Agricultores sul-africanos trocam experiências sobre plantio de soja com produtores brasileiros

SÃO PAULO, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), a Bayer recebeu a visita de seis agricultores da África do Sul em uma iniciativa da GDM, empresa parceira da companhia com expertise em melhoramento genético vegetal. O objetivo da visita foi apresentar aos produtores a Plataforma Intacta2 Xtend®, biotecnologia que já rendeu mais de 100 sacas de soja por hectare em dezenas de propriedades brasileiras na última safra, como destaca Fernando Gaspar, gerente de operações comerciais de licenciamento de soja da Bayer no Brasil.

Divulgação Bayer

"A GDM é um importante parceiro para nós. A visita é uma oportunidade para que os agricultores vejam o que já foi e vem sendo feito em termos de biotecnologia para a cultura da soja no Brasil, para que possam alcançar mais produtividade investindo em uma tecnologia que também atrela sustentabilidade."

O grupo de agricultores, ganhadores do concurso de produtividade "Grow for Gold" realizado pela Grain S.A, fundação da África do Sul, foram convidados pela GDM para visitar o Brasil e ver de perto o que a biotecnologia será capaz de proporcionar no futuro. Em 2022, foi lançada no país a Intacta RR2 PRO, como conta o coordenador comercial do GDM, Murilo Cacheffo. "Até a safra 2022/23, os produtores utilizavam a soja Roundup Ready (RR) e, agora na 2023/24, eles poderão alcançar patamares elevados de produtividade com o uso da nova biotecnologia que chegou no país deles", afirma Cacheffo.

"Afinal, buscamos disponibilizar aos nossos clientes sementes com um bom material genético e boa biotecnologia, que juntos ajudarão os produtores a obterem resultados cada vez melhores." Na África do Sul, a Intacta RR2 PRO, também proporcionará uma proteção abrangente contra as principais lagartas da cultura da soja.

Um dos visitantes do Show Rural Coopavel foi o agricultor Burrie Naudé, que produz soja em 750 hectares de sua fazenda de 1.500 hectares, localizada em Hoopstad, na África do Sul. Na última safra, ele produziu mais de 78 sacas por hectare utilizando soja RR e espera obter resultados ainda melhores com a nova biotecnologia disponível. "Estou empolgado para começar a testar a Intacta PRO RR2", diz ele.

Fernando Gaspar, da Bayer, ressalta que uma das principais preocupações da companhia é desenvolver soluções adaptadas para as mais diversas localidades. "Por isso, investimos globalmente cerca de € 2 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a agricultura, proporcionando soluções que correspondem às necessidades dos nossos clientes", ressalta.

No estande da Bayer, os produtores também participaram de uma roda de conversa com produtores brasileiros sobre o tema "Elevação do Patamar de Produtividade e Inovação com as Biotecnologias de Soja" e puderam conhecer outras inovações que a companhia tem colocado à disposição de agricultores brasileiros nos negócios de sementes, proteção de cultivos e ferramentas digitais.

