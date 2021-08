L'agence mondiale de marketing d'influence de premier plan MG Empower rachetée par Amyris, Inc., une société américaine

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : https://www.multivu.com/players/uk/8942151-mg-empower-acquired-by-us-headquartered-amyris-inc/.

Fondée par Maira Genovese en 2017, l'entreprise MG Empower est un partenaire de marketing d'influence et d'innovation numérique pour certaines des marques les plus influentes au monde, notamment Amyris, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo et TikTok Bytedance.

Depuis son siège mondial de Londres et ses bureaux présents sur cinq continents, l'agence a construit un puissant CRM d'influenceurs propriétaire et un réseau de plus d'un million d'influenceurs, produisant des campagnes de marketing d'influence innovantes et primées qui ont touché plus d'un milliard de personnes.

MG Empower génère un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions de livres, qui a doublé d'année en année au cours des trois dernières années.

Un modèle opérationnel unique

L'acquisition de MG Empower par Amyris, Inc. témoigne de l'investissement continu de l'entreprise dans l'avenir de l'innovation marketing en établissant un modèle d'exploitation unique qui place la technologie numérique et le marketing d'influence au cœur de sa stratégie de croissance. La nomination de la fondatrice de MG Empower, Maira Genovese, au conseil d'administration ne fait que renforcer cette position.

MG Empower fonctionnera comme une entité indépendante au sein du portefeuille d'Amyris, Inc. et continuera à servir et à développer son vaste portefeuille de clients internationaux. Maira Genovese assumera le rôle de présidente. John Melo, directeur et président directeur général d'Amyris, et Anne Myong, rejoindront MG Empower en tant que directeurs.

John Melo, président et directeur général d'Amyris, a commenté : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons Maira Genovese et l'équipe de MG Empower dans la famille Amyris. Nous nous engageons à développer une plateforme de premier ordre au service des marques les plus influentes du monde, à conduire l'avenir du marketing de marque alimenté par l'innovation numérique et, avec MG Empower, nous avons trouvé le partenaire idéal pour réaliser notre ambition collective. »

Construire l'avenir

MG Empower a changé le comportement des marques, en bouleversant le modèle de marketing traditionnel et en générant des résultats exceptionnels en ayant su tirer parti de l'évolution rapide des préférences des clients en matière de contenu et de communication. Le rachat par Amyris soutiendra l'expansion de la présence mondiale de MG Empower, sa capacité à développer de nouveaux secteurs d'activité et son investissement pour le développement de sa technologie exclusive.

Maira Genovese, présidente de MG Empower, a commenté : « Je suis ravie de rejoindre John Melo et son équipe chez Amyris. Leur expertise en matière de déblocage des marques du futur grâce à une innovation de pointe et sans compromis pour les personnes et la planète, est inégalée. Notre vision et nos valeurs communes constituent une base solide à partir de laquelle nous pouvons développer un modèle d'exploitation unique qui préserve l'indépendance des entreprises Amyris et MG Empower et qui fournit des innovations exceptionnelles en matière de marketing d'influence aux marques les plus influentes du monde.

Elle poursuit : « MG Empower est en mission. Notre voyage a commencé par une opportunité de mobiliser le phénomène alors en pleine expansion des « influenceurs ». Aujourd'hui, nous passons d'une agence de marketing d'influence à une centrale d'innovation numérique mondiale. Je ne pourrais pas être plus fière de l'équipe ».

Avant de fonder MG Empower, Maira Genovese a travaillé avec succès dans le domaine du marketing et de la communication au Brésil, son pays natal, et en Europe pour des marques internationales, dont American Express, Kering et Value Retail.

À propos d'Amyris

Amyris (Nasdaq: AMRS) est un leader scientifique et technologique dans la recherche, le développement et la production d'ingrédients durables pour les marchés de la santé et de la beauté propres ainsi que des arômes et parfums. Amyris utilise un éventail impressionnant de technologies exclusives, notamment l'apprentissage automatique, la robotique et l'intelligence artificielle de pointe. Nos ingrédients sont utilisés dans plus de 3 000 produits des plus grandes marques mondiales, touchant plus de 200 millions de consommateurs. Amyris est fière de posséder et d'exploiter une famille de marques grand public, toutes construites autour de sa promesse No Compromise® (Aucun compromis) sur les ingrédients propres : les soins propres pour la peau Biossance®, les soins pour bébé Pipette®, et Purecane™, un édulcorant naturel dérivé de la canne à sucre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.amyris.com.

Amyris, le logo Amyris, No Compromise, Biossance, Pipette et Purecane sont des marques ou des marques déposées d'Amyris, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos de MG Empower

MG Empower est une agence créative mondiale pour le marketing d'influence numérique, partenaire de choix des marques les plus innovantes du monde, dont Amyris Inc, Bumble, Chopard, StarzPlay, Deliveroo et TikTok Bytedance.

Fondée en 2017 par la visionnaire du marketing Maira Genovese et opérant depuis son siège à Londres, MG Empower fournit des services de marketing d'influenceur numérique aux marques les plus innovantes du monde, en les connectant de manière ciblée avec des audiences dans plus de 40 territoires du monde entier, générant un impact localisé dans plus de 17 langues. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mgempower.com.

Video : https://mma.prnewswire.com/media/1602661/MG_x_Amyris_Announcement.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1602653/Maira_Genovese_President_MG_Empower.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1602654/MG_Empower_Logo.jpg

Contact :

Sarah Bartlett

[email protected]

+44 (0)7710 170968

Related Links

https://mgempower.com



SOURCE MG Empower