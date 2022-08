Agility conclui aquisição da Menzies Aviation por 763 milhões de libras

O negócio cria o maior prestador de serviços de aviação do mundo

CIDADE DO KUWAIT, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Agility, uma empresa de serviços, infraestrutura e inovação da cadeia de suprimentos, anunciou que finalizou a aquisição da John Menzies PLC, sediada no Reino Unido, e combinará o negócio com sua empresa National Aviation Services (NAS) para criar um líder mundial em serviços de aviação em 58 países.

Uma vez integrada, a empresa combinada operará como Menzies Aviation e será a maior empresa de serviços de aviação do mundo por número de países e a segunda maior por número de aeroportos atendidos.

Operando como Menzies Aviation, a empresa combinada prestará serviços de carga aérea, serviços de abastecimento de combustível e serviços terrestres em aeroportos nos seis continentes. O faturamento combinado da Menzies e da NAS superou US$ 1,5 bilhão em 2021. A nova empresa terá aproximadamente 35 mil funcionários e operações em 254 aeroportos em 58 países, operando 600 mil voos, dois milhões de toneladas de carga aérea e dois milhões e meio de abastecimentos de combustível por ano.

"Menzies e NAS formarão o líder mundial em serviços de aviação", disse Hassan El-Houry, que se torna presidente da empresa combinada, tendo anteriormente ocupado o cargo de CEO da NAS.

"Contaremos com a escala e os recursos para expandir e crescer à medida que o setor se recupera da pandemia da COVID-19. A aviação comercial é um importante mecanismo de crescimento econômico global, e nossos clientes precisam de parceiros com os quais possam contar à medida que retornarem os volumes de voo."

Entre os clientes da empresa estarão a Air Canada, Air China, Air France-KLM, America Airlines, British Airways, Cathay Pacific, EasyJet, Emirates, Ethiopian, FlyDubai, Frontier Airlines, IAG, Jazeera, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, Turkish, United Airlines, WestJet e Wizz Air.

"Com a combinação da Menzies e da NAS, nossos clientes receberão serviços de classe mundial, ofertas de produtos mais abrangentes e as melhores práticas de segurança do setor em aeroportos nos seis continentes", disse Philipp Joeinig, CEO da Menzies Aviation, que será o CEO da empresa combinada. "O apoio da Agility nos dá os recursos para fornecer soluções inovadoras para clientes em expansão e com visão de futuro, e para desenvolvimento de nosso talento, tecnologia e sustentabilidade, fatores cruciais para nosso sucesso futuro. Isso também significa que estamos bem posicionados para apoiar nossos clientes a enfrentar os desafios da cadeia de suprimentos e a escassez de mão de obra."

Tarek Sultan, vice-presidente da Agility, disse: "Este é um novo capítulo para Agility, Menzies e NAS. Com a aquisição da Menzies e sua combinação com a NAS, a Agility tem a oportunidade de obter um maior valor em ambas. A Agility possui um sólido histórico de crescimento sustentável e responsável nas últimas duas décadas, impulsionado tanto organicamente como por meio de fusões e aquisições, e este mais recente negócio faz parte de nossa estratégia para acelerar ainda mais esse crescimento. Para a Agility, este negócio cria a maior empresa de propriedade e operação controladas do portfólio da Agility por faturamento, número de funcionários e presença global. Estamos entusiasmados para ver a nova Menzies crescer com o apoio da Agility."

As diretorias da Agility e da Menzies chegaram a um acordo em 30 de março sobre a oferta em dinheiro da Agility para adquirir 100% das ações ordinárias da Menzies, negociadas na Bolsa de Valores de Londres, a 608 pence (centavos) por ação. O negócio avalia a Menzies em aproximadamente 571 milhões de libras em uma base totalmente diluída e aproximadamente 763 milhões de libras em uma base de valor da empresa.

Sobre a Agility

A Agility é uma empresa líder em serviços de cadeia de suprimentos, infraestrutura e inovação. É pioneira em mercados emergentes. A Agility é uma operadora de negócios diversificados, com empresas que incluem um negócio de parques logísticos que é um dos maiores proprietários privados de armazéns e imóveis industriais no Oriente Médio e África, uma empresa de serviços de aviação, um negócio de logística de combustíveis líquidos e empresas que oferecem digitalização alfandegária, serviços de infraestrutura remota, facilitação de comércio eletrônico e logística digital, e gestão de imóveis e instalações comerciais. A Agility também é uma investidora em inovação, sustentabilidade e resiliência, com um crescente portfólio de parceiros de investimento listados e não listados procurando remodelar suas respectivas indústrias em uma gama de setores.

Sobre a Menzies Aviation

A Menzies Aviation vem evoluindo desde 1833 para se tornar uma das maiores empresas de serviços de aviação do mundo, com operações nos seis continentes. A empresa presta serviços terrestres, serviços de abastecimento de combustível e serviços de carga aérea urgentes em mais de 210 aeroportos em 41 países, com o suporte de uma equipe de 31 mil pessoas altamente treinadas. A melhor segurança e proteção da categoria é a prioridade número um todos os dias. Entre os clientes da empresa estão a Air Canada, Air China, Air France-KLM, American Airlines, Cathay Pacific, easyJet, Frontier Airlines, IAG, Qantas Group, Qatar Airways, Southwest, United Airlines, WestJet e Wizz Air.

Sobre a National Aviation Services (NAS)

Fundada em 2003, a National Aviation Services é uma empresa de serviços de aviação sediada no Kuwait que lidera os mercados emergentes do Oriente Médio, África e Ásia Meridional. Uma das empresas de serviços de aviação que mais cresce nos mercados emergentes, a NAS possui o apoio da Agility, sua proprietária.

