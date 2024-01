Bayer anuncia mudanças na liderança de sua divisão agrícola

Márcio Santos é nomeado novo líder da Divisão Agrícola no País e Malu Nachreiner torna-se líder Comercial para a região Ásia-Pacífico

SÃO PAULO, 10 de Janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bayer está realizando uma série de mudanças importantes no Comitê de Liderança Executiva de sua divisão agrícola. A nova configuração contribuirá para que a empresa continue a moldar o futuro da agricultura com eficiência e com foco nas necessidades do produtor rural, inspirando uma agricultura mais regenerativa. Márcio Santos, atualmente vice-presidente Comercial para a divisão agrícola da Bayer no Brasil, assumirá como Líder da Divisão Agrícola no País, cargo atualmente ocupado por Malu Nachreiner que, por sua vez, passará ao comando da área comercial da região Ásia-Pacífico. A posição de CEO da Bayer Brasil, também ocupada por Nachreiner, será definida em breve.

Malu Nachreiner. Divulgação Bayer

"A oportunidade de um novo desafio abre portas não apenas para mim, mas para a divisão agrícola da Bayer no Brasil, que já inicia o ano com um líder tão engajado com os objetivos da empresa e com as necessidades do campo. Márcio já ocupou essa posição interinamente durante a minha licença maternidade e, com certeza, fará, novamente, uma ótima gestão. Fico feliz em 'passar o bastão' para alguém com tantas qualificações como ele", acredita Nachreiner. Segundo ela, a experiência internacional foi sempre um desejo. Ela enxerga na oportunidade o incremento ainda maior de sinergia entre Brasil e a região asiática, parceiros tão importantes para o agronegócio.

Para Maurício Rodrigues, líder da divisão agrícola Bayer para América Latina, as mudanças estão bem em linha com os objetivos da empresa. "Márcio dará continuidade ao trabalho intenso desenvolvido pela Malu nos últimos anos, aprimorando nosso negócio com parceiros relevantes sempre visando atender às demandas e desafios de nossos agricultores. Continuaremos a trazer soluções absolutamente inovadoras, projetos visionários como Carbono e Florestas, e ofertando um portfólio de qualidade, além de ferramentas digitais essenciais. Neste caminho, o trabalho conjunto com especialistas e entidades do setor nos apontam direções precisas de onde temos que chegar", diz Rodrigues. Segundo ele, o grande diferencial da Bayer é atuar em parceria, transformando e contribuindo para um setor mais forte.

As mudanças também envolvem Brian Naber, que ocupava a vaga que será assumida por Nachreiner. Ele ocupará a posição de líder Comercial para a região da América do Norte, substituindo Jackie Applegate, que se aposenta após 31 anos na empresa. As mudanças entrarão em vigor a partir de março deste ano.

"Com a nova configuração do Comitê de Liderança Executiva da Divisão agrícola, estaremos perfeitamente posicionados para impulsionar ainda mais nossa visão de agricultura regenerativa e fornecer inovações tão necessárias aos agricultores", diz Rodrigo Santos, membro do Conselho da Bayer AG e presidente da divisão agrícola da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2315796/1.jpg

FONTE Bayer