Agendia presenta nuevos datos que demuestran la utilidad clínica de MammaPrint y BluePrint en el evento virtual de la Conferencia Europea sobre el Cáncer de Mama 2020

Las presentaciones incluyen datos de seguimiento del estudio MINDACT y evaluaciones sobre el uso de MammaPrint para guiar las decisiones de tratamiento en cánceres lobulares y para cánceres de mama detectados en pantalla frente a cánceres de mama detectados en intervalo.

IRVINE, California, 3 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc., un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mama, ha anunciado hoy la presentación de cuatro estudios en la 12 edición de la Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC-12). Los datos incluyen un poster sobre la estratificación de la subtipificación con BluePrint en cáncer de mama, así como presentaciones orales que se enfocan en el ensayo MINDACT, con una actualización de ensayo general y análisis profundos en cánceres de mama detectados en pantalla frente a intervalo y el uso de MammaPrint para evaluar cánceres lobulares.

A continuación de detallan cuatro conjuntos de datos aceptados para la EBCC-12, que pueden encontrarse en www.conferences.eortc.org/ebcc12:

Los cáncer de mama detectados en pantalla tienen una diferente biología tumoral y mejor pronóstico comparado con los cánceres de mama de intervalo (Presentación #ORAL-011, 12:50-1:00PM CEST , 3 de octubre)

(Presentación #ORAL-011, , 3 de octubre) Utilidad clínica de pruebas de MammaPrint en carcinoma lobular invasivo: Resultados del ensayo MINDACT de fase III (Presentación #ORAL-007, 1:50-2:00PM CEST , 2 de octubre)

(Presentación #ORAL-007, , 2 de octubre) Resultados actualizados del ensayo MINDACT: firma de 70 genes para guiar la desescalada de la quimioterapia en el cáncer de mama temprano (Presentación #ORAL-021, 1:00-1:10PM CEST , 3 de octubre)

(Presentación #ORAL-021, , 3 de octubre) La subtipificación molecular de BluePrint reconoce tumores de subtipo sencillo y doble con implicaciones para guía terapéutica (Abstract #518, Sesión de póster B, 2 de octubre)

Las presentaciones orales para MammaPrint se centraron en subestudios dentro de los datos de seguimiento de nueve años para el innovador estudio MINDACT. Estos datos incluyeron:

Una evaluación de la asociación entre biología tumoral y supervivencia por modo de detección, que descubrió que mientras los cánceres de mama detectados en pantalla y de intervalo mostraron tasas DMFI a 8 años buenas, en pacientes con tumores clasificados de Alto Riesgo por MammaPrint, había una importante diferencia en DMFI entre cánceres detectados en pantalla e intervalo. Los resultados sugieren que combinar MammaPrint y el método de detección del cáncer podría mejorar la estratificación del riesgo de pacientes con cáncer de mama de fase temprana.

Un análisis que mostró que MammaPrint es un test clínicamente útil para pacientes diagnosticados con carcinoma lobular invasivo, el segundo subtipo histológico más común de cáncer de mama. En esta evaluación, MammaPrint clasificó el 16% de los tumores lobulares como genómicamente de Alto Riesgo, para los que se recomendaría una opción de tratamiento más agresiva. En contraste, el ensayo clasificó el 38% de este tipo de cáncer como genómicamente de Bajo Riesgo, para lo cual el estándar debería ser omisión de quimioterapia incluso si el paciente es clínicamente de alto riesgo. Estos datos refuerzan la capacidad de MammaPrint para ayudar a facilitar las decisiones de tratamiento basadas en la biología de un tumor.

Además, los nuevos datos en un seguimiento general de MINDACT se presentaron por Emiel Rutgers, M.D., Ph.D., FRCS, presidente y profesor de oncología quirúrgica en el Netherlands Cancer Institute. El análisis confirmó la utilidad clínica de MammaPrint, con los datos mostrados en EBCC-12 confirmando que una puntuación Bajo Riesgo de MammaPrint puede guiar la desescalada de quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo clínico.

