Agridence chapeautera la transformation numérique de la RSPO

La RSPO nomme Agridence pour diriger le développement d'un nouveau système de traçabilité afin d'améliorer la conformité commerciale et réglementaire.

Agridence parvient à tirer parti de son expérience de plateforme dans le domaine du caoutchouc naturel pour entrer dans le secteur de l'huile de palme, prouvant ainsi sa stratégie inter-matières premières.

SINGAPOUR, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Agridence Pte Ltd (« Agridence ») est fière d'annoncer une réalisation marquante, à savoir qu'elle dirigera la transformation numérique d'une infrastructure numérique unifiée qui intégrera le système de certification, de commerce et de traçabilité (CTTS) en tant que système rationalisé de bout en bout pour la Table ronde sur l'huile de palme durable (« RSPO ») et ses parties prenantes. Cette nomination marque une étape importante pour Agridence, et une reconnaissance de son innovation et de son excellence dans le succès de la mise en œuvre de solutions pour l'approvisionnement durable de multiples produits agricoles.

Le président d'Agridence, Ian Potter, a exprimé sa joie : « La RSPO a été un acteur de premier plan dans la volonté de rendre l'huile de palme plus durable et sera un excellent partenaire. Avec l'exigence imminente de chaînes d'approvisionnement traçables qui commence avec l'EUDR, la numérisation est impérative pour tous les opérateurs de l'espace. Nous sommes ravis de pouvoir participer à ce processus important et nous sommes honorés que notre équipe et que notre technologie aient été reconnues de cette manière. Ce projet s'appuie sur nos progrès avec le caoutchouc traçable et nous sommes impatients de démontrer notre expérience dans le domaine des produits agroalimentaires et l'excellence de nos produits en créant des applications de traçabilité des matières premières douces pour l'huile de palme. »

Les défis auxquels sont confrontés l'huile de palme et le caoutchouc naturel sont notamment similaires en raison de leur paysage de culture et de leurs structures de marché communs. Grâce aux enseignements tirés de la résolution de défis similaires, Agridence a été chargé de diriger un consortium tripartite d'entreprises agrotechnologiques mondiales pour la transformation numérique de la RSPO, fusionnant les meilleurs esprits de la technologie et de la durabilité qui créeront un changement sans précédent en termes d'efficacité, de fiabilité et d'avancement technologique à ce CTTS sur mesure, adapté aux besoins spécifiques des acteurs de l'huile de palme durable.

Gerald Tan, directeur général d'Agridence, a déclaré : « Il s'agit d'un succès unique qui est important à plusieurs égards. Il démontre nos capacités à collaborer et à mettre en synergie nos ressources avec des experts du domaine et des innovateurs pour développer un système unifié et optimisé pour l'industrie durable de l'huile de palme. Cette extension à l'huile de palme affirme la reconnaissance et la confiance en Agridence, notre excellent bilan en matière de caoutchouc naturel qui a permis de fournir une plateforme commerciale B2B robuste et sécurisée, un tableau de bord intégré de durabilité et des outils de traçabilité. Alors que nous nous lançons dans cette aventure passionnante, Agridence demeure déterminé à stimuler l'innovation, à favoriser la collaboration et à offrir une valeur inégalée à nos clients vers un avenir durable. »

Mme Nikki Gee, responsable de la stratégie et de la transformation numérique de la RSPO, a déclaré : « La décision de nommer Agridence pour gérer et maintenir les systèmes de la RSPO est motivée par une combinaison de solutions de premier ordre qui seront en mesure de répondre aux demandes actuelles et d'anticiper les besoins futurs d'un secteur qui évolue rapidement, conformément au resserrement des réglementations mondiales. Nous sommes convaincus qu'Agridence offrira une expérience transparente à la RSPO et à nos membres. »

Le projet de transformation numérique devrait avoir un impact considérable, non seulement dans le secteur de l'huile de palme, mais aussi en créant un précédent pour d'autres industries cherchant à améliorer la durabilité et à répondre aux exigences réglementaires.

Agridence sera présent à la Table ronde annuelle de la RSPO (RT2023) à Jakarta du 20 au 22 novembre ; ils participeront au panel intitulé L'avenir de la certification, du commerce et de la traçabilité dans les 20 prochaines années qui abordera le déploiement du projet et ses conséquences pour l'industrie durable de l'huile de palme à l'avenir.

À propos d'Agridence Pte Ltd :

Fondée et basée à Singapour, Agridence vous apporte l'avenir du trading des matières premières. Nous sommes à l'avant-garde de la numérisation de la chaîne d'approvisionnement des produits agricoles à travers le monde afin de créer un écosystème enrichi en données et alimenté par la technologie. Cette transformation numérique permet une analyse plus approfondie de la chaîne d'approvisionnement pour découvrir les risques environnementaux, sociaux et financiers permettant des interventions ciblées.

Chez Agridence, nous utilisons la technologie pour permettre la transparence des données et renforcer la confiance. Nous fournissons des informations et des informations sur le secteur pour permettre à nos clients de prendre des décisions plus judicieuses. Nous nous efforçons d'identifier les problèmes et de proposer des solutions qui redéfiniront la manière dont les matières premières sont produites et commercialisées.

