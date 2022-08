Agility conclut l'acquisition de Menzies Aviation pour un montant de 763 millions de £

L'accord crée le plus grand fournisseur de services d'aviation au monde

KOWEÏT, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Agility , une société de services de chaîne d'approvisionnement, d'infrastructure et d'innovation, a annoncé qu'elle a finalisé son acquisition de la société John Menzies PLC basée au Royaume-Uni et qu'elle combinera l'entreprise avec sa société National Aviation Services (NAS) pour créer un leader mondial des services d'aviation dans 58 pays.

Une fois intégrée, l'entreprise fusionnée opérera sous le nom de Menzies Aviation et sera la plus grande entreprise de services d'aviation au monde par le nombre de pays et la deuxième par le nombre d'aéroports desservis.

Opérant sous le nom de Menzies Aviation, l'entreprise fusionnée fournira des services de fret aérien, des services de carburant et des services au sol dans des aéroports sur six continents. Les revenus combinés de Menzies et NAS ont dépassé 1,5 milliard de dollars en 2021. La nouvelle société comptera environ 35 000 employés et sera présente dans 254 aéroports répartis dans 58 pays. Elle traitera 600 000 rotations d'avions, 2 millions de tonnes de fret aérien et 2,5 millions de rotations de ravitaillement par an.

« Menzies et NAS vont créer le leader mondial des services d'aviation », a déclaré Hassan El-Houry, qui devient président de la société fusionnée, après avoir occupé le poste de PDG de NAS.

« Nous aurons l'envergure et les ressources nécessaires pour nous développer et croître à mesure que l'industrie se remet de la pandémie de COVID-19. L'aviation commerciale est un moteur essentiel de la croissance économique mondiale, et nos clients ont besoin de partenaires sur lesquels ils peuvent compter lorsque le nombre de vols augmente. »

Les clients de la compagnie seront Air Canada, Air China, Air France-KLM, America Airlines, British Airways, Cathay Pacific, EasyJet, Emirates, Ethiopian, FlyDubai, Frontier Airlines, IAG, Jazeera, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, Turkish, United Airlines, WestJet et Wizz Air.

« Avec la fusion de Menzies et de NAS, nos clients bénéficieront d'un service de classe mondiale, d'une offre de produits élargie et des meilleures pratiques de sécurité du secteur dans des aéroports sur six continents », a déclaré Philipp Joeinig, PDG de Menzies Aviation, qui sera PDG de la société fusionnée. « Le soutien d'Agility nous donne les ressources nécessaires pour fournir des solutions innovantes à des clients en pleine croissance et tournés vers l'avenir, et pour développer notre talent, notre technologie et notre durabilité, facteurs essentiels de notre succès futur. Cela signifie également que nous sommes bien placés pour aider nos clients à relever les défis de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre. »

Le vice-président d'Agility, Tarek Sultan, a déclaré : « C'est un nouveau chapitre pour Agility, Menzies et NAS. En acquérant Menzies et en l'associant à NAS, Agility a la possibilité de dégager une plus grande valeur dans les deux cas. Agility a fait ses preuves en matière de croissance durable et responsable au cours des deux dernières décennies, à la fois de manière organique et par le biais de fusions et d'acquisitions, et cette dernière transaction fait partie de notre stratégie visant à accélérer encore cette croissance. Pour Agility, cette transaction crée la plus grande entreprise détenue et exploitée - "contrôlée" - du portefeuille d'Agility en termes de revenus, d'effectifs et de présence mondiale. Nous sommes impatients de voir la nouvelle Menzies monter en flèche grâce au soutien d'Agility. »

Les conseils d'administration d'Agility et de Menzies sont parvenus à un accord le 30 mars sur l'offre en espèces d'Agility pour acquérir 100 % des actions ordinaires de Menzies, négociées à la Bourse de Londres, pour 608 pence par action. L'opération valorise Menzies à environ 571 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée et à environ 763 millions de livres sterling sur une base de valeur d'entreprise.

À propos d'Agility

Agility est un leader mondial dans le domaine des services de la chaîne d'approvisionnement, de l'infrastructure et de l'innovation. C'est un pionnier sur les marchés émergents. Agility est un opérateur multi-business, avec des entreprises qui comprennent une entreprise de parcs logistiques qui est l'un des plus grands propriétaires privés d'entrepôts et de biens immobiliers industriels au Moyen-Orient et en Afrique, une entreprise de services d'aviation, une entreprise de logistique de carburant liquide, et des entreprises qui offrent la numérisation des douanes, des services d'infrastructure à distance, l'activation du commerce électronique et la logistique numérique, et l'immobilier commercial et la gestion des installations. Agility est également un investisseur dans l'innovation, la durabilité et la résilience, avec un portefeuille croissant de partenaires d'investissement cotés et non cotés qui cherchent à remodeler leurs industries respectives dans une série de secteurs.

À propos de Menzies Aviation

Menzies Aviation évolue depuis 1833 pour devenir l'une des plus grandes entreprises de services d'aviation au monde, présente sur six continents. Elle fournit des services au sol, des services de carburant et des services de fret aérien dans plus de 210 aéroports dans 41 pays, grâce à une équipe de 31 000 personnes hautement qualifiées. La sûreté et la sécurité, les meilleures de leur catégorie, sont la priorité numéro un de chaque jour. Parmi les clients figurent Air Canada, Air China, Air France-KLM, American Airlines, Cathay Pacific, easyJet, Frontier Airlines, IAG, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, United Airlines, WestJet et Wizz Air.

À propos de National Aviation Services (NAS)

Fondée en 2003, National Aviation Services est une société de services d'aviation basée au Koweït qui est leader sur les marchés émergents du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud. NAS, l'une des entreprises de services d'aviation à la croissance la plus rapide sur les marchés émergents, est détenue et soutenue par Agility.

