Agility : les dirigeants du secteur de la logistique se méfient de la récession en 2024 et d'une trop grande dépendance à l'égard de la Chine

La majorité d'entre eux prévoient une expansion en Afrique malgré des perspectives prudentes sur les marchés émergents

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Les dirigeants du secteur international de la logistique, toujours préoccupés par la récession, affirment qu'ils luttent contre la hausse des coûts, qu'ils réduisent leur dépendance à l'égard de la Chine et qu'ils prévoient d'accroître leurs investissements en Afrique, bien qu'ils considèrent que les investissements dans les marchés émergents sont, dans l'ensemble, plus risqués.

La moitié des 830 professionnels du secteur interrogés dans le cadre du 2024 Agility Emerging Markets Logistics Index (en français, « Indice 2024 de la logistique des marchés émergents d'Agility ») s'attendent à une récession mondiale au cours de l'année à venir, contre près de 70 % il y a un an.

Plus de 63 % des personnes interrogées déclarent que leurs entreprises continuent de remanier les chaînes d'approvisionnement en répartissant la production sur plusieurs sites ou en la délocalisant sur les marchés nationaux et dans les pays voisins. La Chine, premier producteur mondial, devrait être la plus touchée : 37,4 % des professionnels du secteur déclarent qu'ils prévoient de déplacer leur production ou leur approvisionnement hors de Chine ou de réduire leurs investissements dans ce pays.

« Les affréteurs et les transporteurs se démènent pour minimiser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et pour trouver de nouvelles opportunités de croissance. Les risques d'inflation et de récession se sont atténués, mais le secteur subit encore les contrecoups de la pandémie de COVID. Dans le même temps, les entreprises s'inquiètent de la géopolitique à cause des relations commerciales troublées entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, et de la multitude de sanctions contre un nombre croissant de pays », a déclaré Tarek Sultan, le vice-président d'Agility.

L'enquête et l'indice constituent le 15e aperçu annuel d'Agility sur le sentiment du secteur et le classement des 50 principaux marchés émergents du monde. L'indice classe les pays en fonction de leur compétitivité globale sur la base de leurs forces logistiques, de leur climat commercial et de leur préparation numérique – des facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.

L'enquête révèle que les coûts de transport et de logistique, qui ont grimpé en flèche à cause de la pandémie de COVID et ses conséquences, continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent. L'un des moyens que les affréteurs comptent utiliser pour faire face à la situation est le recours accru au transport de fret numérique, qui passera de 37,8 % aujourd'hui à 52 % d'ici cinq ans.

Parallèlement, le secteur se prépare à une augmentation des investissements en Afrique. Près de 62 % des professionnels déclarent que leurs entreprises prévoient des investissements supplémentaires ou des premiers investissements en Afrique, contre seulement 7 % qui se retirent ou réduisent leurs activités dans cette région.

La Chine et l'Inde, les deux plus grands pays du monde, conservent leurs places au premier et au deuxième rang du classement général. Les Émirats arabes unis, la Malaisie, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Vietnam, le Mexique et la Thaïlande complètent le top 10. L'Afrique du Sud (24) et le Kenya (25) sont les pays d'Afrique subsaharienne les mieux classés.

Trois des quatre pays offrant les meilleures conditions commerciales sur les marchés émergents sont situés dans le golfe Persique : les Émirats arabes unis (1), l'Arabie saoudite (3) et le Qatar (4). La Malaisie (2) et la Jordanie (5) ont toutes deux progressé dans le classement des fondamentaux commerciaux.

La Chine et l'Inde sont en tête concernant la logistique nationale et internationale. Dans le domaine de la préparation numérique, la Chine a gagné trois places pour devenir numéro un, suivie par les Émirats arabes unis, la Malaisie et le Qatar. L'Inde est passée de la première place il y a un an à la cinquième cette année.

En dehors du top 10, la plupart des changements les plus importants dans les classements d'une année sur l'autre concernent des pays en conflit, confrontés à des sanctions économiques internationales ou souffrant d'une instabilité économique chronique. Parmi eux figurent l'Ukraine, la Russie, l'Iran, l'Éthiopie, l'Argentine, le Liban et la Tunisie.

Faits marquants de l'indice 2024

SONDAGE

• Restructuration de la chaîne d'approvisionnement – l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Nord se classent devant la Chine en tant que destinations vers lesquelles les dirigeants prévoient de déplacer leur production à partir de 2024.

• Chine – 40 % s'attendent à ce que leur entreprise soit moins dépendante de la Chine dans cinq ans. Les principaux facteurs à l'origine de cette décision de réduire les risques en Chine sont : la difficulté de faire des affaires, les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement de l'économie et la sévérité des restrictions COVID de la Chine.

• Changement climatique – 66 % des entreprises déclarent que le changement climatique est un phénomène auquel elles se préparent ou qui affecte déjà leurs activités.

• Marchés émergents – la majorité des répondants considèrent que les marchés émergents présentent des risques accrus et des avantages moindres.

• Inde – beaucoup voient l'Inde gagner en importance en tant que producteur et marché, mais citent l'insuffisance des infrastructures et la corruption comme les plus grands obstacles.

CLASSEMENT DES PAYS

• Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le classement général est le suivant : EAU (3) ; Arabie Saoudite (6) ; Qatar (7) ; Turquie (11) ; Bahreïn (16) ; Oman (15) Jordanie (17) ; Égypte (20) ; Koweït (21) ; Maroc (22) ; Tunisie (37) ; Liban (38) ; Iran (40) ; Algérie (42) ; Libye (50).

• Classement en Afrique subsaharienne : Afrique du Sud (24) ; Kenya (25) ; Ghana (31) ; Nigeria (36) ; Tanzanie (41) ; Ouganda (43) ; Éthiopie (45) ; Mozambique (46) ; Angola (47).

• Classement général de l'indice en Asie : Chine (1) ; Inde (2) ; Malaisie (4) ; Indonésie (5) ; Vietnam (8) ; Thaïlande (10) ; Philippines (18) ; Kazakhstan (23) ; Sri Lanka (26) ; Pakistan (29) ; Cambodge (32) ; Bangladesh (33) ; Myanmar (49).

• Classements pour l'Amérique latine : Mexique (9) ; Chili (12) ; Brésil (14) ; Uruguay (19) ; Pérou (28) ; Colombie (27) ; Argentine (30) ; Équateur (35) ; Paraguay (39) ; Bolivie (44) ; Venezuela (48).

• En Europe : Russie (13) ; Ukraine (34).

Transport Intelligence (Ti), une société d'analyse et de recherche de premier plan pour le secteur de la logistique a compilé l'indice depuis son lancement en 2009.

John Manners-Bell, directeur général de Ti, a indiqué : « Les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement sont toujours aux prises avec l'instabilité politique et économique qui caractérise l'économie mondiale post-COVID. Les relations géopolitiques évoluent rapidement, ce qui a un impact majeur sur le commerce international et les profils de risque. Les entreprises doivent être attentives aux opportunités et aux menaces qui existent sur les marchés émergents et utiliser des données, telles que celles de l'Agility Emerging Market Logistics Index, pour prendre des décisions agiles. »

