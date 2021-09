AgileOne ernennt Brian Clark zum neuen Präsidenten

TORRANCE, Kalifornien, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- AgileOne, ein führender globaler Anbieter von Personallösungen, freut sich, bekanntzugeben, dass Brian Clark mit Wirkung zum 7. September 2021 zum President von AgileOne ernannt wurde. Clark, ein aktiver globaler Manager innerhalb des Unternehmens, bringt umfassende Erfahrungen in diese Rolle ein.

Janice Bryant Howroyd, Gründerin und CEO der ActOne Group (der Mutterorganisation von AgileOne), sagt: „Brians Karriere bei AgileOne zu unterstützen, war eine meiner größten beruflichen Freuden. Er und das Führungsteam von AgileOne werden von mir und von allen anderen geschätzt, was eine Kultur des furchtlosen Denkens und der gemeinsamen Unterstützung ermöglicht. Brian schätzt seine Teammitglieder und hat mir versichert, dass er die Entwicklung der Menschen unterstützen wird, die dieses Unternehmen zu einem großartigen Arbeitgeber machen!"

Clark ist seit mehr als fünfzehn Jahren als Führungskraft bei AgileOne tätig. Clark war in den letzten dreieinhalb Jahren als Senior Vice President of Global Operations des Unternehmens tätig und verdoppelte die globale Präsenz des Unternehmens, während er den weltweiten Umsatz um mehr als 81 % steigerte. Bevor er 2006 zu AgileOne kam, hat sich Brian durch seine Karriere im Management großer IT-Projekte für Unternehmen und im Bereich Wealth & Investment Management Respekt und Fachwissen in Bezug auf Rentabilität, Service und kulturelle Inklusion erworben.

Clark hat einen Bachelor-Abschluss in Composite Social Science (1992) von der Auburn University und einen Master-Abschluss (2000) in Computer Information Systems.

„Ich bin sehr dankbar und motiviert, die Position des Präsidenten dieser branchenführenden und äußerst erfolgreichen Organisation anzunehmen. Unter der Leitung unserer Gründerin und CEO der ActOne Group, Janice Bryant-Howroyd, steht AgileOne weiterhin an vorderster Front, wenn es darum geht, Menschen so einzusetzen, dass unsere Kunden, DE&I und Innovation profitieren. Ich kann es kaum erwarten, AgileOne durch diese Wachstumsphase zu führen, die von unserer Fähigkeit angetrieben wird, kontinuierlich Ergebnisse zu liefern und Talente zu fördern."

ActOne-Präsident Brett Howroyd fügt hinzu: „Die enge Zusammenarbeit mit Brian während der gesamten Pandemie hat mich von seinem Talent und seiner Liebe zu unserer Branche und unserem Unternehmen überzeugt. Brian bringt dieselben Prinzipien der Ehrlichkeit, des kontinuierlichen Lernens und des ‚Zuhörens' mit zu uns, wie er es mit seiner Familie tut. Ich freue mich darauf, wohin wir mit ihm als Präsident gehen werden, mit Gewissen, Siegeswillen, Intelligenz und einem großen Herzen."

Über AgileOne

Von Spitzentechnologien bis hin zu preisgekrönten Dienstleistungen verfügt AgileOne über das Fachwissen, um ein umfassendes Talentmanagement mit Zugang zu erstklassigen Personallösungen und -technologien zu bieten, die so konfiguriert sind, dass sie Ihre individuellen Unternehmensanforderungen erfüllen. Wir befinden uns in Minderheiten-/Frauenbesitz und sind auf der ganzen Welt tätig.

SOURCE AgileOne