Agile Alliance anuncia programa de AGILE2019

PORTLAND, Oregón, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy Agile Alliance se complace en anunciar el programa para AGILE2019, la mayor reunión internacional anual de Agilistas. La conferencia es el principal evento global para el avance de las prácticas Agile.

"Este año, recibimos casi 2.000 postulaciones a 286 codiciadas vacantes para dictar charlas", señaló la presidenta de la conferencia AGILE2019, Christina Hartikainen. "Reducir la lista de preseleccionados fue un proceso bastante difícil porque había muchísimas propuestas excelentes. Nuestro programa de este año está repleto de sesiones que invitan a la reflexión por parte de líderes en la comunidad Agile y que profundizarán el conocimiento de Agile entre los asistentes, generarán ideas transformadoras y fomentarán el avance en el uso de prácticas Agile de vanguardia por parte del equipo a nivel de empresa".

Este evento ampliamente esperado presentará discursos de apertura de Chris Bailey, autor del nuevo libro superventas "Hyperfocus: How to Be More Productive in a World of Distraction" (Hiperenfoque, cómo ser más productivo en un mundo de distracciones); Lynne Cazaly, autora del libro de próximo lanzamiento "ish: The Problem with our Pursuit for Perfection and the Life-Changing Practice of Good Enough" Casi-casi: el problema con nuestra búsqueda de la perfección y la transformadora práctica del suficientemente bueno); y Portia Tung, ejecutiva y coach de negocios en The School of Play.

El año pasado, la conferencia atrajo a casi 2.400 Agilistas de 53 países que aprendieron y colaboraron con reconocidos expertos, autores e innovadores de Agile. Se espera que AGILE2019, que tendrá lugar entre el 5 y el 9 de agosto en Washington, D.C., atraiga a un número todavía mayor de asistentes.

Agile Alliance organiza la Conferencia Agile Norteamérica anual, que ya va en su décimo octava versión. Atrae a profesionales que trabajan con Agile así como a negocios, miembros de la comunidad de vendedores-asociados, y a círculos académicos de todo el mundo.

Regístrese hoy en https://www.agilealliance.org/agile2019/register/

Siga a @AgileAlliance y #Agile2019 en Twitter

Acerca de Agile Alliance

Agile Alliance es una organización miembro sin fines de lucro dedicada a promover los conceptos de desarrollo de software Agile como se declaran en el Manifiesto de Agile. Con más de 60.000 miembros y suscriptores en todo el globo, Agile Alliance es movida por los principios de las metodologías de Agile y el valor entregado a desarrolladores, negocios y usuarios finales. Agile Alliance organiza y apoya eventos para reunir a la comunidad Agile en la escena global.

Contacto para medios de comunicación

Pam Hughes

Jefa de marketing, Agile Alliance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

FUENTE Agile Alliance

Related Links

https://www.agilealliance.org



SOURCE Agile Alliance