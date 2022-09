Agora esittelee Live Audio- ja videoteknologiaa Metaversessä tapahtuvaan pelaamiseen Pocket Gamer Connects -tapahtumassa Helsingissä

SANTA CLARA, Kalifornia, 27. syyskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Agora, Inc. (NASDAQ: API), joka on edelläkävijä ja johtava reaaliaikaisten sitoutumisliittymien API-alusta, ilmoitti tänään osallistuvansa Pocket Gamer Connects -tapahtumaan Helsingissä 27.-28. syyskuuta. Suomen suurimmassa kulttuurikeskuksessa, Kaapelitehtaalla, järjestettävä Pocket Gamer Connects on maailman johtava kansainvälinen pelialan konferenssisarja, joka kokoaa yhteen yli 33 000 alan ammattilaista.

Agora osallistuu kahteen puhujasessioon esitelläkseen reaaliaikaisen audio- ja videoteknologian arvoa. Syyskuun 27. päivänä klo 14:50 Track 2:lla Agoran EMEA-alueen johtaja Ali Nhari osallistuu paneelikeskusteluun Know your audience: how to choose between subscription or ad models yhdessä Digital Turbinen Kim Grewalin, ShareIT:n John Pryorin ja Mobile Doctorin Tadgh Kellyn kanssa. Keskiviikkona 28.9. klo 11:00 Track 2:ssa Ben Weekes, Agoran vanhempi arkkitehti ja ykkösvetäjä, pitää istunnon aiheestaReaaliaikainen ääni ja video peleissä ja virtuaalitodellisuudessa.

"Olemme innoissamme voidessamme esitellä, kuinka rakennetaan täysin mukaansatempaava pelikokemus ääni- ja videokeskustelun, interaktiivisen suoratoiston, tilaäänen, avatarien sekä kasvojen ja äänen suodattimien kaltaisilla ominaisuuksilla. Agora demokratisoi metaverseä kehittäjille tarjoamalla heille helposti integroitavia sovellusrajapintoja, laajoja SDK:ita ja luotettavimman maailmanlaajuisen matalan viiveen verkkoratkaisun. Metaversen rakentaminen tarkoittaa yhteyksien skaalautumista maailmanlaajuisesti, kun jatkamme kysynnän tyydyttämistä", sanoo Agoran EMEA-alueen johtaja Ali Nhari.

Agora esittelee joillekin asiakkaille tehtyjä töitään, kuten Marmaladelle, MBC Groupille, Poker Starsille, Bunchille, Wildlife Studios'lle ja SuperGamingille.

Jos haluat lisätietoja ja kokea Agoran ainutlaatuiset esittelyt Pocket Gamer Connects -tapahtumassa, vieraile tiimillä osastolla 5P.

Tietoja Agorasta

Agora on johtava reaaliaikaisen sitoutumisen palvelualustaa (RTE PaaS) tarjoava yritys. Agoran tehtävä on tehdä reaaliaikaisesta sitoutumisesta jokapäiväistä, jotta jokainen voi olla vuorovaikutuksessa kenen tahansa kanssa missä tahansa sovelluksessa, milloin tahansa ja missä tahansa. Agoran alusta tarjoaa kehittäjille yksinkertaiset, joustavat ja tehokkaat sovellusohjelmointirajapinnat eli API:t, joiden avulla kehittäjät voivat upottaa sovelluksiinsa reaaliaikaisia video- ja äänikokemuksia.

