AIC präsentiert auf der CloudFest 2026 KI-Infrastrukturplattformen für KI-Rechenzentren der nächsten Generation

GPU-Computing-Server und KI-optimierte Speichersysteme, die für KI-Training, Inferenz und datenintensive Workloads konzipiert sind

RUST, Deutschland, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc., ein führender Anbieter von Speicher- und Serverlösungen für Unternehmen, wird seine neuesten KI-Infrastrukturplattformen auf der CloudFest 2026 vorstellen, die vom 23. bis 26. März 2026 im Europa-Park in Deutschland stattfindet. Besucher sind herzlich eingeladen, am Stand C05 die GPU-Computing-Server und die KI-Speicherinfrastruktur von AIC kennenzulernen, die speziell für moderne KI-Rechenzentren und Hochleistungsrechnerumgebungen entwickelt wurden.

Die rasante Weiterentwicklung und Verbreitung von KI verändert die Architektur moderner Rechenzentren. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen in verschiedenen Branchen — von großen Sprachmodellen bis hin zur Echtzeit-Inferenz — benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, die beschleunigtes Computing, Speicher mit hohem Durchsatz und die Verarbeitung großer Datenmengen unterstützt. Auf der CloudFest 2026 wird AIC demonstrieren, wie seine skalierbaren KI-Infrastrukturlösungen es Unternehmen und Cloud-Anbietern ermöglichen, leistungsstarke Plattformen bereitzustellen, die für KI-Training, Inferenz und High-Performance-Computing (HPC)-Workloads optimiert sind.

„KI-Workloads verändern die Art und Weise, wie moderne Rechenzentren konzipiert werden", so Michael Liang, Vorsitzender und Geschäftsführer von AIC. „Wir bei AIC konzentrieren uns darauf, skalierbare Rechenplattformen und KI-Speicherinfrastruktur bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglichen, KI-Rechenzentren der nächsten Generation aufzubauen und Innovationen voranzutreiben."

Am AIC-Stand haben Besucher die Möglichkeit, verschiedene wichtige Technologielösungen kennenzulernen:

KI-optimierte Speicherinfrastruktur

Die KI-Speicherplattformen von AIC sind für Datenpipelines mit hohem Durchsatz und umfangreiche KI-Datensätze ausgelegt. Diese Systeme basieren auf skalierbaren und modularen Architekturen und ermöglichen es Unternehmen, die für KI-Anwendungen erforderlichen, rasch wachsenden Datenmengen effizient zu verwalten.

Hochverfügbare Speicherserver

Die Dual-Node-Speicherserver von AIC bieten Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau und einen unterbrechungsfreien Betrieb für geschäftskritische Workloads. Diese hochverfügbaren Systeme eignen sich ideal für KI, HPC und andere datenintensive Anwendungen, bei denen Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt werden müssen.

GPU-Server-Plattformen für KI-Computing

Die leistungsstarke GPU-Serverplattform von AIC ist für KI-Training, KI-Inferenz und HPC-Workloads ausgelegt. Diese Systeme bieten flexible Konfigurationen und eine hohe Rechendichte, um eine Infrastruktur für beschleunigtes Computing in Unternehmens- und Forschungsumgebungen sowie in der Cloud zu unterstützen.

Server-Motherboards

AIC wird zudem sein neuestes AMD Zelus-Motherboard vorstellen, das für KI-Anwendungen, HPC-Umgebungen und datenintensive Rechenaufgaben ausgelegt ist. Darüber hinaus bietet AIC ein umfassendes Sortiment an Server-Motherboards für moderne Rechenzentrumsumgebungen an.

Durch die Kombination von Rechenplattformen, KI-optimierten Speichersystemen und skalierbaren Infrastrukturarchitekturen ermöglicht AIC Unternehmen den Aufbau flexibler Umgebungen, die die nächste Generation KI-gesteuerter Rechenzentrums-Workloads unterstützen können.

Kunden, Partner und Fachleute aus der Branche sind herzlich eingeladen, am Stand C05 auf der CloudFest 2026 vorbeizuschauen, um zu erfahren, wie die Infrastrukturlösungen von AIC dazu beitragen können, die Einführung von KI zu beschleunigen und die Zukunft intelligenter Rechenzentren voranzutreiben.

Informationen zu AIC Inc.

AIC Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Server- und Speicherlösungen. AIC verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Speicherserver mit hoher Speicherdichte, Speicherserver-Barebones und Hochleistungscomputer und hat sein Geschäftsfeld auf KI-Speicher- und KI-Edge-Geräte ausgeweitet, wodurch das Unternehmen sich mit seinen Markenprodukten einen hervorragenden Ruf auf dem Markt aufgebaut hat. Dank der unternehmensinternen Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Validierung sind die Produkte äußerst flexibel und anpassungsfähig, sodass sie den unterschiedlichsten Formenfaktor-Anforderungen gerecht werden. AIC hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Büros und Standorte in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aicipc.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].