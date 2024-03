Preisgekrönte Agenturen schließen sich zusammen: Die Plus-Gruppe stellt sich vor

Ihr One-Stop-Shop für ganzheitliches Brand Storytelling

LONDON, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Plus Group, eine neue unabhängige Agenturgruppe, wurde ins Leben gerufen und vereint drei preisgekrönte Agenturen - PRM, NaF (NEEDaFIXER) und SPANDY - sowie das neueste Mitglied, THEM AGAIN. Diese Gruppe soll einen transformativen, ganzheitlichen Ansatz für das Brand Storytelling bieten. Mit Hauptsitz in London und regionalen Büros in Dubai, Riad, New York und Athen ist die Plus-Gruppe mit ihren Teams in über 100 Ländern weltweit präsent.

Im Mittelpunkt des Ethos der Plus-Gruppe steht der Grundsatz, dass Zusammenarbeit zu besseren Ergebnissen führt. Diese Überzeugung ist in ihrer auf Synergie ausgerichteten Formel festgehalten: „PRM+NaF+SPANDY x THEM AGAIN = THE PLUS GROUP". Diese einzigartige Kombination verspricht ein stärker integriertes Dienstleistungsangebot, als es jede Agentur für sich allein leisten könnte. Die Plus-Gruppe verfolgt außerdem einen „US+YOU"-Ansatz, der auf eine partnerschaftliche Dynamik mit den Kunden setzt, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Das Angebot der Gruppe umfasst die Entwicklung von Marketing- und Kommunikationsstrategien, die Konzeption von disruptiven Kampagnen sowie die Produktion von hochwertigen Filmen und Markeninhalten.

Im Mittelpunkt der Strategie der Plus-Gruppe steht GEN+, ein vielfältiges und erfahrenes Team von über 3.000 Fachleuten aus mehr als 60 Ländern. GEN+ ist eine neue Generation von Experten, die von der „Kraft des Plus" angetrieben wird und die es versteht, globale Erkenntnisse mit lokalem Fachwissen zu verbinden, um eine Vielzahl von Märkten effektiv zu bedienen.

Jede Agentur der Plus-Gruppe bringt ihr eigenes Fachwissen ein. PRM bietet strategische Kommunikations- und Marketingfähigkeiten, NaF (NEEDaFIXER) ist bekannt für die Produktion preisgekrönter Filme und fesselnder Inhalte, SPANDY zeichnet sich durch die Vermittlung von Talenten aus, und THEM AGAIN bringt eine neue Welle der Innovation und Kreativität.

Die Plus-Gruppe ist bestrebt, Partnerschaften mit Marken einzugehen, die auf der Suche nach innovativen Storytelling-Methoden sind. Mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot und einer breiten globalen Perspektive ist die Gruppe gut positioniert, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden in einem sich schnell verändernden Markt zu erfüllen.

„Der Start von The Plus Group unterstreicht unser Engagement für eine Neudefinition des Marken-Storytellings", sagt Sofia Panayiotaki, Konzerngeschäftsführerin von The Plus Group. „Durch die Kombination der einzigartigen Stärken unserer Agenturen können wir eine umfassende Palette von Dienstleistungen unter einem Dach anbieten. Wir sind stolz darauf, ein globales Team vereint zu haben, das in der Lage ist, ein so umfassendes Angebot zu unterbreiten, und freuen uns auf die künftige Arbeit, die wir als GEN+ leisten werden, angetrieben durch die Kraft des Plus."

Marken, die ihr Storytelling verbessern wollen, sind eingeladen, sich mit der Plus Group unter [email protected] in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, wie die umfangreiche Expertise der Gruppe ihre Geschichten voranbringen kann.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2353421/The_Plus_Group_Logo.jpg