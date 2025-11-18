Agile Infusion obtiene la acreditación de excelencia de NICA para centros de infusión ambulatoria

HACKENSACK, N.J., 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Agile Infusion, proveedor líder de servicios de infusión ambulatoria, se enorgullece en anunciar que ha obtenido la acreditación de excelencia de la Asociación Nacional de Centros de Infusión (NICA) para 2 de sus centros de infusión ambulatoria, Hackensack, NJ y Lakewood, NJ. NICA completó una evaluación rigurosa y multifacética de Agile Infusion y determinó que la organización demostró el nivel de excelencia requerido para lograr la Acreditación de NICA.

El logro de la acreditación de NICA demuestra el compromiso de Agile Infusion con una atención consistente, de alta calidad y rentable a través del cumplimiento del Programa de Acreditación de NICA y los Estándares de Excelencia para Centros de Infusión Ambulatoria.

"Esta acreditación es un testimonio de la dedicación de todo nuestro equipo y nuestro compromiso inquebrantable de brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes", dijo Yossi Faber, CEO de Agile Infusion. "Este logro valida nuestro enfoque centrado en el paciente, donde combinamos terapias de vanguardia con una experiencia cómoda y eficiente".

"Esta acreditación subraya nuestra experiencia clínica y nuestro compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad y calidad en la industria", dijo el Dr. Jonathan Weisen, Director Médico de Agile Infusion.

Como Centro de Excelencia de Infusión Ambulatoria (AICE), Agile Infusion es reconocida por adherirse a las mejores prácticas en:

Control y prevención de infecciones

Gestión de medicamentos

Protocolos de seguridad del paciente

Cumplimiento de las leyes estatales y federales

Acerca de la infusión ágil

Agile Infusion es un proveedor líder de servicios ambulatorios de infusión e inyección centrados en brindar atención centrada en el paciente en un entorno ambulatorio cómodo y conveniente. Fundada por ejecutivos con amplia experiencia en el sector, Agile Infusion se dedica a simplificar el proceso de infusión para los pacientes y a colaborar con los proveedores de atención médica para ofrecer terapias de vanguardia. La empresa gestiona las autorizaciones de seguros y proporciona asistencia financiera para garantizar una atención fluida e ininterrumpida.

Acerca de NICA

La Asociación Nacional de Centros de Infusión (NICA) es una asociación comercial independiente sin fines de lucro y un organismo de acreditación dedicado a representar entornos de atención ambulatoria ambulatoria donde se preparan y administran medicamentos biológicos y especializados administrados por proveedores. Los Estándares de Excelencia de NICA para Centros de Infusión Ambulatoria están destinados a todos los entornos de atención ambulatoria donde los pacientes reciben medicamentos no peligrosos administrados por el proveedor por vía parenteral (es decir, intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica).

Para más información sobre el proceso o los estándares de acreditación de NICA, visite www.infusioncenteraccreditation.org.

Para más información, visite www.agileiv.com.

