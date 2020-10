Agendia participa en la Conferencia sobre Salud Virtual Stifel 2020

IRVINE, California, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un líder mundial en oncología de precisión para cáncer de mama, ha anunciado hoy su participación en la Conferencia sobre Salud Virtual Stifel 2020, que tiene lugar del 16 al 18 de noviembre de 2020. El consejero delegado de Agendia, Mark Straley, presentará el lunes, 16 de noviembre a las 10:00 am ET, y estará acompañado por el director financiero de Agendia, Brian Dow, para reuniones con inversores cara a cara a lo largo del día.

Un enlace a la transmisión web de audio en vivo de la presentación de Straley estará disponible visitando la sección Noticias y actualizaciones del sitio web de Agendia en https://agendia.com/news/. Una reproducción de la transmisión web estará disponible durante 90 días tras la conclusión de la transmisión de presentación en vivo.

Acerca de Agendia

Agendia es una compañía de oncología de precisión con sede en Irvine, California, se comprometió a llevar a los pacientes con cáncer de mama de fase inicial y a sus médicos la información que necesitan para tomar las decisiones de tratamiento más efectivas. La compañía ofrece dos test de perfilación genómica disponibles comercialmente, apoyados por evidencia clínica y del mundo real. MammaPrint®, el ensayo de recurrencia de cáncer de mama de 70 genes, y BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, ofrece un perfil genómico y los datos que los médicos necesitan para tomar decisiones más documentadas en los ajustes de tratamiento pre y postoperatorio. Desarrollando test genómicos basados en evidencia y realizando una investigación revolucionaria mientras construye un arsenal de datos que ayudarán a tratar el cáncer, Agendia busca mejorar los resultados del paciente y apoyar las necesidades clínicas de los pacientes con cáncer de mama y sus médicos cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial a la eliminación del cáncer.

