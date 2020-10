Agendia viert de maand van de bewustmaking van borstkanker met de installatie van digitale kunst

I AM HERE: Vandaag wordt een serie intieme portretten gelanceerd

IRVINE, Californië, 1 oktober 2020 /PRNewswire/- Ter viering van de maand van de bewustmaking van borstkanker, presenteert Agendia, Inc. , Een wereldleider in precisie-oncologie voor borstkanker, met trots de I AM HERE- -campagne, een verzameling illustraties en verhalen die de ongelooflijk persoonlijke reis van de diagnose borstkanker en de behandeling ervan weergeven. 'I AM HERE' is een portretreeks van de beroemde beeldend kunstenaar Andrea Caceres die de essentie illustreert van degenen die zijn geraakt door borstkanker, en een gekozen moment laat zien dat de redenen illustreert waarom ze hier zijn.

"We weten dat één maand per jaar niet genoeg is om elke dag opnieuw de kwetsbaarheid, de durf, de innemendheid en de veerkracht van borstkankerpatiënten, overlevenden en hun families en zorgteams te erkennen", aldus Mark Straley, Chief Executive Officer van Agendia. "We zijn vereerd om samen te werken met Andrea en kunnen niet wachten om haar interpretatie te zien van de ongelooflijke ervaringen en inspiraties die de mensen in onze gemeenschap te delen hebben."

Agendia start de actie om een maand lang verder te kijken dan het mammogram om de kracht, complexiteit en gemeenschap achter elke diagnose te laten zien. Borstkankerpatiënten en de volledige diversiteit van de borstkankerzorggemeenschap worden uitgenodigd om hun verhalen te delen via een foto die illustreert waarom ze hier vandaag zijn, met een korte uitleg om het belang van hun gekozen moment in de tijd verder toe te lichten.

"Sinds mijn eigen diagnose van borstkanker enkele jaren geleden, die op dezelfde diagnose van mijn moeder en zus, ben ik zo gezegend dat ik een pleitbezorger voor borstkanker ben geworden", aldus LaTonya Davis, een vrouw die haar borstkanker overleefd heeft, presentatrice van de aankomende podcast 'The Breast Talk Ever', en een van de eersten is die haar verhaal liet illustreren door Andrea voor 'I AM HERE'. "Ik hoop ervoor te zorgen dat andere vrouwen mijn verhaal herkennen en het in hun voordeel kunnen gebruiken. Als lotgenoten de boodschap al aan één andere persoon kunnen doorgeven die dat nodig heeft om de juiste vragen te stellen, zal de kracht die door hen wordt voortgebracht ervoor zorgen dat de boodschap verder wordt uitgedragen dan alleen mijn verhaal."

Kanker begint bij de diagnose en wordt een constante metgezel die het verleden, het heden en de toekomst van de patiënt opnieuw definieert. In deze serie wordt een platform geboden om de complexiteit, het inspirerende 'waarom' en de dagelijkse geschenken, beproevingen en overwinningen te eren die patiënten, zorgteams en gezinnen gezamenlijk ervaren.

"Ik vind het heerlijk om vrouwen te illustreren en verhalen te delen over hun cultuur, hun geschiedenis en wie ze werkelijk zijn", aldus kunstenaar Andrea Caceres. "Voor mij vertegenwoordigen de vrouwen in deze serie meer dan een ziekte - het zijn moeders, dochters, zussen, mensen met passie en levenslust. 'I AM HERE' weerspiegelt voor mij hoe veelzijdig en veerkrachtig deze vrouwen zijn, ik voel me zeer vereerd om hen te vertegenwoordigen met mijn kunst."

De steeds veranderende verzameling verhalen en illustraties is te vinden op www.agendia.com/i-am-here. Agendia moedigt iedereen die door borstkanker is getroffen aan om hun verhalen op de portal in te dienen en op sociale media mee te doen met de hashtag #IAMHERE.

Agendia is zeer toegewijd aan iedereen die met borstkanker te maken heeft en streeft ernaar patiënten en hun ondersteuningssystemen te wapenen met de juiste informatie die ze nodig hebben om geïnformeerde, juiste beslissingen over behandelingen te nemen.

Over Agendia

Agendia is een precisie-oncologiebedrijf met het hoofdkantoor in Irvine, Californië, dat zich inzet om patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en hun artsen de informatie te bieden die ze nodig hebben om de meest doeltreffende beslissingen over behandelingen te nemen. Het bedrijf biedt momenteel twee commercieel verkrijgbare genomische profileringstests aan, ondersteund door klinisch en praktisch bewijs. MammaPrint®, de 70-gen borstkankerherhalingstest, en BluePrint®, de 80-gen moleculaire subtyperingstest, bieden een uitgebreid genomisch profiel en de gegevens die artsen nodig hebben om beter geïnformeerde beslissingen te nemen in de pre- en postoperatieve behandelomgevingen. Door op bewijzen gebaseerde, nieuwe genomische tests te ontwikkelen en baanbrekend onderzoek uit te voeren en tegelijkertijd een arsenaal aan gegevens op te bouwen die kanker kunnen helpen behandelen, wil Agendia de resultaten voor patiënten verbeteren en de veranderende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen bij elke stap ondersteunen, vanaf de eerste diagnose tot en met kankervrij.

