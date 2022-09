Agilex Biolabs élargit sa capacité en toxicologie BPL grâce à la mise en service de son nouveau centre d'essais

ADÉLAÏDE, Australie, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Agilex Biolabs, principal fournisseur australien de services contractuels de toxicologie et de bioanalyse, a élargi sa capacité afin de mieux servir l'industrie de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la santé animale avec l'ouverture de son nouveau centre d'essais in vivo.

Toxicology Facility Brisbane

Après plus de 25 ans de soutien continu à son industrie, la richesse de l'expérience acquise par Agilex Biolabs sera désormais partagée avec un nombre encore plus élevé de sponsors dans le monde entier. Cette diffusion accrue des connaissances et compétences est une conséquence directe de l'augmentation de 500 % de la capacité du laboratoire, du fait de la mise en service d'une nouvelle installation de toxicologie BPL construite à cet effet. Agilex Biolabs est ainsi devenu, indubitablement, le plus grand fournisseur de services de toxicologie de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) dans la région.

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe avec de nouveaux membres talentueux, de raccourcir les délais d'exécution, d'être plus agiles et d'améliorer notre service d'évaluation de la sécurité de niveau supérieur aux industries mondiales de la biotechnologie, de la pharmaceutique et de la santé animale », a déclaré Holly Stefl, responsable commerciale d'Agilex Biolabs.

La nouvelle installation de toxicologie construite sur mesure compte plus de 10 000 pi2 d'espace de laboratoire et est équipée de systèmes de pointe, ventilés individuellement, surveillés sur le plan environnemental et dotés de technologies de pointe. L'accréditation de ce nouveau centre est prévue par la National Association of Testing Authorities (NATA) , qui lui attribuera le titre d''installation de niveau de biosécurité 2. Les systèmes et normes modernes de l'industrie déjà installés garantissent que nos sponsors continueront de recevoir les meilleures offres de l'industrie. Nos sponsors bénéficieront également de résultats qui peuvent être soutenus par la marque Agilex au niveau des exigences réglementaires acceptées, et d'évaluations de traitements et de vaccins innovants.

Cette capacité accrue permet à l'équipe de toxicologie de renom de poursuivre sa feuille de route, remportant de nouveaux succès révolutionnaires, fruits d'une véritable perspicacité scientifique. En tant que principal partenaire de bioanalyse australien pour la mise au point d'un vaccin contre la COVID-19, Agilex Biolabs a mené au nom de ses sponsors, au cours des deux dernières années, plusieurs programmes accélérés de développement de vaccins contre le SRAS-CoV-2 , et notamment de vaccins à ARNm, de vaccins à adénovirus et de vaccins sous-unitaires avec protéine stabilisée par pince moléculaire. En outre, Agilex Biolabs est le seul fournisseur d'études toxicologiques en Australie à accueillir des programmes thérapeutiques CAR-T avec des modèles immunodéprimés.

Les services fournis au nouveau centre d'essais continueront d'être compatibles avec les dossiers présentés à des fins d'homologation IND pour examen par la FDA et/ou d'autres organismes de réglementation internationaux, conformément aux accords d'acceptation mutuelle des données (AMD). En plus de la nouvelle installation de Brisbane, le campus d'Agilex Biolabs à Adélaïde abrite de multiples installations de bioanalyse pour les nouvelles entités chimiques (NCE) : petites molécules, peptides, produits biologiques, thérapie cellulaire et génique, vaccins et autres modalités. La gamme d'instruments et le leadership expérimenté permettent à Agilex Biolabs de fournir des données robustes et fiables à un large éventail de développeurs de médicaments dans les phases cliniques et non cliniques.

À propos d'Agilex Biolabs :

Agilex Biolabs est le laboratoire de bioanalyse et de toxicologie réglementé le plus important et le plus avancé sur le plan technologique en Australie. Fort de 25 années au cœur de l'industrie et d'une offre de services de bioanalyse pour les essais cliniques et non cliniques, Agilex Biolabs est un interlocuteur de choix. En faisant appel à ce laboratoire, vous pouvez être assuré d'une expérience approfondie et de normes de recherche internationales.

Agilex Biolabs a accéléré des centaines d'essais cliniques et non cliniques dans le monde entier grâce à des études toxicologiques fiables et défendables, à des bioanalyses cliniques et à des données sur les biomarqueurs, en collaboration avec des sponsors pour encadrer de nouvelles thérapies et modalités qui améliorent la santé humaine. Le laboratoire Agilex Biolabs est fier d'appartenir au réseau Healius.

À propos d'Healius :

Healius, l'une des principales sociétés australiennes du secteur de la santé, est synonyme de soins de santé de qualité, abordables et accessibles. Elle dispose d'un vaste réseau de laboratoires de pathologie, de centres d'imagerie diagnostique et d'hôpitaux de jour. Healius fournit des services de santé de qualité qui sont facilement accessibles et économiques. La société soutient en outre la coordination et la continuité de soins de qualité aux patients.

