Ageo inaugura píer para operação de granéis líquidos no Porto de Santos

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na última quinta-feira (23), a Ageo inaugurou o píer Ageo São Paulo. A celebração contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que elogiou as iniciativas de desenvolvimento da organização, valorizando o legado de Carlos Alberto de Oliveira Santiago ao setor portuário brasileiro.

CEO da Ageo Terminais Matheus R. Santiago e o Ministro de Portos e Aeroportos – Silvio Costa Filho. Foto: Eduardo Oliveira/MPor

O novo píer inaugurado pela Ageo corresponde a um investimento de R$187 milhões, resultado de um projeto desenvolvido ao longo de dois anos. Com a obra concluída, a capacidade de operações de embarque e desembarque de granéis líquidos na região tem potencial de saltar em 25%.

A estrutura suporta navios classe LR1, transporte de grande porte dedicado a produtos como combustíveis e óleos. O nomeado Píer Ageo São Paulo auxiliará, ainda, na redução do tempo de espera para atracamentos pela escassez de berços especializados. Para o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o feito da empresa está alinhado "com o tema da expansão e na necessidade de crescimento do porto, especialmente para a movimentação desse tipo de carga", como afirmou na celebração.

No evento, o ministro Costa Filho também assinou a portaria que autoriza a Ageo a investir na construção da nova bacia de tancagem em seu terminal, reconhecendo o referencial da empresa na área. A bacia ampliará a capacidade de operação do Porto de Santos com o incremento de 12 tanques. "Esse é o tipo de investimento que vai gerar empregos e desenvolvimento para o país", afirmou o ministro. "Com a adição de 12 novos tanques ao conjunto já existente, contribuímos significativamente para o desenvolvimento econômico de Santos, gerando empregos e renda, além de fortalecer o estado de São Paulo como um todo", explica o ministro.

O empresário e CEO da Ageo, Matheus Santiago - reconhece que as atuais conquistas da marca são fruto de inspiração profissional deixada como marca de seu saudoso pai, o empresário Carlos Alberto de Oliveira Santiago.

"A nossa proposta sempre foi nos dedicarmos a aquilo que é inovador e ao aperfeiçoamento contínuo de nossos serviços, acompanhando as tendências que vão oferecer o melhor ao nosso público", explica Matheus. "Atender às necessidades dos clientes e, ainda, superar as expectativas destes, continua sendo o nosso maior objetivo", completa o empresário.

Desde 2004, após dez de dar início às operações de seus terminais, a Ageo se consolida como líder no mercado de movimentação de granéis líquidos no Porto de Santos, com capital integralmente nacional. Hoje, seus três terminais são compostos por mais de 270 tanques, com capacidade de comportar aproximadamente 521.000 metros cúbicos de conteúdo. Além disso, a Ageo conta com áreas para expansões futuras já licenciadas, corroborando com seu objetivo de ser o maior e mais eficiente conjunto de terminais do ramo no país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2287529/1.jpg

