Agile Alliance ruft zu Beiträgen für XP 2019 auf

Führende internationale Konferenz nimmt ab jetzt Themenvorschläge von Referenten entgegen, die Ideen, Erfahrungen und Best Practices in Agile Software- und Systementwicklung präsentieren wollen

PORTLAND, Oregon, 16. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Agile Alliance lädt die Agile Entwicklergemeinde ein, ihre Beiträge für die XP 2019 einzureichen, die 20. Internationale Jahrestagung zum Themenkreis Agile Softwareentwicklung.

XP ist das führende Event für Agile Softwareentwicklung. Die Konferenz verbindet Forschung und Praxis und bringt Vertreter aus Akademie und Industrie sowie Praktiker und Vordenker zusammen, um Forschungsergebnisse, bewährte Verfahren und Erfahrungen auf dem Gebiet Agile Software-und Systementwicklung auszutauschen.

Die Veranstaltung wird vom 21. – 25. Mai in Montréal, Québec, Kanada, stattfinden, und steht, in Anlehnung an die 20-jährige Geschichte des Events, unter dem Motto „Agile - the Next 20 Years: Share and Discover!"

„Das fünftägige Programm der XP 2019 umfasst Forschungs- und Erfahrungsberichte, Keynotes, Panels, Workshops, Tutorials, ein Agile Leadership-Symposium, ein Doktoranden-Symposium, Tool-Demos, die Lightning Talks, Networking-Events und eine Open Jam „Unconference", erklärt François Coallier, Chair der XP 2019 Konferenz. „Es handelt sich um einzigartiges Forum, in dem Forscher, Praktiker, Vordenker, Coaches und Ausbilder im Feld Agile zusammenkommen, um ihre neuesten Innovationen, Forschungsergebnisse und Erfahrungen sowie Anliegen, Herausforderungen und Trends zu präsentieren und zu diskutieren".

Die XP 2019 Konferenzberichte werden von Springer im LNBIP (Lecture Notes in Business Information Processing) veröffentlicht. Das Programmkomitee wird die Einreichungen auf Relevanz, Signifikanz, Stringenz, Neuartigkeit, Replizierbarkeit und Qualität prüfen, angenommene Beiträge können in bestimmten Fällen von einem zuständigen Ausschussmitglied mitbetreut werden.

Potenzielle Referenten sind dazu aufgerufen, sich mit folgenden 9 Einreichungskategorien vertraut zu machen und ihre Vorschläge einzureichen:

Die Fristen für die einzelnen Kategorien sind auf den jeweiligen Seiten der Agile Alliance Website aufgeführt.

Die Agile Alliance XP Konferenz hat sich in ihrem 20. Jahr vom ursprünglichen Fokus auf eXtreme Programming (XP) hin zu einer breiteren Veranstaltung für Agile Forschung und Praxis entwickelt. Die offene und engagierte Atmosphäre fördert innovative Ideen auf der Grundlage realer Agile Implementierungen, und das informelle Umfeld bietet sowohl neuen als auch erfahrenen Agile Praktikern, Forschern und Akademikern eine einzigartige Gelegenheit, mit ihren Kollegen aus der ganzen Welt gemeinsam zu lernen, und zu diskutieren.

Informationen zur Agile Alliance

Die Agile Alliance fördert als gemeinnützige Organisation die im Agile Manifest formulierten Konzepte der agilen Softwareentwicklung. Mit weltweit mehr als 43.000 Mitgliedern und Abonnenten steht die Agile Alliance für die Prinzipien der Agile Methoden und den Wert, der für Entwickler, Organisationen und Endanwender bereitgestellt wird. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Events, um die Agile Community auf globaler Ebene zusammenzubringen. Die kommende XP Konferenz wird vom 21. – 25. May 2019 in der École de Technologie Supérieure (ÉTS) stattfinden, einer staatlichen Ingenieurschule im Verbund der Université du Québec in Montréal, Québec, Kanada.

