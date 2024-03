Agencias galardonadas unen fuerzas: presentamos Plus Group

Su ventanilla única para contar historias de marca holísticas

LONDRES, 4 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Se ha lanzado Plus Group, un nuevo grupo independiente de agencias, que une a tres agencias galardonadas: PRM, NaF (NEEDaFIXER) y SPANDY, junto con el miembro más nuevo, THEM AGAIN. Este grupo está preparado para aportar un enfoque transformador y holístico a la narración de marcas. Con sede en Londres y respaldado por oficinas regionales en Dubái, Riad, Nueva York y Atenas, Plus Group cuenta con una presencia global, con equipos que operan en más de 100 países.

Un elemento central del espíritu de Plus Group es el principio de que la colaboración produce mejores resultados. Esta creencia se resume en su fórmula impulsada por la sinergia: "PRM+NaF+SPANDY x THEM AGAIN = THE PLUS GROUP". Esta combinación única promete una gama de servicios más integrada que la que cada agencia podría ofrecer de forma independiente. Plus Group también adopta un enfoque 'NOSOTROS+USTED', destacando una dinámica impulsada por la asociación con los clientes para lograr resultados excepcionales. Las ofertas del grupo incluyen el desarrollo de estrategias de marketing y comunicación, la elaboración de campañas disruptivas y la producción de películas y contenido de marca de alta calidad.

En el corazón de la estrategia de Plus Group se encuentra GEN+, un equipo diverso y experimentado de más de 3.000 profesionales de más de 60 nacionalidades. GEN+ es una nueva generación de expertos, impulsados por el "poder del plus", que sabe cómo combinar conocimientos globales con experiencia local para atender eficazmente a una amplia gama de mercados.

Cada agencia dentro de Plus Group aporta su experiencia distintiva. PRM ofrece comunicaciones estratégicas y habilidades de marketing, NaF (NEEDaFIXER) es conocida por producir películas galardonadas y narrativas de contenido atractivas, SPANDY se destaca por brindar talento y THEM AGAIN aporta una nueva ola de innovación y creatividad.

Plus Group está ansioso por formar asociaciones con marcas que busquen métodos innovadores de narración. Con una amplia gama de servicios y una amplia perspectiva global, el grupo está bien posicionado para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en un mercado que cambia rápidamente.

"El lanzamiento de Plus Group significa nuestro compromiso de redefinir la narración de la marca", dijo Sofia Panayiotaki, consejera delegada de Plus Group. "La combinación de las fortalezas únicas de nuestras agencias nos permite brindar una gama integral de servicios bajo un mismo techo. Estamos orgullosos de haber unido un equipo global capaz de ofrecer ofertas tan integrales y estamos entusiasmados con el trabajo futuro que crearemos como GEN+, impulsado por el poder del plus".

Las marcas que buscan mejorar su narrativa están invitadas a comunicarse con Plus Group en [email protected] para conocer cómo la amplia experiencia del grupo puede hacer avanzar sus narrativas.