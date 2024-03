AG&P LNG acquiert une participation de 49 % dans le terminal GNL Cai Mep entièrement construit au sud du Vietnam, développé par Hai Linh Company Limited

Annonce d'un partenariat stratégique entre AG&P LNG et Hai Linh Company Limited pour créer une coentreprise dans le négoce du GNL et la distribution de gaz en aval au Vietnam.

Cai Mep , un terminal d'importation de GNL de 500 millions USD , avec une capacité de 3 MTPA, pouvant être étendue à 6 MTPA, est l'un des deux seuls terminaux GNL au Vietnam .

Cai Mep fournira un accès au GNL aux centrales électriques au gaz et aux industries du Sud-Vietnam.

Actuellement en phase de prémise en service, Cai Mep prévoit un démarrage au troisième trimestre 2024.

SINGAPOUR, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Chef de file des terminaux GNL et des infrastructures en aval, AG&P LNG, une filiale de Nebula Energy, annonce aujourd'hui avoir acquis une participation de 49 % dans le terminal GNL Cai Mep situé dans le district Vũng Tàu dans le sud du Vietnam. Entièrement construit, le terminal GNL Cai Mep a été développé par Hai Linh Company Limited, un terminal d'importation et un négociant en produits pétroliers de premier plan au Vietnam.

Le terminal GNL Cai Mep dispose d'un pipeline le reliant au plus grand complexe de production d'électricité au Vietnam, la zone industrielle de Phu My, avec une capacité alimentée au gaz de 3,9 GW. Le terminal est stratégiquement situé près du delta du Mékong et dispose de trois réservoirs terrestres totalisant une capacité de stockage de GNL de 220 000 m³ et des capacités de transport classique de GNL qui lui permettent de recharger le GNL dans des navires plus petits. Avec un total de 14 baies pour le chargement de camions GNC et GNL, le terminal GNL Cai Mep est bien connecté par des autoroutes à plusieurs centres de demande à proximité pour fournir un accès fiable au GNL.

M. Karthik Sathyamoorthy, PDG, AG&P LNG, déclare : « Le terminal GNL Cai Mep jouera un rôle central dans l'optimisation de la sécurité énergétique du Vietnam, ouvrant la voie à la transition énergétique au Vietnam. Stratégiquement situé, le terminal GNL Cai Mep permettra un accès fiable au GNL pour plusieurs centrales électriques dans sa périphérie, y compris la centrale électrique Hiep Phuoc de Hai Linh, actuellement en construction, et pour les industries de la région du Sud-Vietnam. L'équipe AG&P LNG a déjà travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du terminal GNL Cai Mep pour opérationnaliser le terminal d'ici le troisième trimestre 2024. Nous avons le privilège de travailler avec Hai Linh et de fournir du GNL de manière rapide et sécurisée sur le marché vietnamien. »

M. Le Van Tam, PDG, Hai Linh Company Limited, déclare : « L'industrialisation rapide et la forte croissance économique actuellement observées au Vietnam devraient générer une forte hausse de la demande de gaz tirée par les secteurs énergétiques et industriels, combinée à l'équilibre du marché de l'approvisionnement en GNL. Nous sommes très heureux d'accueillir AG&P LNG en tant qu'actionnaire de notre société du terminal GNL Cai Mep. Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure d'accélérer le démarrage et la mise en service du terminal et les opérations des terminaux GNL au Vietnam et de répondre à la demande croissante de GNL dans notre pays. »

M. Sam Abdalla, PDG, Nebula Energy, et vice-président du conseil d'AG&P LNG, déclare : « Suite à notre récente acquisition de la participation majoritaire dans AG&P LNG, nous sommes très heureux d'investir dans le terminal d'importation de GNL Cai Mep de 3 MTPA au Vietnam. Cet investissement nous permettra de commercialiser l'approvisionnement, le transport et la livraison de molécules de GNL grâce à notre écosystème intégré de GNL. Une fois opérationnel, le terminal Cai Mep desservira plusieurs centrales et industries de la région pour répondre à la demande croissante du pays en énergie fiable et propre. »

À propos d'AG&P LNG

AG&P LNG est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions de logistique et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure pour accéder au gaz naturel en toute sécurité et facilement sur des marchés nouveaux et en croissance. Nous agissons en tant que propriétaire et prestataire de services couvrant le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projets et la construction d'infrastructures gazières terrestres et offshore, reliant les fournisseurs aux clients en aval. www.agplng.com

À propos de Nebula Energy

Nebula Energy est une société entièrement intégrée d'investissement, de développement, d'expédition et de gestion d'actifs qui fournit des solutions de ressources créatives et à valeur ajoutée aux services publics, aux entreprises du secteur privé, aux coopératives et aux municipalités afin d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables.

Nos projets apportent une valeur sociale, environnementale et économique importante en réduisant les émissions, en diminuant l'empreinte carbone et en optimisant la fiabilité globale des infrastructures énergétiques. Dans les pays en développement, Nebula Energy fournit le capital nécessaire pour des solutions énergétiques totales pour l'énergie critique pour contribuer à combler le fossé entre l'offre et la demande. www.nebulaenergy.net

À propos de Hai Linh Company

Créé en 1999, Hai Linh Company Limited est une entreprise privée opérant dans l'importation, l'exportation et la distribution de pétrole, de gaz et de produits pétroliers. La société fait partie des importateurs nationaux de pétrole en gros autorisés au Vietnam. En 2022, Hai Linh Co., Ltd. s'est classé 68e parmi les 500 plus grandes entreprises au Vietnam et 33e parmi les 500 plus grandes entreprises privées au Vietnam.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357395/AGP_LNG.jpg