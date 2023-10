Agridence Liderará a Transformação Digital para a RSPO

A RSPO nomeia a Agridence para liderar o desenvolvimento de um novo sistema de rastreabilidade que oferecerá maior conformidade comercial e regulatória.

A Agridence aproveita com sucesso sua experiência adquirida em plataforma com a Borracha Natural (Natural Rubber) para entrar no setor de Óleo de Palma, demonstrando sua estratégia cross-commodity.

SINGAPURA, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Agridence Pte Ltd ("Agridence") tem o orgulho de anunciar um marco importante em sua estratégia para liderar a transformação digital para uma infraestrutura digital unificada que integrará o sistema de Certificação, Comércio e Rastreabilidade (CTTS) como um sistema simplificado de ponta a ponta para A Mesa Redonda Sobre Óleo de Palma Sustentável (Roundtable on Sustainable Palm Oil, "RSPO") e suas partes interessadas. Este prêmio representa um marco significativo para a Agridence, e um reconhecimento por sua inovação e excelência no desenvolvimento de soluções para compras sustentáveis em várias commodities agrícolas.

O presidente da Agridence, Ian Potter, expressou sua satisfação: "A RSPO tem sido uma protagonista líder no esforço de tornar o Óleo de Palma mais sustentável, e será uma excelente parceira. Com o iminente requisito de rastreabilidade nas cadeias de suprimentos, que começa com a EUDR, a digitalização é um imperativo para todas as operadoras do espaço. Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de fazer parte deste importante processo e estamos honrados que nossa equipe e tecnologia tenham recebido esse reconhecimento. Este projeto está respaldado em nosso progresso com a Borracha (Rubber) rastreável, e esperamos demonstrar nossa experiência em commodities agrícolas e nossa excelência em produtos, construindo aplicações de rastreabilidade de commodities leves para o Óleo de Palma".

Os desafios enfrentados no setor de óleo de palma e da borracha natural são notavelmente semelhantes, devido ao seu cenário de cultivo compartilhado e suas estruturas de mercado. Com as lições aprendidas ao enfrentar desafios semelhantes, a Agridence foi encarregada de liderar um consórcio tripartido de empresas globais de Agri-Tech para a transformação digital da RSPO, combinando as mentes mais brilhantes no campo de tecnologia e sustentabilidade, o que proporcionará uma mudança incomparável em termos de eficiência, confiabilidade e avanço tecnológico para esta CTTS personalizada para atender às necessidades específicas das partes interessadas no setor de óleo de palma sustentável.

Gerald Tan, CEO da Agridence, declarou: "Esta é uma conquista única que é significativa em vários aspectos. Ela demonstra nossos recursos para colaborar e sinergizar nossos recursos com especialistas e inovadores para desenvolver um sistema unificado e otimizado para o setor de óleo de palma sustentável. Essa extensão ao óleo de palma confirma o reconhecimento e a confiança na Agridence, e em nosso histórico no setor de borracha natural, que criou uma plataforma de negociação B2B robusta e segura, um painel integrado de sustentabilidade e ferramentas de rastreabilidade. Ao embarcar nessa empolgante aventura, a Agridence continua comprometida em impulsionar a inovação, em promover a colaboração e em oferecer valor incomparável aos nossos clientes em direção a um futuro sustentável".

A Diretora de Estratégia e Transformação Digital da RSPO, Nikki Gee, afirmou: "A decisão de nomear a Agridence como a líder para gerenciar e manter os sistemas da RSPO, é orientada por uma combinação das melhores soluções da categoria, que poderão atender às demandas atuais e antecipar as necessidades futuras de um setor que está evoluindo rapidamente, de acordo com regulamentações globais rigorosas. Estamos confiantes de que a Agridence proporcionará uma experiência perfeita para a RSPO e para nossos Membros".

Espera-se que o projeto de transformação digital tenha um impacto de longo alcance, não apenas no setor de óleo de palma, mas também ao estabelecer um precedente para outros setores que buscam melhorar a sustentabilidade e atender aos requisitos regulatórios.

A Agridence estará presente na RSPO Annual Roundtable Conference (RT2023) em Jacarta de 20 a 22 de Novembro, onde participará do painel - O Futuro da Certificação, Comércio e Rastreabilidade nos Próximos 20 - que abordará a implementação do projeto e suas implicações para o setor sustentável de óleo de palma no futuro.

Sobre a Agridence Pte Ltd :

Fundada e sediada em Singapura, a Agridence traz a você o futuro do comércio de commodities. Estamos na vanguarda da digitalização da cadeia de suprimentos de commodities agrícolas em todo o mundo para criar um ecossistema enriquecido por dados e impulsionado por tecnologia. Essa transformação digital permite uma análise mais profunda da cadeia de suprimentos para descobrir riscos ambientais, sociais e financeiros, permitindo intervenções direcionadas.

Na Agridence, usamos a tecnologia para permitir a transparência dos dados e fortalecer a confiança. Oferecemos inteligência e insights do setor para capacitar nossos clientes a tomar decisões mais inteligentes. Esforçamo-nos para identificar problemas e oferecer soluções que redefinirão como as commodities são produzidas e negociadas.

