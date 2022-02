Agrizon recebe investimento do estúdio de capital de risco Latin Leap para ampliar operações na América Latina

A Agrizon oferece um catálogo com mais de cinco mil produtos de 200 fornecedores e atende a clientes principalmente no Equador, por enquanto, onde a empresa já representa 85% do tráfego on-line no setor do agronegócio.

De acordo com Luis Fernando Hidalgo, "enquanto trabalhava em uma empresa do agronegócio no Equador, constatei que nossos clientes não podiam ter acesso a todas as marcas em uma única loja, devido a problemas de distância e mobilidade, e que alguns fornecedores não tinham como chegar aos clientes finais. As opções tradicionais naquela época eram por catálogos que levavam os agricultores até o vendedor. A Agrizon mudou o jogo oferecendo transações on-line, entrega rápida dos produtos ao agricultor em menos de 72 horas e atendimento ao cliente de alta qualidade."

"A América Latina abriga as maiores terras cultiváveis do mundo, e o mercado agrícola, que opera muito off-line, está acelerando a adoção digital e buscando soluções de cadeia de suprimentos mais eficientes para acompanhar a concorrência global. A Agrizon criou uma base de clientes fiel e tem a visão de se tornar a plataforma número um do setor do agronegócio da América Latina", disse Stefan Krautwald, diretor administrativo do Latin Leap.

Com o novo investimento, a Agrizon tem como objetivo consolidar sua posição de liderança no Equador e ampliar as operações para o México, inicialmente.

Sobre o Latin Leap

O Latin Leap é um estúdio de capital de risco (VC Studio) que foi estabelecido para criar uma exclusiva plataforma de investimentos responsáveis para implementar e desenvolver empresas de tecnologia orientadas para fins específicos na América Latina.

Por meio do compromisso humano e financeiro, o Latin Leap oferece a empresas de tecnologia inovadoras acesso aos recursos essenciais para a implementação bem-sucedida na América Latina. Por meio de seu Seed Investment Club (SIC), o Latin Leap tem como objetivo apoiar o crescimento de empresas que contam com muitos conhecimentos na região.

Sobre a Agrizon.com

A Agrizon é um comércio eletrônico internacional especializado que conecta e entrega marcas mundiais de insumos agrícolas com agricultores e empresas, permitindo que eles comprem tudo que necessitam para suas plantações em um único lugar com financiamentos, de fornecedores nacionais e internacionais. A Agrizon faz isso agregando as principais marcas do mercado do agronegócio, conectando-as com a logística tecnológica para uma entrega de última milha.