Finalmente, un estudio dirigido por Agendia descubrió que un pequeño porcentaje de muestras de tejido (en torno al 2%), al evaluarse por el test de subtipificación molecular BluePrint, mostrará un subtipo genómico doble en lugar de un solo subtipo típico. Este subtipo secundario o incluso terciario, en algunos casos, tiene características genómicas específicas que podrían ayudar a los médicos a conocer la biología más profunda de estos tumores y las posibles implicaciones de tratamiento.

"Estos datos son evidencia del continuo compromiso de Agendia para apoyar la investigación para continuar nuestro conocimiento del cáncer de mama, para un cuidado del paciente óptimo", dijo William Audeh, M.D., M.S., director médico en Agendia. "Estamos orgullosos de compartir estos datos multifaceta con los investigadores, médicos y defensores que asistirán a EBCC-12 y aplicarán esta información para mejorar los resultados de tratamiento para sus pacientes".

La variedad de datos aceptados para inclusión en EBCC-12 subrayan el compromiso de Agendia en la consecución de la investigación que permitirá a los pacientes con cáncer de mama y a sus equipos de cuidado para tomar con confianza las decisiones de tratamiento más personalizadas.

Acerca de MINDACT

MammaPrint, el ensayo sobre recidivas de cáncer de mama en fase inicial con 70 genes, está respaldado por la evidencia clínica de nivel 1A de MINDACT, un ensayo de referencia patrocinado por EORTC (EORTC-10041/BIG3-04). El estudio descubrió que los pacientes con alto riesgo clínico con un resultado de bajo riesgo de MammaPrint Low Risk podían desescalar el tratamiento y renunciar a la quimioterapia. Los datos de seguimiento a largo plazo de MINDACT, presentados en la Junta Anual 2020 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), confirmaron y se basaron en los hallazgos publicados en el New England Journal of Medicine en 2016.

El ensayo MINDACT reclutó a 6.693 pacientes con cáncer de mama. En el seguimiento a cinco años, el ensayo mostró que el análisis tumoral y la reclasificación por la firma de expresión de 70 genes de MammaPrint permitía una reducción del 46 por ciento en el uso de quimioterapia para paciente de alto riesgo clínico que fueron reclasificados por el ensayo genético por ser genómicamente de bajo riesgo. Los datos de seguimiento a nueve años se publicarán en profundidad en el otoño de 2020, validando el MINDACT como un estudio de desescalada positiva para la quimioterapia y demostrando la utilidad clínica de MammaPrint al determinar la necesidad de quimioterapia para los pacientes con cáncer de mama.

Vea la información del ensayo aquí.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa de oncología de precisión con sede en Irvine, California, comprometida con proporcionar a los pacientes con cáncer de mama y a sus médicos la información necesaria para la mejor toma de decisiones a lo largo de todo el tratamiento. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, respaldadas por los más altos niveles de evidencia clínica y real, que ofrecen información genómica completa que puede utilizarse para identificar el tratamiento del cáncer de mama más efectivo para cada paciente.

MammaPrint®, el ensayo de recurrencia de cáncer de mama con 70 genes, es la primera prueba sobre riesgos de recurrencia aprobada por la FDA y respaldada por datos de resultados prospectivos revisados por pares, e incluye directrices sobre tratamientos tanto nacionales como internacionales. BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, es una prueba comercializada que evalúa la biología subyacente tumoral para determinar qué fomenta el crecimiento del tumor. Juntos, MammaPrint® y BluePrint® ofrecen un perfil genómico exhaustivo para ayudar a los facultativos a tomar decisiones más informadas en los tratamientos pre y posoperatorios.

Al desarrollar pruebas genómicas novedosas basadas en datos y dirigir la investigación mientras se crea un arsenal de datos que ayude a tratar el cáncer de mama, Agendia espera contribuir a las necesidades clínicas cambiantes de las pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial a la eliminación del cáncer.

Los ensayos de Agendia pueden pedirse sobre biopsias con aguja gruesa o muestras quirúrgicas y los resultados se envían en tan solo 5 o 7 días, para poder decidir los tratamientos pre y posoperatorios con más información. Para obtener más información sobre los ensayos y pruebas en curso de Agendia, visite www.agendia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002892/Agendia_Logo.jpg

Agendia