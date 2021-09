AgileOne nomme Brian Clark comme nouveau président

TORRANCE, Calif., le 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- AgileOne, un fournisseur mondial de solutions de main-d'œuvre de premier plan, est ravi d'annoncer que Brian Clark a été nommé président d'AgileOne, à compter du 7 septembre 2021. Clark, un chef d'entreprise mondial actif au sein de l'organisation, apporte une expérience intime à ce rôle.

Janice Bryant Howroyd, fondatrice et PDG d'ActOne Group (l'organisation mère d'AgileOne), déclare : « Soutenir la croissance de Brian chez AgileOne a été l'une des plus grandes joies de ma carrière. Lui et l'équipe de direction d'AgileOne sont appréciés par moi et par les autres, ce qui permet une culture de pensée sans peur et de soutien en équipe. Brian apprécie les membres de son équipe et m'a assuré qu'il soutiendrait la croissance des personnes qui font de cette société une entreprise où il fait bon faire carrière ! »

Clark a grandi en tant que leader d'AgileOne pendant plus de quinze ans. Clark a investi les trois dernières années et demie en tant que vice-président principal des opérations mondiales de l'entreprise, doublant la présence mondiale de l'entreprise tout en augmentant le revenu mondial de plus de 81 %. Avant de rejoindre AgileOne en 2006, la carrière de Brian dans la gestion de grands projets informatiques d'entreprise et dans le secteur de la gestion de fortune et des investissements lui a valu le respect et l'expertise nécessaires pour comprendre la rentabilité, le service et l'intégration culturelle.

Clark est titulaire d'une licence en sciences sociales composées (92) de l'université d'Auburn et d'un master (00) en systèmes informatiques

"Je suis tellement reconnaissant et motivé pour le poste de président de cette organisation leader de l'industrie et très prospère. Sous la direction de notre fondatrice et PDG d'ActOne Group, Janice Bryant-Howroyd, AgileOne continue d'être à l'avant-garde de la mise au travail des personnes de manière à valoriser nos clients, DE&I et l'innovation. Je suis impatient de diriger AgileOne dans cette phase de croissance, alimentée par notre capacité à fournir continuellement des résultats et à pousser plus loin le talent. »

Le président d'ActOne, Brett Howroyd, ajoute : « Travailler en étroite collaboration avec Brian tout au long de la pandémie m'a convaincu de son talent et de son amour pour notre secteur et notre entreprise. Brian nous apporte les mêmes principes d'honnêteté, d'apprentissage continu et d'écoute qu'il apporte à sa famille. Je suis enthousiasmé par la direction que nous allons prendre avec lui en tant que président, avec une conscience, un appétit de gagner, de l'intelligence et un grand cœur. »

À propos d'AgileOne

Des technologies de pointe aux services primés, AgileOne possède l'expertise nécessaire pour fournir une véritable gestion totale des talents, avec un accès à des solutions et des technologies de classe mondiale configurées pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Nous sommes une entreprise détenue par des minorités et des femmes, avec des opérations dans le monde entier.

