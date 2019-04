Agile Alliance anuncia o programa da AGILE2019

PORTLAND, Oregon, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje, a Agile Alliance tem o prazer de anunciar o programa da AGILE2019 , a maior conferência anual de Agilistas e o principal evento mundial para o desenvolvimento de práticas Ágeis.

"Recebemos este ano quase 2.000 inscrições para 286 cobiçadas oportunidades de palestras", disse Christina Hartikainen, presidente da conferência AGILE2019. "O processo de seleção foi muito difícil porque recebemos muitas propostas excelentes. Nosso programa deste ano está repleto de sessões instigantes para os líderes da comunidade Ágil que aprofundarão o conhecimento dos participantes sobre a Ágil e que vão gerar ideias transformadoras e promover o uso de práticas Ágeis de ponta, desde o nível da equipe até o nível corporativo."

Esse evento tão aguardado terá como palestrantes de destaque Chris Bailey, autor do novo best-seller Hyperfocus: How to Be More Productive in a World of Distraction, (Hiperfoco: Como ser mais produtivo num mundo cheio de distrações); Lynne Cazaly, autora de ish: The Problem with our Pursuit for Perfection and the Life-Changing Practice of Good Enough (ish: O problema com a nossa busca pela perfeição e a prática transformadora do suficientemente bom, tradução livre), que será publicado em breve, e Portia Tung, executiva e coach comercial da The School of Play.

No ano passado, a conferência reuniu quase 2.400 agilistas de 53 países que aprenderam e colaboraram com especialistas, autores e inovadores reconhecidos nas metodologias Ágeis. A AGILE2019, que será realizada de 5 a 9 de agosto em Washington, D.C., deverá reunir um número ainda maior de participantes.

A Agile Alliance organiza a Conferência Ágil Norte-Americana Anual , agora em sua décima oitava edição. Reúne praticantes, empresas, membros da comunidade de parceiros e fornecedores e acadêmicos ágeis de todo o mundo.

Inscreva-se hoje em https://www.agilealliance.org/agile2019/register/

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a promover os conceitos do desenvolvimento ágil de software como formulados no Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Com mais de 60.000 membros e assinantes em todo o mundo, a Agile Alliance orienta-se pelos princípios das metodologias de desenvolvimento ágil de software e pelo valor que representam para desenvolvedores, empresas e usuários finais. A Agile Alliance organiza e apoia eventos para reunir a comunidade ágil em escala global.

