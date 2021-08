Agência líder global de marketing de influência MG Empower adquirida pela Amyris, Inc., empresa com sede nos EUA

Para visualizar o comunicado multimídia à imprensa, clique: https://www.multivu.com/players/uk/8942151-mg-empower-acquired-by-us-headquartered-amyris-inc/.

Fundada por Maira Genovese em 2017, a MG Empower é a parceira de marketing de influência e inovação digital de algumas das marcas mais influentes do mundo, incluindo Amyris, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo e TikTok Bytedance.

De sua sede global em Londres e operando em cinco continentes, a agência desenvolveu um poderoso e exclusivo CRM de influência e uma rede de mais de um milhão de influenciadores, produzindo campanhas de marketing de influência premiadas e inovadoras que alcançaram mais de um bilhão de pessoas.

A MG Empower tem registrado faturamentos anuais de milhões de libras, tendo dobrado consecutivamente a cada ano nos últimos três anos.

Um modelo operacional único

A aquisição da MG Empower pela Amyris, Inc. representa seu investimento contínuo no futuro da inovação de marketing, estabelecendo um modelo operacional único que posiciona a tecnologia digital e o marketing de influência no centro de sua estratégia de crescimento futuro, que é respaldada pela nomeação da fundadora da MG Empower, Maira Genovese, para o conselho executivo.

A MG Empower irá operar como uma entidade independente no portfólio da Amyris, Inc. e continuará a atender e expandir seu amplo portfólio de clientes internacionais. Maira Genovese assumirá a função de presidente, e John Melo, diretor, presidente e CEO da Amyris e Anne Myong, ingressarão na MG Empower como diretores.

John Melo, presidente e CEO da Amyris, comentou: "É com grande prazer que damos as boas-vindas a Maira Genovese e sua equipe da MG Empower à família Amyris. Estamos empenhados em desenvolver uma plataforma de ponta para atender às marcas mais influentes do mundo, para promover o futuro do marketing da marca impulsionado pela inovação digital e, na MG Empower, encontramos o parceiro perfeito para concretizar nossa ambição coletiva."

Construindo para o futuro

A MG Empower mudou a forma de comportamento das marcas, revolucionando o modelo de marketing tradicional e gerando resultados excepcionais ao capitalizar as preferências por conteúdo e comunicação em rápida evolução dos clientes. A aquisição pela Amyris contribuirá para a expansão da presença global da MG Empowers e da sua capacidade de dimensionar novas linhas de negócios, além de investir no desenvolvimento de sua tecnologia proprietária.

Maira Genovese, presidente da MG Empower, comentou: "Estou muito feliz por me juntar a John Melo e sua equipe da Amyris, que conta com expertise incomparável em descobrir marcas do futuro por meio de inovação de ponta e sem comprometer as pessoas e o planeta. Nossa visão e valores compartilhados oferecem uma base sólida a partir da qual é possível escalar um modelo operacional único, que mantém a independência dos respectivos negócios da Amyris e da MG Empower, além de oferecer inovação de marketing de influência extraordinária para as marcas mais influentes do mundo.

Maira complementou: "A MG Empower segue uma missão. Nossa jornada começou a partir de uma oportunidade de mobilizar o então crescente fenômeno do 'marketing de influência'. Hoje, fizemos a transição de uma agência de marketing de influência para uma potência global de inovação digital, o que me faz ter muito orgulho da equipe."

Antes da fundar a MG Empower, Maira teve um histórico de sucesso na área de marketing e comunicações no Brasil, seu país natal, e na Europa, para marcas globais, incluindo American Express, Kering e Value Retail.

Sobre a Amyris

A Amyris (Nasdaq: AMRS) é líder em ciência e tecnologia em pesquisa, desenvolvimento e produção de ingredientes sustentáveis para os mercados de saúde limpa e beleza e de sabores e fragrâncias. A Amyris utiliza uma variedade impressionante de tecnologias exclusivas, incluindo aprendizado de máquina de última geração, robótica e inteligência artificial. Nossos ingredientes estão presentes em mais de três mil produtos das principais marcas do mundo, alcançando mais de 200 milhões de consumidores. A Amyris tem orgulho de ser proprietária e operar uma família de marcas de consumo, todas fundamentadas em torno de sua promessa No Compromise® de ingredientes limpos: Biossance® clean beauty skincare, Pipette® clean baby skincare e Purecane™, um adoçante zero-cal derivado naturalmente da cana-de-açúcar. Para mais informações, acesse, www.amyris.com.

Amyris, o logotipo da Amyris, No Compromise, Biossance, Pipette e Purecane são marcas comerciais ou marcas registradas da Amyris, Inc. nos EUA e/ou em outros países.

Sobre a MG Empower

A MG Empower é uma agência global de criação para marketing de influência e parceira escolhida das marcas mais inovadoras do mundo, incluindo Amyris Inc, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo e TikTok Bytedance.

Fundada em 2017 pela visionária de marketing Maira Genovese e operando em sua sede em Londres, a MG Empower oferece serviços de marketing de influência para as marcas mais inovadoras do mundo, conectando-as intensamente com o público em mais de 40 territórios internacionais, gerando impacto localizado em mais de 17 idiomas. Para mais informações, acesse www.mgempower.com.

