden entwickelt, und es besteht eine Nachfrage nach neuen Arten von Produkten und Deckungen. Und während wir weiterhin in die Entwicklung unserer derzeitigen Geschäftsbereiche investieren werden, sind wir der Meinung, dass wir an dieser markt- und sektorübergreifenden Entwicklung teilhaben wollen, was bedeutet, dass wir in neue Partnerschaften investieren wollen, die es uns ermöglichen, die Stärken der digitalen Plattformen und Ökosysteme zu nutzen. Als globaler Technologieanbieter für das eingebettete Versicherungsökosystem ist InsureMO die richtige Wahl für uns, um die technologischen Fähigkeiten zu erwerben. Es ermöglicht uns, unsere Produkt- und Systemflexibilität erheblich zu verbessern, was zu einer schnelleren Markteinführung führt - wichtige Fähigkeiten, auf die digitale Plattformen bei der Auswahl ihrer Partner achten

Gilke Eeckhoudt, Chief Development and Sustainability Officer, Ageas Group, fügte hinzu: „Ageas hat eine Erfolgsbilanz bei der Nutzung von Partnerschaften in der ganzen Welt. Sie ist Teil unserer DNA, und das versetzt uns in eine starke Position, um neue Arten von Allianzen einzugehen, die neue Fähigkeiten und einen skalierten Zugang zu neuen Kundengruppen und Wachstum bieten. Die Partnerschaft mit eBaoTech bringt uns die Flexibilität, Skalierbarkeit und Cloud-basierte Architektur in einer Technologieplattform. Wir waren auf der Suche nach einer Lösung mit globaler Präsenz, die in der Lage ist, unsere digitalen Initiativen sowohl in Europa als auch in Asien mit Assets und Produkten zu unterstützen, die grenzüberschreitend wiederverwendet werden können. InsureMO ist eine PaaS-Plattform mit bewährten Anwendungsfällen in der Branche, auch innerhalb unserer eigenen Betriebsgesellschaften. Wir werden InsureMO nutzen, um Konnektivität und API-Fähigkeit sowohl für Front-End-Anwendungen als auch für Back-End-PAS zu ermöglichen."

„Versicherungen werden stärker in andere Geschäftsbereiche eingebettet sein. InsureMO fungiert als API- und Microservice-basierte Middle-Office-Schicht auf den bestehenden Kernsystemen der Versicherer und ermöglicht die Einführung neuer Produkte und Minimum-Viable-Produkte sowie die Integration mit neuen Kanälen und Partnern in der Wertschöpfungskette zu sehr niedrigen Betriebs- und Innovationskosten", fügte Woody Mo, CEO und Gründer von eBaoTech, hinzu: „eBaoTech ist seit über 10 Jahren Technologiepartner für mehrere operative Einheiten von Ageas. Wir sind stolz und engagiert, die digitalen Strategien von Ageas im neuen Zeitalter zu unterstützen."

InsureMO® (für „Insurance Middle Office") wurde entwickelt, um Versicherungsinnovationen zu beschleunigen, die Konnektivität zwischen den Beteiligten zu verbessern und das enorme Volumen, die Vielfalt und die Geschwindigkeit des Versicherungsgeschäfts im „digitalen Zeitalter" zu bewältigen Als Plattform-as-a-Service (PaaS), die von Hunderten von Versicherern in fast 40 Ländern genutzt wird und jährlich Milliarden von GWP erwirtschaftet, fungiert InsureMO als Middleware für die Versicherungsbranche, befreit Versicherer von veralteten Beschränkungen und eröffnet ihnen die Möglichkeit, innovativ zu sein und sich mit ihren Stakeholdern zu verbinden. InsureMO verfügt über eine Reihe von Versicherungs-APIs und Microservices für Schaden-, Lebens- und Krankenversicherungen, die den gesamten Lebenszyklus einer Police abdecken. InsureMO unterstützt eine offene API-Zusammenarbeit, basiert auf Container-Technologien und ermöglicht es Dritten, Anwendungen zu entwickeln. Erkunden Sie die PaaS-Plattform unter InsureMO.com.

Über Ageas

Ageas ist ein börsennotierter internationaler Versicherungskonzern mit einer fast 200-jährigen Geschichte. Sie bietet Privat- und Geschäftskunden Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte an, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, heute und morgen. Als eine der größeren europäischen Versicherungsgesellschaften konzentriert Ageas seine Aktivitäten auf Europa und Asien, die zusammen den größten Teil des globalen Versicherungsmarktes ausmachen. Das Unternehmen betreibt erfolgreiche Versicherungsgeschäfte in Belgien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Portugal, der Türkei, China, Malaysia, Indien, Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Singapur und den Philippinen durch eine Kombination aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften und langfristigen Partnerschaften mit starken Finanzinstituten und wichtigen Vertriebspartnern. Ageas gehört in den Ländern, in denen es tätig ist, zu den Marktführern. Sie beschäftigt rund 40 000 Mitarbeiter und meldete für 2021 jährliche Zuflüsse in Höhe von fast 40 Mrd. EUR (alle Zahlen zu 100%).

Information zu eBaoTech

eBaoTech ist ein weltweit führender Technologieanbieter für die globale Versicherungsbranche. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lautet unsere Mission „Versicherung einfach machen". Durch harte Arbeit und vollen Einsatz für den Kundenerfolg hat eBaoTech einen starken Kundenstamm in fast 40 Ländern/Märkten aufgebaut, der allgemeine (P&C), Lebens- und Krankenversicherungen abdeckt. Darüber hinaus hat eBaoTechs intensiver und anhaltender Fokus auf die Lösung der grundlegenden Probleme der Versicherungstechnologien durch tiefgreifende technische Innovationen zu einer signifikanten Differenzierung auf dem weltweiten Markt geführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.eBaoTech.com und die PaaS Enablement Site unter www.InsureMO.com

