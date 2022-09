Ageas s'associe à eBaoTech pour mettre en œuvre sa stratégie de plateformes numériques

SINGAPOUR, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- eBaoTech Corporation (eBaoTech), fournisseur mondial de solutions numériques pour le secteur de l'assurance, a le plaisir d'annoncer qu'Ageas Group (Ageas) a choisi la plateforme InsureMO® d'eBaoTech pour sa transformation numérique dans le cadre de la stratégie Impact24 du groupe, qui consiste à explorer et à investir dans de nouveaux moteurs de croissance, en ajoutant de nouvelles capacités qui complètent les forces d'Ageas et permettent à la société de rester à l'épreuve du futur. Le groupe Ageas s'appuiera sur InsureMO, une plateforme PaaS d'assurance pour permettre sa croissance via les canaux B2B2C, tout en améliorant ses systèmes et son agilité opérationnelle, en augmentant la connectivité de son écosystème et en faisant passer ses capacités technologiques au niveau supérieur.

Hans De Cuyper, PDG d'Ageas Group, commente : « De nouvelles voies pour se connecter avec les clients se développent, avec une demande de nouveaux types de produits et de couvertures. Et tandis que nous continuerons à investir dans le développement de nos activités actuelles, nous avons décidé de participer à ce développement inter-marchés et inter-secteurs, ce qui signifie que nous cherchons à investir dans de nouveaux partenariats qui nous permettent de tirer parti des forces des plateformes et des écosystèmes numériques. En tant que facilitateur technologique mondial pour l'écosystème d'assurance intégré, InsureMO est la solution idéale pour acquérir les capacités technologiques. Cela nous permet d'améliorer considérablement l'agilité de nos produits et de nos systèmes, ce qui se traduit par une mise sur le marché plus rapide - des capacités clés que les plateformes numériques recherchent lorsqu'elles choisissent leurs partenaires. »

Gilke Eeckhoudt, chef du développement et de la durabilité chez Ageas Group, a ajouté : « Ageas a toujours su tirer profit des partenariats dans le monde entier. Cela fait partie de notre ADN et cela nous place en position de force pour nous engager dans de nouveaux types d'alliances qui offrent de nouvelles capacités et un accès à de nouveaux bassins de clients et de croissance. Ce partenariat de capacité avec eBaoTech nous apporte l'agilité, l'évolutivité et une architecture basée sur le cloud dans une seule plateforme technologique. Nous étions à la recherche d'une solution avec une empreinte mondiale capable de soutenir nos initiatives numériques à la fois en Europe et en Asie avec des actifs et des produits qui seraient réutilisables au-delà des frontières. InsureMO est une plateforme PaaS dont les cas d'utilisation ont fait leurs preuves dans le secteur, y compris au sein de nos propres sociétés opérationnelles. Nous nous appuierons sur InsureMO pour permettre la connectivité et la capacité API à la fois pour les applications frontales et les PAS back-end. »

« L'assurance sera davantage intégrée dans d'autres activités. InsureMO agit comme une API et une couche de middle office basée sur des microservices au-dessus des systèmes centraux existants des assureurs, permettant le lancement de nouveaux produits et de produits minimum viables et l'intégration avec de nouveaux canaux et partenaires de la chaîne de valeur à des coûts opérationnels et d'itération de l'innovation très faibles », a ajouté Woody Mo, PDG et fondateur d'eBaoTech. « eBaoTech est le partenaire technologique de plusieurs entités opérationnelles d'Ageas depuis plus de 10 ans. Nous sommes fiers et engagés à soutenir les stratégies numériques d'Ageas dans la nouvelle ère. »

InsureMO® (pour « Insurance Middle Office ») est conçu pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'assurance, améliorer la connectivité entre les parties prenantes et gérer le volume massif, la variation et la vélocité des activités d'assurance à l'« ère numérique ». En tant que plateforme en tant que service (PaaS) utilisée par des centaines d'assureurs dans près de 40 pays et alimentant des milliards de dollars de PRG par an, InsureMO agit comme un intergiciel pour le secteur de l'assurance, libérant les assureurs des contraintes héritées, et débloquant leur capacité à innover et à se connecter aux parties prenantes. InsureMO dispose d'un ensemble complet d'API et de microservices d'assurance pour les entreprises d'assurance générale (P&C), d'assurance vie et d'assurance santé, couvrant l'ensemble du cycle de vie des polices. InsureMO prend en charge la collaboration par API ouverte, s'appuie sur des technologies de conteneurisation et permet à des tiers de développer des applications. Explorez la plateforme PaaS sur InsureMO.com.

À propos d'Ageas

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, dont l'héritage remonte à près de 200 ans. Il propose aux particuliers et aux entreprises des produits d'assurance Vie et Non-Vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui et demain. En tant que l'une des plus grandes compagnies d'assurance d'Europe, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui constituent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Elle exerce avec succès des activités d'assurance en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines, grâce à une combinaison de filiales détenues à 100% et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas se classe parmi les leaders du marché dans les pays où elle opère. Elle représente un effectif d'environ 40 000 personnes et a déclaré une collecte annuelle proche de 40 milliards d'euros en 2021 (tous les chiffres à 100 %).

À propos d'eBaoTech

eBaoTech est un fournisseur mondial de technologie de premier plan dans l'industrie mondiale de l'assurance. Notre mission depuis le début de l'an 2000 a été et reste de « faciliter l'assurance ». Grâce à un travail assidu et un engagement total envers la réussite de ses clients, eBaoTech a construit une solide base de clients dans environ 40 pays ou marchés, couvrant les assurances générale (P&C), vie et maladie. En outre, la concentration intense et persistante d'eBaoTech sur la résolution des problèmes fondamentaux des technologies d'assurance grâce à l'innovation technologique approfondie a permis une différenciation significative sur le marché mondial. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de l'entreprise à l'adresse www.eBaoTech.com et le site d'activation PaaS à l'adresse www.InsureMO.com.

