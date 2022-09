Agilex Biolabs erweitert seine GLP-Toxikologie-Kapazitäten mit der Inbetriebnahme seiner neuen, speziell entwickelten Testanlage

ADELAIDE, Australien, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- Agilex Biolabs, Australiens führender Anbieter von toxikologischen und bioanalytischen Vertragsdienstleistungen, hat mit der Eröffnung seiner neuen In-vivo-Testanlage seine Kapazitäten erweitert, um die Biotech-, Pharma- und Tiergesundheitsindustrie besser bedienen zu können.

Toxicology Facility Brisbane

Nach über 25 Jahren kontinuierlicher Unterstützung der Branche kann Agilex seinen Erfahrungsschatz nun mit einer noch größeren Anzahl von Sponsoren aus aller Welt teilen. Dies ist das direkte Ergebnis einer 500-prozentigen Kapazitätserweiterung nach dem Bau einer neuen GLP-Toxikologie-Einrichtung, die Agilex zweifellos zum größten GLP(Good Laboratory Practice)- Toxikologie -Dienstleister in der Region.

„Wir freuen uns sehr, unser Team um weitere talentierte Mitarbeiter zu erweitern, die Durchlaufzeiten weiter zu verkürzen, flexibler zu sein und unser überragendes Dienstleistungsniveau im Bereich der Sicherheitsbewertung für die globale Biotechnologie-, Pharma- und Tiergesundheitsindustrie zu verbessern", sagte Holly Stefl, Chief Commercial Officer von Agilex.

Die neue maßgeschneiderte toxikologische Einrichtung verfügt über mehr als 10.000 ft2 Laborfläche und ist mit hochmodernen, individuell belüfteten und umweltüberwachten High-Tech-Systemen ausgestattet, die für die Akkreditierung durch Australiens National Association of Testing Authorities (NATA) als eine Einrichtung der Biosicherheitsstufe (BSL) 2. Die bereits installierten modernen Industriesysteme und -standards stellen sicher, dass unsere Sponsoren weiterhin das Beste in der Branche erhalten, mit Voraussicht und Ergebnissen, die durch die Marke Agilex auf dem Niveau der akzeptierten regulatorischen Anforderungen und Bewertungen von innovativen Therapeutika und Impfstoffen unterstützt werden können.

Mit der Kapazitätserweiterung kann das renommierte Toxikologie-Team seine bahnbrechenden Erfolge und seinen wissenschaftlichen Scharfsinn fortsetzen. Als führender australischer bioanalytischer Partner für die COVID-Impfstoffentwicklung hat Agilex mehrere SARS-CoV-2 Fast-Track-Programme im Auftrag seiner Sponsoren in den letzten zwei Jahren abgeschlossen, darunter mRNA-, Adenovirus- und molekularklammerstabilisierte Protein-Untereinheiten-Impfstoffe. Darüber hinaus ist Agilex der einzige Anbieter von Toxikologiestudien in Australien, der CAR-T-Therapieprogramme mit immungeschwächten Modellen unterstützt.

Die in der neuen Testeinrichtung erbrachten Dienstleistungen werden auch weiterhin mit den IND-kompatiblen Paketen für die Prüfung durch die FDA und/oder andere internationale Aufsichtsbehörden gemäß den Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung von Daten (MAD) kompatibel sein. Neben der neuen Anlage in Brisbane beherbergt der Campus von Agilex in Adelaide mehrere bioanalytische Einrichtungen für neue chemische Wirkstoffe (NCEs), kleine Moleküle, Peptide, Biologika, Zell- und Gentherapie, Impfstoffe und andere Modalitäten. Dank des breiten Spektrums an Instrumenten und der erfahrenen Führung ist Agilex in der Lage, robuste und zuverlässige Daten für ein breites Spektrum von Arzneimittelentwicklern in nichtklinischen und klinischen Phasen zu liefern.

Über Agilex Biolabs:

Agilex Biolabs ist das größte und technologisch fortschrittlichste regulierte bioanalytische und toxikologische Labor Australiens. Nach 25 Jahren in der Branche, in denen wir bioanalytische Dienstleistungen für nichtklinische und klinische Studien erbringen, können Sie sich auf umfassende Erfahrung und internationale Forschungsstandards verlassen.

Agilex hat Hunderte von nicht-klinischen und klinischen Studien aus der ganzen Welt mit zuverlässigen und vertretbaren toxikologischen Studien, klinischer Bioanalyse und Biomarker-Daten beschleunigt und arbeitet mit Sponsoren zusammen, um neue Therapeutika und Modalitäten zu entwickeln, die die menschliche Gesundheit verbessern. Agilex ist ein stolzes Mitglied des Healius-Netzwerks.

Über Healius:

Healius ist eines der führenden australischen Gesundheitsunternehmen und steht für eine qualitativ hochwertige, erschwingliche und zugängliche Gesundheitsversorgung. Es verfügt über ein ausgedehntes Netz von Pathologielabors, Zentren für diagnostische Bildgebung und Tageskliniken. Healius bietet qualitativ hochwertige, leicht zugängliche und kosteneffiziente Gesundheitsdienstleistungen an und unterstützt gleichzeitig die Koordination und Kontinuität einer hochwertigen Patientenversorgung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906256/Tox_Facility_pic_edited.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1906255/Agilex_Biolabs_Logo.jpg

SOURCE Agilex Biolabs